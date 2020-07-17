В Гродненской области отец ударил младенца, чтобы успокоить. Малышка попала в больницу и через месяц умерла

Не смог стать хорошим отцом 42-летний житель Гродненской области. В конце прошлого года у него родилась дочь, а в начале этого года девочка умерла по вине отца. У того сдали нервы, когда малышка расплакалась, и, чтобы успокоить ребенка, мужчина не придумал ничего лучшего, как ударить ее.

Это случилось утром, когда мама девочки ушла на прием к врачу. Пятимесячный ребенок лежал в кроватке и плакал. Мужчину это раздражало, и он кулаком ударил девочку в бок, рассказала о подробностях трагедии официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова «Радио Минск».

Как потом выяснилось, мужчина даже не пытался спасти дочь. Только вернувшаяся домой мать заметила, что с ребенком что-то неладное, и обратилась к медикам.

В Свислочскую районную больницу девочку доставили уже в состоянии клинической смерти с травмой почки. Местные врачи оказали экстренную помощь и перевели младенца в Гродненскую больницу. Там, к сожалению, через месяц девочка умерла.

Проходило расследование, и горе-отец выдумал версию о несчастном случае. Якобы он держал девочку на руках, споткнулся и упал вместе с ней на порог между комнатами. Опровергнуть ложь помогла экспертиза. Специалисты выяснили, что отец причинил «телесные повреждения, которые находятся в причинной связи с ее смертью».

Мужчине уже предъявили обвинение в «убийстве заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». По ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса отцу грозит наказание от 8 лет заключения.

Сам обвиняемый признал свою вину частично и дал показания. Дело уже передано в прокуратуру для направления в суд - процесс скоро начнется.

Кстати, эксперты сделали заключение, что обвиняемый отец не страдал каким-либо психическим расстройством, поэтому мог осознавать значение своих действий и руководить ими.

Гончарова добавила, что матери девочки 33 года, в официальным браке с отцом ребенка она не состояла. Женщина была в декретном отпуске. Девочка была болезненным ребенком, ее отправляли в больницу на лечение.