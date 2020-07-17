Афера по-барановичски: мужу врала, что родила близнецов и болеет онкологией, а знакомым – что муж в коме

Какие только басни не придумывают аферисты, чтобы выманить деньги у доверчивых людей! Вот и 28-летняя жительница Барановичей оказалась хорошей выдумщицей.

Девушка фактически нигде не трудилась, лишь периодически работала на рынке. При этом жила на широкую ногу. Позволяла себе многое: часто посещала салоны красоты, путешествовала на такси по городам, покупала себе дорогую одежду. Вот только деньги на эту красивую жизнь девушка получала обманом на протяжении двух лет - 2018 и 2019 годов.

Среди обманутых был и ее супруг. Девушка уезжала из дома и звонила мужу - говорила, что якобы болеет онкологией и нужны деньги на лечение. Затем рассказывала супругу, что родила близнецов. Уже просила деньги на лечение одного из малышей. Так, мужчина передал жене более 7,5 тысячи рублей.

- Женщина, живя в Борисове, приехала на такси в минскую больницу в домашнем халате. Там она встретилась с супругом. Хотела, чтобы тот поверил, что она находится больнице с их якобы родившимся ребенком - одним из их близнецов. Супруг передал женщине деньги на лечение их сына, - рассказал "Комсомолке" старший помощник Барановичского межрайонного прокурора Александр Ярошевич.

Деньги предприимчивая девушка брала и у своих знакомых. Так, она получила от знакомой приличную сумму - 2390 рублей и 800 долларов. Эти деньги она брала под разными предлогами - для оплаты лечения в Санкт-Петербурге, услуг экстрасенса, посещения церквей и пожертвований.

- Женщина рассказала знакомой выдуманную историю. Мол, ее муж попал в автокатастрофу и лежит в коме, и врачи сомневаются, будет ли он жить. Поэтому она решила посетить святые места и пожертвовать храму деньги, чтобы помог Бог. Говорила знакомой и про сглаз. Якобы нужны деньги для экстрасенса. К слову, муж к этому времени, который был жив и здоров, перестал ее финансировать, узнав об ее обмане, - рассказывает подробности Александр Ярошевич.

Еще 100 долларов она получила от женщины, с которой познакомилась в больнице. Она ей тоже рассказывала про аварию с супругом.

Аферистка была ранее судима за кражу. И свои преступления она совершила, когда отбывала наказание. Тогда ей присудили лишь ограничение свободы без направления в исправительное учреждение.

В этот раз девушке предъявили обвинение по частям 2 и 3 статьи 209 УК РБ "Мошенничество".

- В суде обвиняемая вину признала частично, пояснив, что супруга не обманывала, а просила деньги на законных основаниях. Вместе с тем доказательства суду о беременности и болезнях женщина не представила, - сообщает служба информации прокуратуры Брестской области. - Остальные факты мошенничества признала полностью, однако от дачи показаний отказалась.

В итоге суд признал ее виновной в противоправном завладении имуществом путем злоупотребления доверием. Суд назначил ей 4 года и 2 месяца лишения свободы. Отбывать свое наказание она будет в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.