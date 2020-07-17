Жильцы «дома Чижа» в Минске подозревают: в их дворе убивают и травят бездомных котов

«Дом Чижа» - тот самый, который построил на набережной Свислочи экс-олигарх Юрий Чиж. И несмотря на то, что архитектура 23-этажного здания, нависшего над Троицким предместьем, вызывает неоднозначное отношение горожан, дом считается одним из наиболее престижных в Минске. Известно, что квартирами тут владеют Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич и олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, есть информация и том, что здесь живут не менее известные белорусские спортсмены - Алла Цупер, Антон Кушнир, а также немало представителей белорусской бизнес-элиты.

В редакцию «Комсомолки» обратилась читательница, которая в «доме Чижа» не живет постоянно - она приехала из-за рубежа погостить к своей подруге. И заметила, что в их дворе происходят ужасные вещи.

- Это безумно жестоко - то, что творится здесь! - эмоционально рассказывает Ирена (здесь и далее имена по просьбе героев изменены). - В подвале вот этого дома, - показывает она в сторону старого домика во дворе, который является памятником архитектуры, - целенаправленно и с особой жестокостью убивают бездомных котят. Здесь живет кошка и пятеро котят. Точнее, жили. Жильцы их подкармливали, котики были само очарование, совершенно безобидные. Были, а потом - пропали! Их намерено переехали колесами автомобиля! Есть не просто свидетели, есть те, кто своими руками убирал трупы несчастных животных. Мы подозреваем, что делает это жительница одного из подъездов дома на Богдановича вместе со своим сыном.

«Подозреваемая» Татьяна Михайловна в это время как раз выходит из подъезда. Рассказывает, что живет в историческом доме на Богдановича, 23 с конца 70-х. И со слезами на глазах говорит о том, что все обвинения в жестокости в ее адрес - это ложь.

На эмоциях обычный садовый инвентарь показался потенциальным орудием насилияФото: Виктор ПАЖИТОК

- Никаких котиков никто не бросал под колеса автомобиля! Это просто чушь! Окна моей квартиры выходят на Богдановича - там безумное движение транспорта, загазованность, окна не открыть. Единственный глоток свежего воздуха - из окон, выходящих во двор. Но там любители котиков устроили кормушку для них. Животные всю пищу, которую им приносили, не доедали, ее разносили голуби, ветер. Я не против котиков, даже предлагала всем сочувствующим скинуться деньгами, сделать во дворе что-то наподобие «кошкиного дома». Многие были за. Но только на словах - дальше их дело не дошло, - излагает свою версию Татьяна Михайловна.

Все точки над i расставляет местный сантехник Федор, которого Ирена по ошибке приняла за сына Татьяны Михайловны.

У каждой из сторон - своя версияФото: Виктор ПАЖИТОК

- Это, - говорит Федор, указывая на вход в подвальное помещение, - вход в теплоузел. Там завелись коты, а от них, понятное дело, блохи, работать в таких условиях невозможно. Татьяна Михайловна меня попросила вызывать отлов животных с Гурского, они приехали, котов забрали. Сегодня специальная служба травила блох.

- Я тоже люблю животных, но превращать двор жилого дома в двор скотный - не очень хорошая идея, - считает Татьяна Михайловна. - Это антисанитария. Бездомные коты и голуби - переносчики опасных болезней! Поэтому я обращалась и в ЖЭС, и в отлов бездомных животных.

У Ирены своя правда:

- В соседнем подъезде живут люди, которые были вынуждены своими руками убирать трупы погибших под колесами котят!

- Действительно, мой сын был вынужден убрать тела двух погибших котят - они просто попали под колеса случайной машины, - рассказывает еще одна жительница дома. - Двор у нас узкий, движение активное, а котята - юркие. Вот и случилось несчастье. Мне лично ясно одно: нужен работающий закон, который бы регулировал правила отлова безнадзорных животных, создавал бы условия для их нормальной жизни.

В день, когда "Комсомолка" приехала чтобы разобраться в произошедшим, мы увидели всего одного котаФото: Виктор ПАЖИТОК

С этим более чем согласна и Ирена: ей способы отлова бездомных котят в Беларуси кажутся варварскими. При этом причину собственно простой бытовой истории, случившейся в центре Минска, она видит в отсутствии в нашей стране гуманной нормативной базы.

- Для меня вообще дико то, что в Беларуси нет закона о защите животных, - возмущается иностранная гостья. - Это колоссальный пробел белорусского законодательства.