2020-07-17T16:24:12+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси подорожала гречка - на некоторые марки цена выросла в 2 - 3 раза

Хотя белорусские власти еще в ноябре взяли цены на гречневую крупу под контроль
Ольга ШУМАНСКАЯ
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В Беларуси существенно подорожала гречкаВ Беларуси существенно подорожала гречкаФото: Александр ЧЕРНЫХ
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В одном из минских магазинов удивил ценник на пачку гречки весом 900 граммов - 3 рубля 54 копейки. Точно такая же пачка 1 ноября прошлого года стоила 1 рубль 99 копеек. Можно было бы подумать, что дело в завышенных ценах сети, но именно эту гречку по прежней цене не удалось найти и в других магазинах - она везде теперь стоит выше 3 рублей, получается, средний рост за полгода - 80%. Пачку гречки другого бренда полгода назад можно было купить за 1 рубль 79 копеек, а сейчас она стоит 2 рубля 79 копеек (подорожала на 56%).

Но самый шокирующий рост цен на крупу - с 0,95 - 1,45 рубля в ноябре до 2,82 рубля сегодня. Это же рост, в зависимости от магазина, в 2 - 3 раза!

Между тем с 1 ноября в Беларуси действует государственное регулирование цен на гречку. Его ввели после того, как из-за неурожая в России оптовые цены на крупу в зависимости от региона выросли от 25% до 80%. Так как наша страна обеспечивает себя крупой только на треть и основную ее часть закупает в России, замаячила вполне реальная угроза резкого скачка стоимости и для белорусского потребителя.

Наученные опытом прошлых лет, белорусы успели осенью закупить дешевой гречки впрок, опустошив полки магазинов. Тем временем цены на гречку государство взяло под контроль, и через несколько дней прилавки заполнились, а стоимость крупы даже немного снизилась.

Государственное регулирование цен на гречку действует до сих пор. С ноября его уже дважды продлевали на три месяца, а в апреле продлили сразу на пять месяцев. Дело в том, что весной, кроме неурожая, на рынок начала влиять пандемия: одурманенные карантинной паникой россияне смели с полок магазинов ряд продуктов, среди которых оказалась и гречневая крупа, из-за чего российские власти ввели запрет на вывоз гречки из России.

Новость для белорусской стороны была настолько шокирующей, что о ней молчали вплоть до обнаружения решения проблемы. Все дело в том, что гречка для Беларуси - это товар критического импорта, то есть тот товар, который мы сами производим в недостаточном количестве: белорусские аграрии раньше покрывали только госзаказ, который уходил в школы, больницы и армию, а вот торговые сети в основном закупали гречку российских поставщиков.

После закрытия поставок из России в Беларуси вдвое увеличили площади посевов гречки.

И теперь ожидается, что белорусские аграрии покроют потребности рынка, госрегулирование цен отменят уже осенью.

- Сейчас в августе со сбором нового урожая будем видеть, какая ситуация. Скорее всего, конечно, мы его отменим, - сказал в интервью телеканалу «Беларусь 1» Андрей Картун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли. - С учетом прогноза Российской Федерации, прогноза Минсельхозпрода, я думаю, что предложение гречки на нашем рынке будет значительным.

Планируется, что гречки нам хватит, но вот вопрос цены пока остается открытым, так как, по комментариям представителя торговой сети, российская гречка обходилась дешевле белорусской, поэтому основная часть поставок шла именно оттуда.

А как получилось, что, несмотря на госрегулирование, цены все-таки выросли? Дело в том, что МАРТ обозначил лишь максимальную оптовую надбавку в размере 10%, а максимальную торговую надбавку - 25%. Это значит, что министерство регулирует только размер маржи, но не выставляет предел роста цен.

За более подробным разъяснением «Комсомолка» обратилась в МАРТ. В ведомстве пояснили, что на подготовку ответа нужно время, поэтому официальный комментарий опубликуем позже.

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