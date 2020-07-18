Фитнес-тренер, телеведущий и бывший руководитель Беларуси: кто пошел в доверенные лица кандидатов в президенты

По состоянию на 17 июля ЦИК зарегистрировал доверенных лиц четырех кандидатов в президенты: Александра Лукашенко, Андрея Дмитриева, Светланы Тихановской и Сергея Черечня. «Комсомолка» посмотрела, кто эти люди.

По закону каждый кандидат может иметь до 30 доверенных лиц. Полностью воспользовался этим правом Александр Лукашенко. Возглавляет список председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко. В списке также председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, политический обозреватель белорусского телевидения Андрей Кривошеев, бывший претендент на президентское кресло Олег Гайдукевич, хирург-трансплантолог Олег Руммо, замминистра здравоохранения Елена Богдан. Есть в списке и другие известные лица: глава БРСМ Дмитрий Воронюк, мэр Бреста Александр Рогачук, глава «Беллегпрома» Татьяна Лугина, руководитель ПВТ Всеволод Янчевский - он сменил на этом посту Валерия Цепкало, который также до недавнего времени претендовал на президентское кресло.

У Андрея Дмитриева 20 доверенных лиц. Самое узнаваемое - экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич. Также в списке соратник Дмитриева по политической деятельности Сергей Возняк. Среди медийных лиц - известная фитнес-тренер Наталья Новожилова и публицист Игорь Драко.

У Светланы Тихановской, как и у Александра Лукашенко, также максимальное количество доверенных лиц - 30 человек. Среди известных - муж Светланы Сергей Тихановский, который сейчас находится в СИЗО. Также в списке есть председатель ОГП Николай Козлов, член ОГП Владимир Шанцев, оппозиционный политик Николай Статкевич, который также сейчас находится в СИЗО, кинорежиссер Юрий Хащеватский, оппозиционный активист Павел Юхневич, блогер Павел Спирин, мать оппозиционного политика Павла Северинца Татьяна. А еще в списке доверенных лиц Светланы Тихановской мы нашли опытного политтехнолога Галину Юрину. Она работала на президентских выборах еще в 2001 году - в штабе единого оппозиционного кандидата Владимира Гончарика, который тогда занял второе место, набрав 15% голосов.

В списке доверенных лиц Сергея Черечня 15 человек. Возглавляет список первый руководитель суверенной Беларуси Станислав Шушкевич. Почему именно он? Тут все просто Шушкевич долгое время являлся председателем партии «Грамада», которую с 2018 года возглавил Черечень. Также в списке доверенных лиц Сергея Черечня культуролог Вадим Можейко, телеведущий Дмитрий Врангель и главный редактор «БелГазеты» Кирилл Живолович.

ЕСТЬ ВОПРОС

Зачем кандидатам вообще нужны доверенные лица?

На самом деле в рамках сжатой избирательно кампании сам кандидат вряд ли успеет объехать все регионы. И тут на помощь могут прийти доверенные лица. Они имеют право встречаться с избирателями и представлять программу своего кандидата, проводить митинги и даже выступать по радио и ТВ вместо кандидата.

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