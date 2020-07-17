2020-07-17T18:28:38+03:00
Политика
КП Беларусь

Лидия Ермошина: Я знаю, что я главный враг. Но это обыкновенная демонизация моей личности

Глава ЦИК рассказал о себе и о шестой президентской кампании
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Председатель ЦИК Лидия ЕрмошинаПредседатель ЦИК Лидия ЕрмошинаФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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16 июля на сайте ЦИК разместили видеообращение председателя ЦИК Лидии Ермошиной. А 17 июня дала интервью в прямом эфире «Еврорадио». Она рассказала о…

…ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ БАБАРИКО

Глава ЦИК считает несостоятельными доводы о том, что Виктору Бабарико, находящемуся под следствием по обвинению в экономических преступлениях, нельзя было отказать в регистрации кандидатом в президенты на основании еще не доказанных судом сведений.

«Он (Бабарико, - ред.) признается фигурантом по нескольким уголовным делам, связанным с коррупционными преступлениями. ДФР КГК в Центральную комиссию был представлен материал о том, что данным соискателем не представлены сведения об иностранных фирмах, организованных им за рубежом, о недвижимости, приобретенной там же, о денежных средствах, которые были получены в результате взяток в течение 2019 года. Там есть и другие годы, но мы берем для декларации только 2019. Кроме этого было установлено, что в выдвижении и иных работах, которые способствовали выдвижению господина Бабарико, были задействованы работники, силы и средства иностранного предприятия, а именно "Белгазпромбанка"».

«Доводы многих наших заявителей (а сейчас в Центральную комиссию обращаются граждане по поводу нерегистрации указанных лиц) на то, что пока в отношении указанного лица действует презумпция невиновности, несостоятельны, ибо принцип презумпции невиновности применяется только в уголовном праве. Что же касается избирательного законодательства, то доводами и основаниями для отказа в регистрации являются сведения, полученные из иных источников, независимо от возбуждения уголовного дела, которые свидетельствуют о том, что декларация недостоверна».

«Мы отказали ему в регистрации не по поводу обвинений. А в связи с тем, что он не задекларировал имущество, и оно установлено. Поэтому тут решение и приговор суда не требуется. Мы все документы рассматривали на основе писем, которые подавали в компетентные органы. Мы же нигде не требовали приговор суда. Чем отличается Бабарыко от остальных? Ничем».

…РЕГИСТРАЦИИ ТИХАНОВСКОЙ

«Я получила вопрос такой: а почему простили неуказание дома госпожой Тихановской, а к господину Бабарико такое пристрастное отношение. Центральная комиссия оценивает все обстоятельства и неуказание дома в сельской местности не может находиться в равенстве с многотысячными валютными поступлениями от незаконной деятельности с учрежденными за рубежом юридическими лицами - всем тем, что вменяется в вину господину Бабарико. Поэтому, оценивая все полученные документы при регистрации кандидатов в президенты, Центральная комиссия и приняла подобное решение».

Напомним, 11 июня в офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. Бабарико связал это со своей политической деятельностью. 18 июня Виктор Бабарико и его сын Эдуард - руководитель его инициативной группы - были задержаны по подозрению в совершении экономических преступлений. Оба находятся в СИЗО КГБ.

…СЛУЖБЕ В АРМИИ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

В Витебске Александр Лукашенко сказал, что возможно стоит прописать в законе, что президентом может быть только отслуживший в армии. Лидия Михайловна ответила на это.

«Я думаю, что тогда нужно и женщин в армию призывать. Больше никак. Я думаю, что это не соответствует международным стандартам. Естественно, эта норма ограничит участие в выборах значительного количества граждан. Потому что можно быть мужчиной и не служить в армии по самым разным причинам - и религиозным, и по состоянию здоровья. У меня такая инициатива одобрения не вызовет. Конечно, человек, который служил в армии - более дисциплинированный и зрелый. Женщина, которая родила ребенка - это тоже уже взрослая женщина. Все-таки она никогда не повзрослеет, пока не родит по-настоящему. Разумеется, все это влияет на личность кандидатов. Но записывать это в закон нельзя».

…ОЧЕРЕДЯХ В ЦИК С ЖАЛОБАМИ

«Что касается прихода в ЦИК, то, конечно, в первый день, 15 июля, деятельность Центральной комиссии была практически парализована. Потому что это была даже не подача заявлений, а протестная композиция, которая маскировалась под подачу заявления. Именно поэтому Центральная комиссия приняла решение о том, что дальше все обращения будут только по почте - обычной или электронной. Я могу сказать, что их очень много и они все одинаковые. Поэтому мы все сейчас тоже - полупарализовано вскрываю конверты и просматриваю содержимое даже я».

…СЕБЕ

«Я знаю, что я главный враг. Но это обыкновенная демонизация моей личности, которая идет долгие годы. И которая не соответствует действительности. ЦИК и Лидия Ермошина вообще ничего не считает. Мы сводим результат, который считают в участковых комиссиях. Там работают честные люди, которые в основном учат детей этих самых избирателей».

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