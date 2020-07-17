2020-07-17T17:36:59+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: «Мы хотим государственных служащих довести до уровня военных»

16 июля президент посетил в Витебске бригаду десантников, а вечером открыл фестиваль «Славянский базар»
Алексей БЕЛОУСОВ
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Александр Лукашенко посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду. Фото: БелТААлександр Лукашенко посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду. Фото: БелТА
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Во время визита в 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду Александр Лукашенко сообщил, что сейчас идет работа над новым законом о государственной службе.

- Мы хотим государственных служащих довести до уровня военных. А чем госслужба отличается? Порой она даже важнее. Они же хотят командовать армией, поэтому госслужба должна быть соответствующая, - сказал президент.

Кроме того, Александр Лукашенко предложил, чтобы в новой Конституции было прописано еще одно требование к тем, кто собирается занять высший государственный пост: президентом может быть только гражданин Беларуси, отслуживший в армии, сообщает пресс-служба президента.

- Какой он Главнокомандующий, если не знает, что такое армия. Будет рот раскрывши ходить, ты ему лапши на уши навешаешь, скажешь СВД (снайперская винтовка Драгунова. - Ред.), а он подумает, что танк, - отметил Александр Лукашенко. - Не служил в армии, значит, тебя там быть не должно, - считает президент.

А что если президентом захочет стать женщина?

- Если женщина будет претендовать, мы заранее ее отправим в Витебскую бригаду, чтобы она была подготовленной и могла отличить БТР от танка, БМП и так далее, - в шутку отметил Александр Лукашенко.

Президент, обращаясь к историческим фактам, сказал десантникам, что порох надо держать сухим:

- И тот, кто не кормит своего солдата, будет кормить чужого. Это не я придумал, но это мы усвоили навсегда, это у нас на генном уровне.

Александр Лукашенко подчеркнул, что судьба страны должна определяться исключительно ее гражданами.

- Мы - молодое суверенное независимое государство. Получили мы эту независимость без крови. Возможно, и без пота. Тогда шла жестокая борьба за власть между Ельциным и Горбачевым в Кремле. И многие из нас, вся страна фактически, наблюдали, что же будет дальше. То есть мы в той стране вроде бы и были одним из основных звеньев этого государства, но влиять на ситуацию, тем более на принятие решений, в те времена не могли.

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