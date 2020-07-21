«Тут похоронена племянница Адама Мицкевича, про это почти никто не знает». Самое старое кладбище Минска зарастает бурьяном

«На Кальварыі нейкі капцоўскі бардак. Сцежкі паміж пахаваннямі не касілі, мусіць, ніводнага разу. Пруць бэз і клёны. Трава па плечы, - написала на своей странице Facebook учительница Анна Северинец. - Суграмадзяне, ёшкін кот. У нас ва Унорыцы, закінутай вёсачцы на Гомельшчыне, такога бардаку на могілках няма. Ну тут жа маладыя зусім пахаванні, шчэ дзеці, унукі жывыя, ну як так - закінуць магілы, ну...»

Некоторые могилы уже практически теряются в зарослях кустовФото: Ольга ШУМАНСКАЯ

Корреспондент «Комсомолки» отправилась посмотреть, что происходит на кладбище. Оказалось, что все именно так, как описывает Анна. И даже хуже. Дорожки между могилами действительно не кошены давно, пройти по ним, конечно, можно, но местами нужно пробираться через густой бурьян в рост человека. В зарослях травы то тут, то там виднеются покосившиеся и поржавевшие кресты. Некоторые из них от старости развалились, и редких прохожих теперь встречают ржавые столбы со сквозными дырками. Где-то в зелени виднеются поросшие мхом и практически ушедшие в землю надгробия, некоторые из надгробных плит развернуты и валяются на земле. На ржавых и искореженных оградах висят высохшие ветки деревьев, они же лежат и на некоторых надгробьях - везде и всюду на огромном кладбище царят полное запустение и заброшенность.

Некоторые надгробья от старости покрылись мхом и утонули в зарослях травыФото: Ольга ШУМАНСКАЯ

И только возле костела Воздвижения Святого Креста, расположенного на территории кладбища, могилы выглядят заметно аккуратнее и ухоженнее: здесь регулярно убирают волонтеры.

«Не за всем успеваю проследить»

С другого конца кладбища слышен звук электрокосы - направляюсь туда. На центральной дороге кладбища, ведущей к могилам погибших в авиакатастрофе хоккеистов, дворник сметает свежескошенную траву. Заросли по краям дороги уже скосили, и поэтому здесь кладбище выглядит заметно аккуратнее.

- А у нас вообще две недели некому косить было, вот только сегодня человека дали, - охотно поясняет причины неопрятного вида кладбища дворник. - Человека найти все не могут, зарплаты тут невысокие, а работа тяжелая и много ее. Кладбище большое: пока до конца его покосил, надо уже опять с начала начинать. Уборщиков у нас 8 человек на 10 кладбищ. Двое поехали на мемориал, меня одного тут оставили. Вот недавно ураган был, деревья поломало. А скажите: я тут один успею их все убрать, как вы считаете? Все, что я замечаю, убираю, да вот не за всем один успеешь проследить, кладбище очень большое.

По закону за могилами должны следить родственникиФото: Ольга ШУМАНСКАЯ

В Специализированном комбинате коммунально-бытового обслуживания подтвердили, что на кладбище действительно не хватает сотрудника.

- У нас на Кальварийском кладбище в настоящее время нет работника, который занимается косьбой. Мы ищем его, но никто к нам пока не идет, - пояснил заместитель директора по идеологической работе комбината Сергей Тур. - У нас есть группа зеленого строительства, которая выполняет аналогичные задачи. Из этой группы мы сейчас временно выделяем одного человека для того, чтобы он на Кальварийском кладбище косил траву.

«На каждом кладбище около 40% заброшенных захоронений»

Собеседник поясняет, что по закону косить ее службы должны только около центральных дорог, а вот разбираться с зарослями в проходах между могилами и следить за порядком на самих могилах должны родственники или другие люди, которые организовывали захоронение. Это закреплено в Правилах содержания и благоустройства мест погребения.

- На каждом кладбище имеется работник зеленого строительства, который производит покос травы метр от дороги справа и слева. Мы наводим порядок вокруг кладбища и на центральных дорогах. А вот в проходах мы не имеем права ничего делать, это одна сторона. И даже если бы и могли что-то делать, проходы на Кальварийском кладбище по 15 - 20 сантиметров, туда работник с электрокосой просто не сможет пройти, - отметил Сергей Тур.

Экскурсовод говорит, что заброшенность - это проблема не только Кальварии, но и многих других кладбищ страныФото: Ольга ШУМАНСКАЯ

По его словам, и на других кладбищах, находящихся в черте города, немало неубранных могил.

- Мы проводили инвентаризацию и обнаружили, что почти на каждом кладбище около 40% заброшенных захоронений, к которым вообще не ходят родственники. Особенно это касается таких кладбищ, как Чижовское и Кальварийское. Там заросли вырастают такие, что не пройти, - рассказал Сергей Тур.

«Самае асноўнае на могілках – гэта трава забыцця»

В Городском общественном объединении «Кальварыя», которое занимается проблемами мемориалов и кладбищ Минска, «Комсомолке» пояснили, что Кальварийское кладбище в этом году выглядит запущенным из-за пандемии.

- Доўжыцца сітуацыя з каранавірусам, на могілкі ніхто не хоча прыходзіць. Не святкавалі ў гэты раз Радуніцу. Ехаць старому чалавеку адведаць магілу мужа ці дзеда? Лепш прапусціць, - говорит председатель «Кальварыі» Владимир Адамчик, известный как писатель и художник под творческим псевдонимом Адам Глобус. - І самае асноўнае на могілках – гэта якраз трава забыцця. Мы мусім прывыкнуць да таго, што нешта трэба забываць. І толькі ў гэтым ёсць суцяшэнне.

Некоторые надгробья уже разрушаютсяФото: Ольга ШУМАНСКАЯ

Владимир Вячеславович отметил: не стоит критикой состояния кладбища обижать людей, которые ухаживают за ним, как могут. Волонтеры, рассказывает собеседник, регулярно убирают заброшенные могилы возле Костела Воздвижения Святого Креста.

«Было б класна за гэта ўзяцца»

Экскурсовод Павел Дюсеков расказывает, что проблема запущенности характерна не только для Кальварии, но и для других кладбищ страны.

- Вы яшчэ не былі на Усходніх могілках, там не тое, што трава, там кусты і дрэвы растуць, Кальварыя ў параўнанні с Усходнімі - лайт-варыянт. Таму што на Кальварыі ты можаш яшчэ прайсці па дарожках, а на Усходніх - ужо не, - объясняет Павел.

Он уже 16 лет регулярно водит туристов на Кальварийское кладбище, и люди неизменно остаются довольны этими экскурсиями.

- Я тысячы людзей звадзіў на Кальварыю, збіраецца па 20 - 40 чалавек. Гэта цікава, амаль усе кажуць, што там першы раз. Усім падабаецца экскурсія, але сказать, што пад двярыма стаіць чарга людзей са словамі «Дайце нам цяпку, мы усе тут працяпаем, і мы тут зробім цукерку», - такога няма, - говорит экскурсовод. - На Кальварыі 30 000 магіл агулам і 15 000 старых магіл, гэта не так шмат. Але праблема ў тым, што не надта шмат валанцёраў. Валанцёры таго ж касцёла прыбіраюць паступова, але іх не хапае на ўсе могілкі. Канешне, было б класна за гэта ўзяцца. У Львове на Лычакоўцы 300 000 пахаванняў, і з імі нек спраўляюцца. Але ў іх ёсць магчымасць працаваць з тымі ж палякамі. У той жа Украіне я бачыў, як польскія арганізацыі працуюць, прафесійна рэстаўруюць могілкі. У нас такой дапамогі чамусьці няма, ёсць толькі валанцёры.

Часть кладбища все же выглядит ухоженной. Могилы возле костела регулярно убирают волонтеры. К некоторым похороненным здесь приходят росдтвенникиФото: Ольга ШУМАНСКАЯ

Нужно участие общества

Собеседник отмечает, что немногочисленные волонтеры костела вносят весомый вклад в поддержание порядка на кладбище: в последнее время кроме уборки они занялись восстановлением могильных крестов, разрушенных и спиленных ранее на металлолом. Но их стараний для решения многочисленных проблем кладбища недостаточно.

- На Кальварыі вялікая праблема са склепамі. Некаторыя руйнуюцца, адзін наогул стаіць адкрыты. І неяк не прыдумалі, як іх выкарыстоўваць. Тут шмат праблем, але з Кальварыі мог бы вырасці класны турыстычны аб’ект. Там нават ёсць падземныя склепы, якія ніхто не раскопваў і не ведае, што там ёсць. Ну і плюс па касцёлу шмат цікавых гісторый: напрыклад, там пахаваны мастак Ян Дамель, раней нават знашлі пахавальную камеру, але не сталі яе ўскрываць. Гісторыя гэтая зараз пастаўлена на паўзу. Тут пахавана пляменніца Адама Міцкевіча - Марыя Міцкевіч, пра гэта амаль ніхто не ведае! Была б яна пахавана ў Польшы, там бы стаялі стэнды, указальнікі, а так вы да гэтай магілы нават самі не дойдзеце, - рассказывает собеседник.

Между тем, запущенной территории все же большеФото: Ольга ШУМАНСКАЯ

Экскурсовод говорит, что в решении этой проблемы, с одной стороны, должно быть заинтересовано государство, и с обязательными работами оно справляется, а с другой - нужно участие и самих горожан.

- 15 000 магіл для двухмільённага горада насамрэч ня шмат, па паўгадзіны на чалавека трэба. Пытанне іншае ў тым, што у нас народ да гэтага абыякавы, - рассуждает собеседник. - Справа ў тым, што ў нас намя таго патрыятычнага выхавання, якое хацелася б мець у школах і ўніверсітэтах. Напрыклад, Віленскі ўніверсітэт ладзіць прыборкі гістарычных могілак у Вільні некалькі разоў на год. У Вільні калі ты прыязджаешь на магілу вядомага лекара, навукоўца ці прафесара Віленскага універсітэта, ты бачыш, што магіла замацавана за канкрэтнай гімназіяй. І плюс у палякаў ёсць такая класная гісторыя, калі у канцы навучальнага года яны робяць патрыятычныя туры: аўтобусы са школьнікамі аб’язджаюць Польшу, Літву, Беларусь - землі былой Рэчы Паспалітай. І яны прыбіраюць могілкі, ставяць лампадкі. У нас такого няма. І з-за таго, што гэтага няма ў адукацыйным працэссе, яно выпадае з жыцця. Калі ў чалавека на вуліцы спытацца, дзе Кальварыйскія могілкі, ён скажа, але ён не ведае, хто там пахаваны, ён там не быў і яму гэта не вельмі цікава, таму што яго не зацікавілі гэтым яшчэ ў школе. У Еўропе з гэтым прасцей, там гістарычныя некропалі - частка адукацыйнага працэсу, туды прыводзяць дзяцей, турыстаў і проста зацікаўленных. І дзякуючы гэтаму месца паступова прыводзіцца ў парадак і прыносіць грамадству карысць.

СПРАВКА «КП»

Кальварийское кладбище - самое старое кладбище столицы. Точная дата его основания неизвестна, по незадокументированным данным, оно было основано еще в XVI веке. Здесь похоронены поэт и общественный деятель Нил Гилевич, отец основателей БНР Яна и Антона Луцкевичей - Ян-Болеслав Луцкевич, известный художник Ян Дамель, семь жертв трагедии на Немиге. На территории кладбища находится костел Воздвижения Святого Креста - памятник псевдоготической архитектуры. Общая площадь кладбища - около 14 га (это как 18,5 футбольных полей).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Легенды Минска: Змеевая гора и призрак Кальварийского кладбища

Накануне 950-летия столицы мы спросили у минчан о любимых городских легендах (подробнее)