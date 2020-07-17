2020-07-17T18:22:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Родион Газманов посвятил песню ведущей «Славянского базара» Алене Спиридович

Едва приехав в Витебск, он быстро пробежался по городу, наснимал сторис в инстаграм и отправился в гостиницу немного поспать перед ночным концертом
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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У Родиона Газманова подрастает новое поколение поклонниц.У Родиона Газманова подрастает новое поколение поклонниц.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Трудно поверить, что Родиону уже 39 лет – мы же помним, как он, будучи школьником, пел трогательную песню про собаку «Люси». Этот хит преследует его всю жизнь. Впрочем, сам он считает, что для артиста счастье, когда у него есть песня-визитка на все времена. Но теперь у него уже появилась и второй хит - «Парами», который он сочинил сам, в отличие от «Люси» (ее написал папа Олег Газманов). Теперь «Парами» кое где на концертах просят спеть даже в первую очередь.

Родион сказал, что они с музыкантами не растерялись во время изоляции, быстро обклеили звукоизоляционным материалом комнату и принялись записывать поздравления для поклонников за деньги.

- Неплохо на этом заработали, и даже в таких условиях, «на коленке» записали несколько новых песен. Одну из них Родион даже исполнил в честь белорусской ведущей Алены Спиридович «Аленка, Аленка, мы теперь с тобой на удаленке».

Он оставил впечатление очень легкого в общении, хоть и острого на язык собеседника совершенно лишенного «звездной болезни». В подтверждение рассказал, что довольно часто ездит в метро, и даже отсутствие маски не мешает ему передвигаться по Москве. Люди настолько погружены в свои мысли или смартфоны, что редко обращают на него внимание.

- А может интеллигентно не хотят лишний раз меня дергать, - сделал вывод Родион.

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https://www.kp.by/daily/27157.5/4255006/

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