Алексей Глызин: Стараюсь понять Тиму Белорусских, которого слушают мои дети

Алексей Глызин в Витебске любовался девушками. И даже в какой-то момент достал 100 белорусских рублей, которые ему выдали в оргкомитете фестиваля "на карманные расходы" и спросил: а это много вообще? Хватит в ресторане посидеть? И когда ему утвердительно кивнули, Газманов помахал купюрой в воздухе и воскликнул в сторону девушек:

– Если есть желающие, пожалуйста, подходите ко мне.

В шутку, конечно.

Алексей Глызин сказал, что хайповать ему не нужно, поскольку и так есть концерты.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глызина журналисты спросили – не думал ли он научиться «хайповать» как его коллега Юрий Лоза, у которого на любую тему есть эпатажный комментарий.

- Ну послушайте, уже за одну песню «Плот» Юрию Лозе можно поставить памятник. А то, что он порой высказывает мнения, которые граничат с маразмом... Наверное, он имеет на это право – но я с ним не всегда согласен. Сам я так не хочу делать, потому что и без громких высказываний мне есть чем заниматься –творчеством. Наконец-то появилась возможность ездить на гастроли после карантина, так что я готов ринуться в бой.

Алексей Глызин в пресс-центре "Славянского базара".Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Кто из белорусских музыкантов произвел на вас наибольшее впечатление? – спросили мы.

- Я дружил с Володей Мулявиным и всеми участниками группы «Песняры». Дружу с Димой Колдуном. Но вообще, много ваших музыкантов удивляют – они играют в основном серьезную музыку. Тима Белорусских? Мои дети его слушают, ну и я стараюсь понимать. Но для меня это не очень близко.

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