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Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 18 июля 2020 года: в Беларуси почти 500 умерших, Олег Руммо главным в борьбе с коронавирусом считает правильное руководство

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Беларуси на субботу, 18 июля 2020 года
Сергей ДИНДИКОВ
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Новые случаи заболевания по-прежнему фиксируют каждый день - и в мире, и у нас в стране.Новые случаи заболевания по-прежнему фиксируют каждый день - и в мире, и у нас в стране.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Ситуация в Беларуси

По официальным данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 65 782 случая COVID-19 (+ 159 за сутки). За время с начала вспышки в стране выздоровели 57 370 белорусов. К сожалению, справиться с недугом удалось не всем: 491 человек умер (+6 за сутки). В ведомстве уточнили, что у всех погибших был не только подтверждённый коронавирус, но и ряд хронических заболеваний.

За время с начала пандемии в Беларуси проведено 1 172 880 тестов на коронавирусную инфекцию.

Ситуация в мире

Ресурс worldometers.info сообщает, что число инфицированных COVID-19 во всем мире превышает отметку в 14 млн случаев. Из этого числа выздоровели 8,38 млн пациентов, умерли около 600 тысяч.

На первом месте рейтинга с самым большим количеством заражений находятся США. Например, в Калифорнии, Аризоне и некоторых других штатах количество заболевших растет с такой интенсивностью, что власти распорядились вернуть часть карантинных ограничений. В Калифорнии вновь запрещены массовые мероприятия, из-за чего страдает Голливуд. Закрыты бары, кафе, рестораны, церкви, зоопарки и другие многолюдные места. Также Америка лидирует и по числу летальных случаев: более 150 тысяч.

На втором месте рейтинга находится Бразилия – там коронавирусом заразились более 2 млн человек. Третью строчку занимает Индия (1 млн случаев).

Премьер-министрами стран ЕАЭС принят план борьбы с коронавирусом

Теперь обмен информацией будет более чёткий, также будет реализован согласованный алгоритм реагирования на очаги заболеваний, члены ЕЭК хотят сделать совместную разработку рекомендаций по лабораторным исследованиям. Также в планах проведение совместных научных исследований для обеспечения доступа к качественным, безопасным, эффективным диагностическим средствам и вакцинам, а также техническим средствам для противодействия инфекционным заболеваниям.

В ЕЭК отметили, что включенные в план мероприятия укрепят систему здравоохранения государств ЕАЭС. Её функции будут востребованы не только для борьбы с коронавирусом, но и с другими инфекциями.

Олег Руммо поставил на первое место в борьбе с коронавирусом правильное руководство

На втором месте находится поддержка граждан, а на третьем - «суперсовременное оружие»

Он отметил, что COVID-19 – это биологическая война, которую объявили всему человечеству. Офицеры и солдаты на ней - врачи и медсестры. Всё же для победы в этой войне конкретно требуются три основы. Во-первых, это грамотное руководство, второе – это поддержка граждан и лишь на третье место учёный поставил суперсовременное оружие. 17 июля был передан и введён в эксплуатацию новый компьютерный томограф в 5-й городской клинической больнице. Руммо посчитал это дооснащением граждан суперсовременным оружием. «И то, что в достаточно короткий период времени мы справились с той сложнейшей ситуацией, которая была во всем мире и затронула Беларусь, свидетельствует о том, что мы избрали правильную тактику, мы подготовлены и вооружены», - считает член Совета Республики Национального собрания.

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