2020-07-18T11:29:13+03:00
Общество
КП Беларусь

«Мы волшебную косим трынь-траву». Дмитрий Певцов, Евгений Дятлов и Сергей Волчков показали, что и на «Славянском базаре» можно петь живьем

В Витебске прошел концерт бэнда Фонограф-Симфо-Джаз под руководством Сергея Жилина [фото]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Дмитрий Певцов, Евгений Дятлов и Сергей Волчков поют "неделя, другая, и все успокоится. Что было, то было - прошло..."Дмитрий Певцов, Евгений Дятлов и Сергей Волчков поют "неделя, другая, и все успокоится. Что было, то было - прошло..."Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Сергей Жилин со своим оркестром приезжает на «Славянский базар» далеко не в первый раз, и все время привозит что-то новое и прекрасное. В этом году маэстро, хорошо известный по телепроекту «Голос», назвал программу «Живая музыка кино». Причем, как заметила ведущая концерт Елена Спиридович, слово «живая» в названии ключевое. Все выступления были исключительно в живом исполнении.

Прекрасная Елена Спиридович была ведущей концерта. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прекрасная Елена Спиридович была ведущей концерта.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Вы поступили правильно, что выбрали наш концерт. Мы накануне репетировали, и я сделал небольшой перерыв, чтобы музыканты могли посмотреть Витебск. К сожалению, не все еще вернулись, поэтому придется побыть пока в этом составе – Сергей Сергеевич обвел рукой пустую сцену. - Поиграю-ка я вам пока для души!

Сергей Сергеевич за любимым инструментом Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сергей Сергеевич за любимым инструментомФото: Павел МАРТИНЧИК

С этими словами маэстро сел за рояль. Это была шутка, конечно. Уже через пару минут к нему присоединился Фонограф-симфо-Джаз. В этот вечер вокалистами стали актеры Дмитрий Певцов, Евгений Дятлов, Алена Ланская, Сергей Волчков, юная звездочка Алиса Голомысова и другие. Пел и сам Сергей Жилин, причем с огромным удовольствием, позволяя себе культурно хулиганить на сцене. Вот он в шляпе, очках и с тростью в руках исполнил Let my people go назабвенного Армстронга.

Маэстро Сергей Жилин перевоплотился в Луи Армстронга Фото: Павел МАРТИНЧИК

Маэстро Сергей Жилин перевоплотился в Луи АрмстронгаФото: Павел МАРТИНЧИК

А позже вдруг выбежал на сцену в шортах и с клавишами-расческой наперевес. Зрители ахнули от удивления!

Сергей Волчков и Алена Ланская Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сергей Волчков и Алена ЛанскаяФото: Павел МАРТИНЧИК

Сергей Волчков оставил Алене на память цветок. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сергей Волчков оставил Алене на память цветок.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Перевоплощений в этом концерте было множество – Сергей Волчков исполнил уже довольно традиционную для себя арию Мистера X. На строчке «устал я греться у чужого огня» белой лебедушкой на сцену выплыла Алена Ланская. Но Сергей покинул ее одну с цветком и удалился вглубь сцены. А дальше белорусская певица подхватила эстафету и исполнила проникновенную композицию про маленькую родину.

Алиса Голомысова приятно поразила зрителей вокалом и артистическим талантом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Алиса Голомысова приятно поразила зрителей вокалом и артистическим талантом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Финалистка проекта «Голос. Дети» Алиса Голомысова спела дуэтом с Жилиным песню 60-х «Неудачное свидание». Помните, «Так, значит, завтра на том же месте, в тот же час!». Сценка опять же была с легкой долей иронии – все же представьте, насколько разные «весовые категории» у высокого и крупного Сергея Сергеевича и 11-летней Алисы. Зрители были в полном восторге от артистического таланта и прекрасного вокала девочки.

Дмитрий Певцов сказал, что в Беларуси он сыграл в кино свои лучшие роли. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дмитрий Певцов сказал, что в Беларуси он сыграл в кино свои лучшие роли.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дмитрий Певцов перевоплотился в Остапа Бендера и исполнил «Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей». А Евгений Дятлов изобразил танец Евгения Миронова на палубе корабля. Вернее, его персонажа из «Бриллиантовой руки». А уж когда Дятлов начал исполнять «Песню про зайцев», строчку «а нам все равно, а нам все равно, мы волшебную косим трынь-траву» подпевал уже весь шеститысячный зал Амфитеатра. Хотя в свете нынешних событий звучало, надо сказать, довольно двусмысленно.

Некоторые зрители пришли в масках Фото: Павел МАРТИНЧИК

Некоторые зрители пришли в маскахФото: Павел МАРТИНЧИК

Дмитрий Певцов заметил, что ему особенно приятно, что в зале среди зрителей находится белорусский режиссер Александр Ефремов, у которого он снялся в одной из лучших своих работ - фильме «Снайпер».

На сцене "Славянского базара" Фото: Павел МАРТИНЧИК

На сцене "Славянского базара"Фото: Павел МАРТИНЧИК

Заметьте, Дмитрий Певцов и Евгений Дятлов - не профессиональные певцы, а, скорее, поющие актеры. Но к их живому вокалу было не придраться! «Прощальная песня» из фильма «Обыкновенное чудо», разложенная на три голоса прозвучала в исполнении Певцова, Дятлова и Волчкова безупречно: «неделя, другая, и все успокоится. Что было – то было, прошло…» Это, кстати, ответ тем исполнителям, которые заявляют, что во время телесьемки им не дают петь живьем из-за технических возможностей. Может быть, вопрос все же в таланте?

Концерт Фонограф-Симфо-Джаз - это еще и эффектное шоу. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Концерт Фонограф-Симфо-Джаз - это еще и эффектное шоу.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этот раз, увы, мы не увидели в концерте Дядю Ваню, которого всегда приглашал на свои концерты в Витебск Сергей Жилин. Не появился он и в качестве ведущего детского конкурса. Персоной нон-грата на «Славянском базаре» артист стал из-за своих высказываний в соцсетях по поводу жестокого обращения силовиков с мирными демонстрантами, агитировавшими за честные выборы.

Такого Сергея Жилина вы еще не видели! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Такого Сергея Жилина вы еще не видели!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сергей Жилин в этот вечер отжигал по полной! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сергей Жилин в этот вечер отжигал по полной!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Галантный Евгений Дятлов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Галантный Евгений ДятловФото: Павел МАРТИНЧИК

На сцене "Славянского базара" Фото: Павел МАРТИНЧИК

На сцене "Славянского базара"Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зрители были очень довольны, что попали на концерт и услышали звезд "живьем". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зрители были очень довольны, что попали на концерт и услышали звезд "живьем".Фото: Павел МАРТИНЧИК

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