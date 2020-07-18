«Вишенки-черешенки» Тина Кароль c Инной Афанасьевой, летающая скрипачка и Kazka

С размахом отметили украинский день на «Славянском базаре». Каждый зритель концерта "С Украиной в сердце" нашел на своем месте двухцветный флажок либо галстук на манер пионерского. Так что к моменту выхода артистов весь Амфитеатр окрасился в желто-голубые цвета.

Зал окрасился в жовто-блиакитныйФото: Павел МАРТИНЧИК

Для начала ведущие Оксана Аантонюк и Тимур Мирошниченко сообщили, что сегодня справляет именины Афанасий. По народному календарю это такой день, когда месяц отмечает день рождения, а значит, с сегодняшнего дня будет добавляться, а у людей - прибавляться сил. Пытались найти Афанасия в шеститысячном Амфитеатре, чтобы поздравить - и вроде даже нашли одного. Но потом выяснилось, что в этот день именины празднуют также обладатели доброго десятка других популярных имен.

Зрителям понравилась украинская эстрадаФото: Павел МАРТИНЧИК

Пока ведущие отвлекали внимание зрителей, скрипачку Kadi упаковали в огромное платье-трансформер, разложенное на сцене.

Невероятное платье-трансформерФото: Павел МАРТИНЧИК

Под ним без труда уместились два техника и специальная машина, которая подняла артистку в воздух и начала раскачивать из стороны в сторону. Девушка в это время делала вид, что играет на скрипке. Номер наверняка отсылал к творчеству Марка Шагала, на полотнах которого люди то и дело парили со скрипками в руках над Витебском.

Kadi и платье-трансформер, которое переносила по сцене целая бригада рабочихФото: Павел МАРТИНЧИК

Правда, едва не случился конфуз: платье начало сползать, но техники, проявив невероятную ловкость, вернули его на место.

Следом вышел Luiku - это такой Горан Брегович гуцульско-карпатского разлива. Выступление оказалось настолько похожим на то, что делает знаменитый балканец, что вызывало ироничную улыбку. Тем более, что пару лет назад Горан Брегович был на этой сцене и зрители «с полоборота» пустились в танец по всему Амфитеатру.

Следующим исполнителем оказался Павло Зибров в красном костюме с брошью-бабочкой и крашеными радикально-черными усищами и шевелюрой. «Я не политик и не президент, но мои усы - мой бренд». Отрекомендовался он прямо как Буба Касторский и исполнил песню… про что бы вы думали? Про усы, конечно.

Павло Зибров и его усы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Подтанцовка косплеит Павло ЗиброваФото: Павел МАРТИНЧИК

При этом, когда ему переходить на речитатив, Павло умудрялся не попадать в собственную «фанеру». Дальше хуже – решив отобрать немного славы у Стаса Михайлова, он посвятил песню женщинам. И совсем уж как Стас комично вращал глазами и протягивал руки в зал. Спасать ситуацию вышла Алена Ланская и дуэтом они неожиданно исполнили «Червону Руту». К слову, накануне днем они так громко репетировали ее в Амфитеатре, что слышал, наверное, весь Витебск.

Услышав песню Павло Зиброва, посвященную женщинам, вышла Алена Ланская.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Эта песня была написана в 1971 году, и в этот же год родилась следующая артистка, - представили ведущие Ирину Билык. Певица появилась в образе мушкетера - ботфортах и черной шляпе, но, к счастью, без шпаги. Вокруг нее экспрессивно двигались две близняшки – подтанцовка. А в глубине сцены начал хищно вращаться ромбокубоктаэдр, повторяющий формой Национальную библиотеку. Он был насажен на все ту же машину, только теперь ее не прикрывало платье. Механизм оказался примерно такого же цвета, как тяжелая техника Амкодор.

Ирина БилыкФото: Павел МАРТИНЧИК

Образы "базара" эпохи коронавирусаФото: Павел МАРТИНЧИК

Зрители не успели перевести дух после Ирины Билык – а им уже голосом Андрея Державина из 90-х запел Гена Ветер. Да-да, есть и такой украинский артист. «За любовь твою я все отдам, просто люби меня, люби» - сладко пел он, упиваясь своей неотразимостью. Рифмы шибали с ног: «искушение - покушение», «капризы - Мона Лиза», «опасно прекрасен - на все согласен». Хотелось быстрее промотать Гену, но он сам ушел со сцены.

Сердцеед Гена ВетерФото: Павел МАРТИНЧИК

Сексуальная "танцующая скрипка" KadiФото: Павел МАРТИНЧИК

И тут вернулась украинская Ванесса Мей, которая вначале летала над сценой. «Виртуозно танцующая и поющая скрипка» – отрекомендовали ее ведущие. Танцы и вправду были зажигательные – а насчет пения не знаем, потому что в Витебске Kadi не пела.

Мы уже начали терять веру в украинскую эстраду, но где же Джери Хейл, да хотя бы Ольга Полякова, черт возьми! Но нет, не приехали. Настал черед тяжелой артиллерии.

Николай ГнатюкФото: Павел МАРТИНЧИК

Сначала спел что-то незнакомое, но милое Николай Гнатюк, потом вышла Таисья Повалий с подтанцовкой в костюмах, которые напоминали мерч II Европейских игр. А вдруг это он и был?

Народная артистка Украины Таисья ПовалийФото: Павел МАРТИНЧИК

- Волнуюсь как в первый раз, - призналась певица. - В 1993 году я впервые выступила здесь и в одночасье стала знаменитой. Так что считаю Беларусь теперь свое творческой родиной.

Таисья ПовалийФото: Павел МАРТИНЧИК

И тут же исполнила песню «Ты в глаза мои посмотри» на стихи олигарха Михаила Гуцериева, который для Беларуси тоже не совсем чужой.

Среди зрителей украинского дня на "Славянском базаре" было немало детей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ну и раз пошла такая масть - следом вышел мужской вокальный квартет «Гетьман» с песней про «вишенку-черешенку», наверняка востребована на свадьбах и корпоративах.

Великолепная Тина КарольФото: Павел МАРТИНЧИК

Гвоздем же концерта стала – нет, не Kazka, которая, как сказали ведущие, «покорила уже весь мир», а Тина Кароль. Миниатюрная очаровательная Тина пела (ура, живьем!) на ладошке, которую прикрепили все к той же машине для вращения артистов. В зале в первых рядах обнаружил себя до сих пор дремавший фан-клуб певицы и стал подпевать ей так, что даже галерка Амфитеатра повытягивала шеи.

Тина Кароль уместилась на ладониФото: Павел МАРТИНЧИК

- А вы понимаете все, что я говорю, - спросила певица по-украински. И зал заорал в ответ: "даааа!". Надо признать: Тина Кароль умеет не только мастерски владеть голосом, но и залом. В качестве «вишенки-черешенки» на этом торте на сцене появилась наша Инна Афанасьева, которая помогла Тине Кароль исполнить песню на белорусском языке.

- Это был мой дебют на мове! - не без гордости сказал Тина и поцеловала Инну Афанасьеву.

Тина Кароль и Инна АфанасьеваФото: Павел МАРТИНЧИК

- Карантинные обнимашки, никто ничего не видел, - пошутил ведущий.

В финале все участники концерта спели практически уже гимн "Україна - це ми!". Подпевал весь стоя весь зал - и это было действительно здорово.

На вечерних концертах солнце зрителей не очень радует.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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https://www.kp.by/daily/27157.5/4255364/