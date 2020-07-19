«Базарный день»: как гулял Витебск, который лишь недавно пережил вспышку коронавируса

В воскресенье последний «базарный» день. Многие артисты уже разъехались, остались лишь те, кто участвует в концерте закрытия. Из-за коронавируса фестиваль получился и короче (всего 4 дня), и не таким многочисленным, как раньше. Ремесленники жаловались, что покупателей с деньгами практически нет – туристы не приехали, а у местных жителей за 29 лет существования фестиваля дома найдется с десяток сувениров с эмблемой василька.

- Покупайте картины – всего 250 рублей, больше такой цены не будет никогда, - зазывала нас очаровательная художница. – В следующем году цены будут начинаться от 400.

- Что так? - удивились мы.

- Обычно картины покупают россияне. Они бы и рады приехать в Беларусь – соскучились по развлечениям на карантине, да границы пока толком не открыли еще.

И все же хватило и отчаянных поклонников «базара», которые побывали в Витебске. В субботу в городе царило веселое праздничное настроение – тем более, что и погода этому способствовала. Не сказать, что городские власти подошли к проблеме коронавируса совсем уж легкомысленно - то и дело на глаза попадались санитайзеры, есть они и во всех магазинах города. Но медицинских масок на людях уже практически нет.

О том, как это было в нашем репортаже с улиц города.

Центр города заполонили ремесленники, танцоры, певцы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В центре Витебска царила атмосфера праздника.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Можно и картины продавать и загорать одновременно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выступление уличных театров.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уличные танцоры показывали мастер-класс.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обязательное фото на память .Фото: Павел МАРТИНЧИК

Главное - чтобы прическа хорошо смотрелась.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Витебске практически нет людей в масках.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Поклонники фестиваля заполонили центр города.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В городе уже практически не увидишь людей в масках.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А как же дистанция?Фото: Павел МАРТИНЧИК

Люди в масках в Витебске встречались крайне редко.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Танцевальный мастер-класс.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В центре Витебска царила атмосфера праздника.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Звуки жаркой капоэйры на улицах Витебска.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Главное - выбрать правильный ракурс.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показательные выступления МЧС.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Жаркие витебские танцы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Больше нет сил праздновать.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Люди в масках в Витебске встречались крайне редко.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Людей в масках в городе практически нет.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В субботу в городе царило веселое праздничное настроение.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этом году повезло с погодой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Поклонники фестиваля заполонили центр города.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Праздничный Витебск.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Танцуют все..Фото: Павел МАРТИНЧИК

Может по пиву?Фото: Павел МАРТИНЧИК

Украинская музыка на улицах Витебска.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кто-то отдыхает, а кто-то уже устал от работы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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