«Диалог на грани фола»: мэр Бреста устроил встречу с противниками и совладельцем аккумуляторного завода

– Можем начинать? – спросил у зала председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. В 12:30 он собрал протестующих против завода на встречу с представителями скандального предприятия.

– Нет! ОМОН забрал еще одного человека, без него не начнем! – выкрикнули собравшиеся.

В полдень несколько десятков человек по традиции собрались на площади Ленина – таким способом они протестуют уже 2,5 года. Спустя 15 минут появился ОМОН. Милиция настоятельно людей на площади идти сразу в горисполком, а потом начала оттеснять собрание. В итоге одного из активистов забрали. Милиция просила уйти и журналистов, которые наблюдали за происходящим с другой стороны площади.

Несмотря на возгласы, встреча в горисполкоме все же началась без того одного, которого увела милиция. И сразу на повышенных тонах.

Инициатором этой встречи был председатель горисполкома. Он же выступал модератором. Специальными гостями мероприятия стали совладелец аккумуляторого завода ООО «Аккумуляторный альянс» Дмитрий Басков и главный инженер и разработчик корректировок проекта Дмитрий Гуриков.

– Они готовы ответить на любой вопрос, который касается завода, – анонсировал Александр Рогачук.

Он заявил, что, исходя из предыдущего общения с активистами он сформулировал 10 проблем, о которых и предполагается вести речь на этой встрече. Чтобы зачитать список, чиновнику даже в микрофон нужно было перекрикивать зал – у людей явно были какие–то свои вопросы. Заметно более нервозным, чем обычно, казался в это воскресенье и Александр Рогачук. Это далеко не первая его встреча с протестующими в большом зале, но в этот раз она была очень заряженной.

Президиум заняли председатель горисполкома и представители аккумуляторного завода.Фото: Оксана БРОВАЧ

В итоге активисты все же навязали свой формат. После недолгих препирательств слово взял Дмитрий Бекалюк..

– Вам будет предоставлено слово… – начал Рогачук.

– Сейчас! – зал поддержал его оглушительными аплодисментами.

– Не надо превращать рабочую встречу в балаган! – предпринял попытку призвать публику к порядку председатель горисполкома.

Дмитрий Бекалюк все же добился микрофона. Он включил запись телефонного разговора с заместителем министра природы Беларуси Болеславом Пирштуком. Речь шла о том, что в компетенцию Минприроды не входит закрытие завода – ведомство может только выдать профильное заключение. Решение может принять председатель облисполкома как высшее должностное лицо в области.

Дальнейший разговор с представителями завода Бекалюк предложил вести под протокол.

– Когда будет вывешено объявление о проведении общественных обсуждений, когда ни я, а все люди в зале подготовятся, озвучат свою позицию, это будет записано в протокол, тогда эти все действия будут законны. Если поговорить и разойтись… Это пустая говорильня для сбития накала! – провозгласил Бекалюк.

Демарш протестующих, несогласных обсуждать завод не под протокол.Фото: Оксана БРОВАЧ

– У нас здесь проходит рабочая встреча, где мы должны услышать позицию владельца завода. Разве этого мало? Эта встреча может иметь продолжение в любом формате, который вы предложите сегодня! – парировал Рогачук.

К единому мнению прийти не удалось. Дмитрий Бекалюк встал и покинул собрание. За ним со скандированием «Нет заводу!» поднялась половина зала.

В этом здании горисполкома в большом зале председатель Александр Рогачук проводит встречи с протестующими против завода.Фото: Оксана БРОВАЧ

– Я сторонник диалога! Скандирование и общие фразы никому не интересны! – попытался утихомирить публику чиновник.

– Диалоги не бесконечны! – выкрикнули ему в ответ.

Позже из телеграм–чатов стало известно, что группу устроивших демарш сопровождал ОМОН. По последней информации, обошлось без стычек и конфликтов.

«Люди не настроены говорить по душам»

Встреча продолжилась с теми, кто остался. Слово все же передали представителям аккумуляторного завода.

– Я в том числе головой отвечаю за соответствие этого завода законодательной части, – коротко выступил владелец 15% акций компании ООО «Аккумуляторный альянс» Дмитрий Басков, который до сих пор был известен как гендиректор хоккейного клуба «Динамо–Минск» и тренер команды президента.

Доклад по проблемным вопросам, которые в самом начале анонсировал председатель горисполкома, делал главный инженер завода и проектировщик Дмитрий Гуриков.

– Отвечайте! – скомандовал Александр Рогачук. Обычно подчеркнуто дипломатичный, на этой встрече в атмосфере накала эмоций в председателе проснулся полковник запаса.

– Это не ответ! – такими возгласами собравшиеся встречали объяснения проектировщика.

– Иногда отсутствие ответа – тоже ответ. Мы здесь собрались, чтобы посмотреть, где нестыковка, – снова попытался погасить волну народного возмущения Рогачук.

В зале все же остались желающие послушать представителей завода.Фото: Оксана БРОВАЧ

Неудобные вопросы президиуму задавал еще один известный по аккумуляторным протестам активист Демьян Лепесевич. В итоге обсуждение затянулось почти на 3 часа.

– Только что провел очень важную встречу, в которой выступил в роли модератора. В ходе встречи, хоть и с трудом, сторонам удалось обменяться мнениями и прояснить волнующие вопросы. Диалог получился предельно открытым, зачастую на грани фола. На мой взгляд, любой диалог лучше конфронтации., — по итогам мероприятия написал в своем телеграм-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Свой отзыв оставили и противники завода.

– Александр Степанович, видимо, немного не понял, что люди не настроены на «давайте поговорим по душам». Люди настроены на решение конкретных задач и вопросов. Люди подобным за 2,5 года уже наелись досыта. И нужны не слова, а дела, - резюмировали активисты.

Активисты уходят со встречи с мэром Бреста и владельцем аккумуляторного завода.Оксана БРОВАЧ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мэр Бреста про референдум об аккумуляторном заводе: «Посчитали все расходы - 320 тысяч рублей. Это четыре машины скорой помощи»

Инициативная группа для проведения референдума еще не сформирована (читать далее)

Директор аккумуляторного завода в Бресте: до референдума работать не будем

На заводе находится только обслуживающий персонал (читать далее)

Противники аккумуляторного завода в Бресте: «Мы не против референдума, но считаем, что завод должен быть закрыт раньше»

Активисты настаивают на том, что завод по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей будет опасен для местных жителей (читать далее)

«Мы уже два года митингуем, и сдаваться не намерены»: в Бресте по 15 суток получили лидеры уличных протестов против аккумуляторного завода

Брестчане каждое воскресенье выходят на площадь (читать далее)

«На уступки шли, льготы давали, а завод не работает»: суд обязал аккумуляторный завод вернуть Брестскому облисполкому 5,7 млн рублей

Облисполком принял решение расторгнуть инвестдоговор с ООО «АйПауэр» (читать далее)

«Верните гроши!» Брестский облисполком в суде требует от аккумуляторного завода почти 6 млн рублей

Судебный спор возник из-за того, что проект не был реализован в срок (читать далее)

«Позволит привнести вклад в экономику страны»: на аккумуляторном заводе под Брестом рассказали, зачем он нужен

Компания планирует удовлетворить спрос на внутреннем рынке и продавать аккумуляторы на экспорт (читать далее)

Задержанного КГБ по делу о взятках бизнесмена Виктора Лемешевского выпустили под залог

Обвинения с владельца аккумуляторного завода под Брестом не сняты (читать далее)