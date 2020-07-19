Все цвета радуги: посмотрите, как «Славянский базар» раскрасили красками холи
Забава, которая родом из Индии – бросаться разноцветными красками - добралась и до «Славянского базара». Краски органические, гипоаллергенные, изготавливают их из куркумы и сандала – так что совершенно безвредны и легко смываются с одежды. Выглядит это не только весело, но и красиво. Когда толпа – в основном детей веселится под музыку в разноцветном облаке красок.
Дети в восторге от фестиваля.Фото: Павел МАРТИНЧИК
"Колор фест" стал в буквальном смысле самым ярким событием в день закрытия фестиваля.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Фестиваль красок в Витебске.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Можно и красками покидаться и солнечные ванны принять.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Колор фест в Витебске.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Забава, которая родом из Индии – бросаться разноцветными красками - добралась и до «Славянского базара».Фото: Павел МАРТИНЧИК
Краски много не бывает.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Главное - выбрать нужный момент.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Колор фест в Витебске.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Дети в восторге от фестиваля красок.Фото: Павел МАРТИНЧИК