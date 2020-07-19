Все цвета радуги: посмотрите, как «Славянский базар» раскрасили красками холи

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 18 июля 2020 года: в Беларуси почти 500 умерших, Олег Руммо главным в борьбе с коронавирусом считает правильное руководство

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Беларуси на субботу, 18 июля 2020 года