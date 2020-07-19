2020-07-19T19:17:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Все цвета радуги: посмотрите, как «Славянский базар» раскрасили красками холи

"Колор фест" стал в буквальном смысле самым ярким событием в день закрытия фестиваля в Витебске [фото]
Павел МАРТИНЧИК
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«Славянский базар» раскрасили красками холи.«Славянский базар» раскрасили красками холи.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Забава, которая родом из Индии – бросаться разноцветными красками - добралась и до «Славянского базара». Краски органические, гипоаллергенные, изготавливают их из куркумы и сандала – так что совершенно безвредны и легко смываются с одежды. Выглядит это не только весело, но и красиво. Когда толпа – в основном детей веселится под музыку в разноцветном облаке красок.

Дети в восторге от фестиваля. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети в восторге от фестиваля.Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Колор фест" стал в буквальном смысле самым ярким событием в день закрытия фестиваля. Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Колор фест" стал в буквальном смысле самым ярким событием в день закрытия фестиваля.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль красок в Витебске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль красок в Витебске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Можно и красками покидаться и солнечные ванны принять. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Можно и красками покидаться и солнечные ванны принять.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Колор фест в Витебске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Колор фест в Витебске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Забава, которая родом из Индии – бросаться разноцветными красками - добралась и до «Славянского базара». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Забава, которая родом из Индии – бросаться разноцветными красками - добралась и до «Славянского базара».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Краски много не бывает. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Краски много не бывает.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Главное - выбрать нужный момент. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Главное - выбрать нужный момент.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Колор фест в Витебске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Колор фест в Витебске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети в восторге от фестиваля красок. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети в восторге от фестиваля красок.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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