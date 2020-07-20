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КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 20 июля 2020 года: больше 600 тысяч умерших в мире, из них полтысячи - в Беларуси

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на понедельник, 20 июля 2020 года
Алла БЕЛУГА
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В мире на 20 июля зафиксировали более 14,3 миллионов человек, заразившихся коронавирусом.В мире на 20 июля зафиксировали более 14,3 миллионов человек, заразившихся коронавирусом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В мире на 20 июля зафиксировали более 14,3 миллионов человек, заразившихся коронавирусом. Больше всего случаев заражения – 3,78 миллиона – зарегистрировано в США. Затем идут Бразилия с 2,08 млн инфицированных, Индия с 1,08 млн, и Россия, где по официальной статистике 0,77 млн случаев коронавируса.

На эти четыре страны приходится почти половина всех заболевших в мире.

При этом ученые подсчитали и количество смертей от COVID-19 в мире. По данным счетной комиссии Университета Джонса Хопкинса, которая собрала цифры на основании официальной статистики в странах, всего в мире умерли более 603 тысяч человек с коронавирусной инфекцией. Исследовательская организация также рассказала, что самые большие человеческие жертвы от COVID-19 понесла США. На 19 июля в стране умерло без малого 140 тысяч человек.

При этом по официальной статистике нашего Минздрава, пандемия в Беларуси идет на спад. За все время у нас зафиксировали 66 тысяч зараженных и 499 умерших. Прирост новых случаев с каждым днем все меньше: если в начале июня каждый день выявляли около 900 случаев, то к середине июля — менее 200.

За все время в стране было проведено 1 миллион 193 тысячи 162 теста для выявления COVID-19. Чуть больше 10 тысяч тестов за сутки выявили всего 142 новых случаев заражения (1,3%).

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