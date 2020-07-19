«Мне говорили: Света, нельзя сдаваться». На пикет Тихановской в Минске собрались больше семи тысяч белорусов

Вечером 19 июля в парке Дружбы народов в Минске прошел агитационный пикет Светланы Тихановской - кандидата в президенты Беларуси. В парке собрались больше семи тысяч человек, пишет информационное агентство БелаПАН.

-Учителя есть? Врачи есть? Студенты? Пенсионеры? Заводские? Бизнес? Ипэшники? Фрилансеры? - ведущий разговаривал с собравшимися и на каждый из вопросов получал положительные возгласы. - Поднимите руки те, кого привезли на автобусе? Все по доброй воле?

Агитационный пикет начался в 17.00Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди собрались в парке Дружбы народовФото: Святослав ЗОРКИЙ

Цветы для Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой Фото: Святослав ЗОРКИЙФото: Святослав ЗОРКИЙ

Светлана Тихановская объединилась со штабами незарегистрированных кандидатов Валерия Цепкало и Виктора БабарикоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Ведущий напомнил, что пикет Тихановской - "собирушка" санкционированная, легальная и абсолютно законная. Попросил беречь свое здоровье, говоря о дистанции, и ничего не нарушать.

- Если Светлана Тихановская получит два предупреждения, она снимается с президентской гонки. Давайте не будем кричать лозунги. Помните, за ваши действия отвечает один человек - Светлана Тихановская, - сказал ведущий.

Пикет продлился два часаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Выборы пройдут 9 августаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Ольга КовальковаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Судя по крикам толпы, на пикет собрались учителя, врачи, студенты, пенсионеры, заводские, бизнесмены и фрилансерыФото: Святослав ЗОРКИЙ

За пару часов до пикета в Минске, Светлана Тихановская встретилась с жителями Дзержинска. Поэтому на минский пикет кандидат в президенты немного задержалась. Но как только появилась на сцене, ее встретили бурными овациями.

- Я так понимаю, что уже можно ничего и не говорить, - улыбнулась Светлана. Но все-таки сказала. Рассказала, что на этом месте она из-за любви. А потом повторила пять принципов, на которых объединился ее штаб со штабами кандидатов в кандидаты, которых не зарегистрировал ЦИК - Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. - Я не сдалась только потому, что чувствовала вашу поддержку. Мне говорили: Света, нельзя сдаваться. Мне было очень тяжело, поэтому я приняла помощь от штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

В случае победы Светлана Тихановская планирует провести повторные выборы, в которых смогут участвовать и Виктор Бабарико, и Валерий ЦепкалоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Всех просили соблюдать дистанциюФото: Святослав ЗОРКИЙ