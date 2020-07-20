В Гомеле Лукашенко ждут на открытии поликлиники, которую строили 10 лет. Вот как она выглядит
Во вторник, 21 июля, в Гомеле ждут президента. Планируется, что он откроет взрослое отделение поликлинического комплекса в густонаселенном 17-м микрорайоне. Поликлиника здесь давно уже очень востребована - вокруг много новостроек, возводят рядом высотки и сейчас.
Строительство комплекса поликлиники на улице Мазурова началось еще в апреле 2009 года. Завершить работы тогда планировалось в 2013 году. Однако стройка затянулась. Наконец, сейчас почти все готово. Накануне открытия и визита президента в поликлинике побывал корреспондент KP.BY.
Скоро поликлиника должна начать работуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Перед главным входом и вокруг огромного здания заканчивали уборку и благоустройство:
- Моют, чистят, убирают, - рассказал один из работников. - Многие врачи уже сидят в кабинетах, обустраиваются, но работать поликлиника начнет позже, как нам сказали, - с 25 июля.
При входе - ресепш и гардеробФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Перед зданием - последняя «фишка» от гомельских озеленителей: цветочные башни, которыми раньше украсили центр города. Из многих маленьких горшочков с цветами сформировали яркие колонны.
Поликлиника выглядит современно, внутри - красиво и комфортно. На базе поликлиники обещают открыть несколько общегородских центров по некоторым направлениям, например, урологическому. Предусмотрены здесь центр амбулаторной реабилитации и водолечебница. В поликлинике должен появиться компьютерный томограф.
Внутри - современно и комфортноФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Кстати, коснулось благоустройство и многоквартирных домов вокруг поликлиники. Эта работала началась уже давно, с начала лета. Сперва жильцы домов рассказывали в соцсетях о том, что красят фасады и укладывают асфальт лишь со стороны улицы. А во дворах оставляют все как было, в том числе разваленные тротуары и ямы на дороге. После этого покрасили дома и подлатали дороги и во дворах, а возле подъездов даже новые лавочки поставили.
Фасады домов обновили и в стороне от поликлиники - по предполагаемому маршруту президента.
В помещении оканчивают последние работыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Перед входом - стена цветовФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Во дворах соседних многоэтажек залатали дырыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Фасады домов вокруг поликлиники покрасилиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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