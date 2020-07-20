2020-07-20T16:45:41+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«При запахе газа отключите электроприборы». В квартире в Пинске взорвался газ

Причину пока не назвали, а мы вспомнили о случаях, когда к взрыву приводило самогоноварение и утечка газа
Павел МИЦКЕВИЧ
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В квартире в Пинске взорвался газ. Фото: СКВ квартире в Пинске взорвался газ. Фото: СК
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В воскресенье утром в Пинске случилось ЧП - в квартире пятиэтажки взорвался бытовой газ.

- В результате взрыва повреждено имущество в квартире. Хозяин жилища и его соседи не пострадали. Следователи осмотрели место происшествия. Все обстоятельства инцидента устанавливаются, - рассказали в Следственном комитете.

О подробностях пока не сообщают, не стали комментировать ЧП и в «Брестоблгазе», отметив, что еще проводится проверка. Специалисты предприятия дали совет: звонить в 104, если услышали запах газа.

За последнее время в Беларуси это не первое происшествие со взрывом газа. Напомним недавний случай в Минске, когда в службу спасения позвонили обеспокоенные очевидцы, которые слышали взрыв, а затем увидели клубы дыма из окна дома по улице Кольцова. Тогда сообщалось, что пожару в квартире предшествовала вспышка бытового газа, а источником взрыва мог стать самогонный аппарат. Пострадали три человека, которых положили в больницу с ожогами >

А несколько лет назад в Минске взрыв вырвал дверь квартиры, из которой стал доноситься резкий запах, - оказалось, что там тоже варили самогон. Что-то пошло не так, и самогонный аппарат взорвался. В отношении неудачливого самогонщика составили административный протокол.

Нередко случаются и взрывы газовых баллонов. Например, в прошлом году в 9-этажке в Слуцке взрывной волной выбило оконные стекла в нескольких квартирах на первом - четвертом этажах. К счастью, никто не пострадал. Выяснилось, что в подвале дома проводили работы по обслуживанию систем отопления - взорвался газовый баллон.

А в Мозыре 58-летний хозяин квартиры на балконе ручной газовой горелкой обсмаливал птицу. Баллончик разгерметизировался, и мужчина, чтобы устранить проблему, пришел с газовой горелкой на кухню и положил ее в мойку. В это время супруга включила свет, что и стало причиной вспышки газа.

Напомним, перед прошлым Новым годом мощный взрыв бытового газа разрушил один из подъездов многоквартирного дома в российском Магнитогорске. Там погибли 39 человек.

БУДЬ В КУРСЕ!

При запахе газа надо отключить электроприборы

При появлении запаха газа в квартире нужно первым делом позвонить в аварийную службу по номеру 104, перекрыть газопроводный кран и выйти из квартиры, закрыв за собой дверь, дождаться специалистов. Ни в коем случае нельзя зажигать огонь и включать электроприборы. Иногда искра появляется даже при включении холодильника, и ее достаточно, чтобы вызвать взрыв, несмотря на принимаемые меры предосторожности.

Конечно, нельзя проверять место утечки газа с помощью спичек и зажигалок.

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