Белорус Роман Волознев взял Гран-при «Славянского базара». Олег Газманов добавил ему балл

Украинка Элина Иващенко по баллам была равной с Романом - но в итоге лучила первое место.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Судьбу приза, как нередко бывает в таких случаях, решает дополнительный голос Председателя международного жюри – в этом году им был Олег Газманов. Артист посчитал, что Гран-при более достоин Роман Волознев.

Выступление Романа Волознева.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Роман – победитель международных музыкальных конкурсов, студент академии популярной музыки Игоря Крутого, пробовал себя в проекте «Голос», был лауреатом второй степени, а затем неоднократно выступал в качестве гостя на фестивале «Новая волна». Два года назад Роман Волознев выпустил дебютный альбом под названием «Мгновение». Сцена «Славянского базара» ему тоже хорошо знакома – пару лет назад Рома на юбилейном концерте «Сяброу» заменял клавишника, который сломал ногу. Роман дружит с внуком Анатолия Ярмоленко – Анатолем и вместе они пишут вполне современную молодежную музыку.

Украинка Элина Иващенко получила первое место.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но если бы на фестивале вручался приз зрительских симпатий, его наверняка вручили бы Алеку Момака из Кубы. Зрители в Амфитеатре посчитали, что жюри давало ему неоправданно низкие баллы и встречали его бурей аплодисментов.

Кубинский исполнитель очень понравился зрителям.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Что касается детского конкурса - Гран-при также у Беларуси. Победила Ангелина Ломако и в целом это уже 5-я победа нашей страны на конкурсе.