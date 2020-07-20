Любимчики «Славянского базара»: Лолита в Витебске закупилась колбасой с хреном и рассказала, как и для кого худела

Лолита на «базаре» - всегда желанный гость. Публика ее обожает. Но в этом году артиска приехала на закрытие фестиваля, чтобы исполнить всего пару песен. Публика ее искупала в овациях и очень расстроилась, что не было возможности подарить Лолите цветы – она слишком быстро ушла за кулисы.

- Лолита, как вы пережили изоляцию? - спросили журналисты за кулисами

- Я карантинила жестко, и только на днях вышла на день рождения друга. Если бы не было этой изоляции, ее стоило бы придумать! Моей дочери уже 21 год, взрослая, мы с ней из-за карантина полгода не виделись. Ева закончила второй курс вуза, результат прекрасный – 92 балла из 100. Но она плакала, потому что один экзамен сдала на 90 баллов. Я ее успокаивала, говорила: твоя мама так хорошо не училась! Диплом был двух цветов: синий и красный, и никто не смотрел потом на баллы. Важны не корочки, а знания. Думаю, увидимся с ней в Болгарии, когда откроют границы, и я туда поеду. Но, слава богу, есть онлайн, в котором можно общаться постоянно. Ева больше скучает, а я из-за постоянных гастролей привыкла блокировать чувства. А ведь многие мои знакомые были вместе все это время. Это же катастрофа! Ты 24 часа в сутки вместе и, оказывается, это так тяжело, даже с любимыми людьми. Чем я сама занималась на карантине? Уборкой дома. Я уволила трех человек, которые на меня работали. Может и жестко, и в неудобное время это сделала – но все оказались профнепригодны. Я поняла, что тратила на них деньги зря – а лучше бы на себя. Когда приезжаешь в 12 ночи, и уже в шесть утра улетаешь дальше, времени остается только чтобы открыть холодильник – а там и просроченные продукты, и плесень. Когда сидишь дома, понимаешь, что эти люди вообще ничего не делали.

Этот комбез Лолита купила в США на распродаже три года назад.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Вы похудели и постригли волосы – это связано с новым мужчиной?

- Я была бы последней идиоткой, если бы все, что вы перечислили было связано с мужиком. Самая большая ошибка и мужчин и женщин – желание отражаться в чьих-то глазах и нравиться. В личной жизни у меня была одно время проблема – я так старалась для партнера, что даже готова была приносить ему тапочки. Нет-нет, все! Как сказала моя психолог, бабочки в животе – это вредно. А волосы были нарощенные, им был необходим такой каждодневный уход, что я сама не справлялась. Началась, жара, невозможно было спать. Я просто взяла и отрезала их ножницами. А потом пришли девочки-стилисты и сняли капсулы. Пока я была крупной, старалась прикрывать шею и горб на ней нарощенными волосами. А уже когда я похудела, мне стало можно носить стрижки.

- У вас какая-то диета?

- Нет, всегда ела раз в день, так что ничего не поменяла. Мои изменения в весе не связаны с диетой. Скорее, с нормальным психологическим состоянием и консультациями некоторых врачей, в первую очередь, эндокринолога. У любого человека с возрастом замедляются процессы. Помогают таблетки – не какие-то хитрые и супердорогие, а из обычной аптеки. Организм перестраивается и начинает потом самостоятельно работать правильно. Я ем сейчас даже больше, чем раньше.

- Драники белорусские пробовали в этот раз?

- Ну конечно, как без них! Я еще в Витебске и в «Копеечку» зашла, купила белорусской колбасы с хреном.

- У вас есть какой-то амулет для сцены?

- Раньше это была шерсть моей покойной собаки, я ее возила везде с собой на гастроли. Я так любила собаку, что носила часть ее в своей сумке. А потом шерсть так свалялась, что я перестала ее возить, но она по-прежнему лежит у меня в тумбочке рядом с кроватью. Я поняла, что это не очень нормально – привязываться к таким вещам. А вдруг они имеют негативную силу и не помогут мне? Лучше я буду рассчитывать только на себя.

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