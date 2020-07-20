Жизнь на пенсию: «Никогда не поверю, что человеку в 70 - 80 лет не хватит на жизнь 400 - 500 рублей»

Ну а первой героиней конкурса «Жизнь на пенсию» стала пенсионерка из Минска, которая не жалуется на жизнь и маленькую пенсию.

Ольге Иосифовне 83 года, из них 35 лет женщина проработала в сфере культуры. Пенсия у Ольги Иосифовны - 417 рублей. Но пенсионерка не жалуется: говорит, ей не просто хватает на все, а что-то еще и остается.

- На жизнь хватает. Когда был жив муж, который работал доцентом в институте, денег было больше, но уже 6 лет я одна... Спасибо детям и внукам, они сейчас меня поддерживают. У меня всегда остается часть денег до пенсии. А сейчас еще и пенсию повысили на 6% - и мне этих 10 долларов хватит, чтобы долететь из Испании до Кракова!

Оказывается, обычная белорусская пенсионерка в среднем три месяца в году проводит за границей - и все благодаря родным. Ее бывшая невестка живет в Жироне (Испания), а сын с семьей - в Кракове в Польше. Поэтому зиму всегда можно провести не в сером Минске, а на солнечном пляже Испании или на рождественской ярмарке в Кракове. Летом внуки приезжают к ней на дачу, правда, в этот раз они не смогли увидеться - границы закрыли из-за коронавируса.

- У меня есть виза на три года, так что откладываю только на дорогу - иногда 50 евро с каждой пенсии. Напрямую из Минска я никогда не летаю - цены огромные. Обычно беру билеты на автобус до Кракова за 90 рублей в одну сторону, по Европе всегда дешевые перелеты лоукостами - иногда билет покупаю за несколько евро. Мы с невесткой можем, например, и во Францию съездить недорого. Все переезды мне обходятся максимум в 100 евро, но чаще всего - до 70.

Незнание языков не помешало пенсионерке объехать более десятка европейских стран. Она говорит, что всегда выручают улыбка и язык жестов.

- Я когда-то учила немецкий, а вот английского совершенно не знаю! Но в путешествиях мне это не мешает - я понимаю, где у меня высадка и посадка, а остальное - интуитивно и на языке жестов. А на испанском главное - говорить «Ола-ола!» и улыбаться, это мне всегда помогает.

«Никогда не поверю, что человеку в 70 - 80 лет не хватит на жизнь 400 - 500 рублей»

- Дома же мое самое большое подспорье - дача, там у меня всегда есть закатки, варенье, компоты, яблоки, морковь, капуста, свекла… Своя картошка есть, я ее сажаю. К счастью, у меня всегда было полно энергии, хоть с возрастом и поубавилось, но серьезных заболеваний, а значит, постоянных расходов на лекарства нет. А жизненные силы мне поднимает такая простая вещь, как апельсины - каждый день одну штуку я должна съесть. А еще люблю рыбу - скумбрию, треску, иногда могу побаловать себя лососем. В основном закупаюсь в ближайших магазинах, раньше ездила на рынок, но теперь из-за коронавируса стараюсь на дальние расстояния не ездить…

Ольга Иосифовна признается: бюджет она жестко не планирует, но всегда знает свои привычные траты.

- На коммуналку у меня выходит в среднем 80 рублей, на телефон и интернет - 25 рублей. Одежду и мебель я уже не покупаю. Иногда модную кофточку или даже шубу в подарок мне может купить сын или две невестки, с которыми мы очень дружим. А еще у меня двое внуков, которым я на день рождения по 100 евро всегда даю. Книги люблю, иногда себе покупаю, а вот бытовую химию всегда приобретаю в Польше - дешевле.

Непредвиденных расходов у женщины практически не случается, разве что на лекарства, если заболела. Карты рассрочки и кредиты она считает злом и не советует с ними связываться без особой надобности:

- Это цепная реакция - один раз возьмешь и будешь потом постоянно брать в долг и отдавать, отдавать... Единственный кредит, что у нас с мужем был, – на квартиру, но с перестройкой мы его сразу погасили.

Ольга Иосифовна считает, что жить на пенсию вполне можно:

- Деньги у пенсионеров есть, но многие их вечно копят, а тратить жалеют. Я никогда не поверю, что человеку в 70 - 80 лет не хватит на жизнь 400 - 500 рублей, тем более тем, кто живет не один, кому так или иначе помогают дети. Но люди постоянно жалуются, что им не хватает! Однажды я ехала в электричке, и женщина жаловалась, что ей не хватает на жизнь пенсии в 600 рублей, все уходит на еду. Я удивилась: «Вы что, каждый день икру едите?» Так она на меня только рукой махнула.

Пенсионерка говорит, что чувствует себя счастливой, и единственное, о чем жалеет в жизни, что сейчас рядом нет ее мужа.

- Но везде нужно искать позитив. Я сейчас живу на даче, тут мои подруги и соседи, все цветет и пахнет, красота! Я вообще люблю свою жизнь...

БУДЬ В КУРСЕ!

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