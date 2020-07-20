Белорусские айтишники вошли в тройку лучших в мире в области технологий

Ведущая в мире платформа онлайн-обучения Coursera опубликовала новый отчет Global Skills Index 2020 - Глобальный индекс компетенций. В нем проанализирована информация о 65 миллионах учащихся на платформе и данные о результатах их обучения за последние 12 месяцев. Специалисты Coursera оценили уровень квалификации по 60 странам, 10 отраслям и 11 направлениям обучения в сфере бизнеса, технологий и науки о данных.

Лучший результат Беларусь показала в сфере технологий, заняв второе место. На первом - Россия, на третьем - Швейцария. Топовые навыки в этой категории - работа с компьютерными сетями и базами данных, искусственный интеллект, создание системного ПО, защита информационных систем, программирование.

В категории науки о данных белорусские айтишники также блеснули, попав на 8 место в европейском и мировом зачете. Первые три строчки этого рейтинга заняли Россия, Швейцария и Бельгия.

В бизнес-категории, где оценивались такие навыки, как Excel, управление проектами, цифровой маркетинг, блокчейн и бизнес-аналитика,. Беларусь стала 32-й в глобальном рейтинге и 21-й в европейском. Первых три места - за Швейцарией, Австрией и Данией.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«В Беларуси сфера IT - одна из немногих областей, где люди видят для себя перспективы»

- Этот рейтинг действительно авторитетный, - говорит Игорь Мамоненко, гендиректор «БелХард Групп». - Многого стоит высокая оценка в области высоких технологий, ведь способность страны поддерживать уровень навыков в ней - это очень хороший результат. Для этого должна быть соответствующая экосистема, которая включает в себя кадры, опыт, обучение. И этот рейтинг показывает, что все это у нас на уровне. Данная оценка очень важна, так как более 90% заказчиков - зарубежные, и они будут искать исполнителей с высокой компетенцией в области технологий. А согласно этому рейтингу, мы выглядим очень неплохо.

Все сферы экономики, которые раньше традиционно выручали Беларусь - сельское хозяйство, машиностроение, нефтянка, - сейчас находятся не в лучшем состоянии, даже, возможно, в рецессии. И для большинства умных людей в Беларуси сфера IT - это одна из немногих областей, где они видят для себя перспективы. У нас аномально высокий процент талантливых людей уже пришли в IT. Сюда идет приток кадров из разных областей, здесь же люди могут получать аномально высокие зарплаты по сравнению с другими сферами. Все это вместе и дает существенный рост уровня навыков.