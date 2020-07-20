«Приехала из России. А что там делать? Беларусь мне больше по душе!»: кто и почему сдает ЦТ в резервные дни

Большинство абитуриентов уже сдали централизованное тестирование. Осталось написать тесты тем, кто болел, был на соревнованиях, в рабочей командировке или же сдавал ЕГЭ. В этом году из-за ситуации с коронавирусом резервных дней стало больше - три вместо одного, - а также стало больше пунктов сдачи. Но самым распространенным по-прежнему остается БГУ. На первый резервный день зарегистрировались больше 270 абитуриентов.

В этом году резервных дней для сдачи ЦТ - три - больше чем в прошлые годыФото: Святослав ЗОРКИЙ

- А еще быстрее можно идти, папа?! Мне тяжело на каблуках, - нарядно одетая абитуриентка пытается успеть за папой, который провожает ее к корпусу. - Я сейчас умру!

- А водичка у тебя есть? - не дает умереть спокойный отец.

Таким спокойствием похвастаться могут не все родители.

- Алена готовилась к тестам, занималась с репетиторами, а потом пришлось уйти на самоизоляцию из-за коронавируса. Симптомы были как и при любой простуде, но, чтобы не подвергать других детей опасности, пришлось самоизолироваться и сдавать в резервный день. Друзья все отстрелялись, а ей еще приходится переживать! - Ольга собирается ждать дочку у корпуса до конца тестирования, хотя мы общаемся больше чем за час до начала теста.

Многих абитуриентов провожают и поддерживаютФото: Святослав ЗОРКИЙ

Из-за ситуации с коронавирусом рекомендуют быть в масках и просят соблюдать дистанциюФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Из-за травмы не расстроилась, знала, что смогу сдать в резервный день»

- Дядька, пойдем, нам не сюда! Давай быстрее, сейчас корпус закроют, - молодой человек ищет себя в списках абитуриентов. Оказывается, что ему сдавать не в главном корпусе, а на физфаке. Идти пару минут, до начала теста - 20.

Первые абитуриенты выходят минут через 30 после начала. Но если учесть, что минут 20 обычно уходит на организационные моменты, то на решение теста ребятам было достаточно десяти. В первый резервный день сдавали тестирование по всем предметам.

В первый резервный день абитуриенты сдавали тесты по всем предметамФото: Святослав ЗОРКИЙ

В этом году точек, где сдают тесты, стало большеФото: Святослав ЗОРКИЙ

В БГУ сдавали в главном корусе и на физфакеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Приблизительно через час после начала выходит из корпуса Александр. Он сдавал ЦТ по физике в резервный день, потому что, когда абитуриенты сдавали в основной, Саша писал ЕГЭ.

- В России на ЕГЭ чуть пожестче: камеры, звукозапись, металлоискатели… - перечисляет абитуриент. - У вас намного проще психологически и нет такого мандража, когда заходишь в аудиторию. А по программе практически все то же самое. ЦТ только по формату проще, потому что это тест, а в ЕГЭ надо заморачиваться с решением.

Александр приехал из России и хочет поступать в БНТУФото: Святослав ЗОРКИЙ

Экзамены и в России, и в Беларуси молодой человек сдает ради подстраховки.

- Но приоритет поступать сюда, - говорит Александр. - Я хочу в БНТУ на спортивный факультет. Здесь подход более ответственный к обучению. У нас заплатил деньги - и все. А в Беларуси чему-то могут научить. И у нас в Москве много приезжих, у вас меньше.

Когда в аудиториях открыли конверты с с заданиями, абитуриентов в корпус уже не пустятФото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр в Минске не в первый раз - бывал с хоккейной командой. Но тогда не успевали особо ничего посмотреть.

- У вас нет такого колоссального потока людей, как в Москве, - делится впечатлениями молодой человек. - Мы с мамой побывали в Ботаническом саду, погуляли на набережной около торгового центра Galleria Minsk. А в остальное свободное время я готовился к тестированию. Мне сдавать еще математику и русский.

В резервный день тест сдают те, кто по уважительное причине не смог написать в основные дни: был на соревнованиях, болел, писал ЕГЭФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Сначала близкие были в шоке, а потом сказали: если мечта - стремись!»

Алина тоже приехала из России. В первый резервный день девушка сдавала математику.

- Я хочу поступить в МИТСО (там не нужно ЦТ), а если по ЦТ, то думаю о БГЭУ или БГУ. Думаю про специальности экономиста, менеджера или маркетолога.

На вопрос о том, почему поступает в Беларусь, Алина говорит:

- Ну а что делать в России? - улыбается. - В Беларуси мне нравится, очень чисто, менталитет другой: люди гораздо проще, гораздо добрее.

Алина приехала из Москвы. Девушка хочет стать маркетологом или экономистомФото: Святослав ЗОРКИЙ

Алина в Минске во второй раз.

- ЕГЭ я не сдавала, написала отказ. С ЦТ сразу было страшно! Я разговаривала с теми, кто сдавал: они говорили, что очень сложно. Да и в этом году двоечников гораздо больше, чем тех, кто написал на 100 баллов. Говорят, что такое впервые. Но вообще, задания решаемы, если готовиться. Если будет баллов 40, то вообще шикарно.

Остались еще два резервных дня - 21 и 23 июляФото: Святослав ЗОРКИЙ

Разговариваем с Алиной о бюджетном обучении и распределении.

- Это удобно, мне кажется, - высказывается о распределении. В России после университета трудно найти работу, а здесь уже дают место. А какая разница, какое именно? Главное, что работа есть.

В Беларуси у девушки никого нет: ни родственников, ни пока что друзей.

- Сначала близкие были в шоке, что я решила уезжать, а потом сказали: если мечта - надо стремиться! Я решила поступать в Беларусь года два назад. Не выйдет в этом году - поступлю в следующем! Беларусь мне больше по душе. Знаете это ощущение, когда находишь свое место в жизни?

Аня в резервный день сдавала биологию, остальные тесты успела сдать в основные дни.

- Я получила спортивную травму и в день ЦТ была в больнице, - девушка показывает загипсованную руку. - Поступать хочу в БГУФК на спортивную психологию. Сама занимаюсь водными лыжами, кандидат в мастера спорта. В прошлом году командой взяли первое место на чемпионате Европы. Я понимала, что смогу сдать ЦТ в резервный день, поэтому не особо расстроилась из-за травмы.