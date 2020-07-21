Коронавирус в Беларуси, последние новости на 21 июля 2020 года: когда начнется массовая вакцинация и способен ли COVID-19 поражать головной мозг

Ситуация в мире

Коронавирус обнаружен в 213 странах. Во всем мире зарегистрировано более 14,6 миллионов случаев COVID-19. Около половины из них приходится на США (свыше 3,8 млн), Бразилию (2 млн) и Индию (более 1,1 млн). По информации worldometers.info, выздоровели 8,7 млн пациентов, а умерли – 609 тысяч.

Ситуация в Беларуси

Минздрав Беларуси сообщает, что в стране выявлено 66 213 случаев коронавирусной инфекции (+118 за сутки). После курса лечения выздоровели и отправились домой 58 290 человек.

К сожалению, не обошлось и без смертей: за все время в республике умерли 503 человека (+4 за сутки). В ведомстве подчеркивают, что все погибшие имели многочисленные хронические заболевания и подтвержденный COVID-19.

За период с начала вспышки в Беларуси проведено 1 199 317 тестов на коронавирусную инфекцию.

Глава Витебской области, о которой говорил Лукашенко, рассказал, как переболел COVID-19

Председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Шерстнев рассказал, что его поставило на ноги. По словам губернатора Витебщины, у него было двустороннее воспаление легких, а болезнь протекала «с соответствующим присутствием слабости». Но спустя неделю основного лечения он пошел на поправку.

- Я сделал выводы для себя и могу посоветовать всем: чтобы быстро избавиться от этой болезни, нужно вести достаточно активный образ жизни, - заявил Шерстнев. Также он добавил, что восстановление может превратиться в длительный процесс, если больной замкнется в стенах палаты.

Когда начнется массовая вакцинация от коронавируса?

Заместитель главы ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что массовая вакцинация коронавируса не исключается в середине 2021 года. По ее словам, сейчас клиническим исследованиям подвергаются более 20 вакцин-кандидатов и, вероятно, что результаты будут уже к началу 2021 года.

Также Сумия Сваминатан отметила, что антитела к коронавирусу пропадают из сыворотки крови за считанные недели. Но это не подтверждает отсутствие приобретенного иммунитета.

Ранее в ВОЗ сообщали, что первыми вакцину от коронавируса получат медики, находящиеся на передовой борьбы с ним, а также пожилые люди и страдающие гипертонией, диабетом и деменцией.

Способен ли ковид поражать головной мозг?

Сейчас некоторым пациентам с положительным тестом на коронавирус делают МРТ головного мозга. Благодаря этому медики получают новые данные о том, что происходит в центральной нервной системе при COVID-19.

По словам врача-кардиолога, профессора, члена-корреспондента РАН, заместителя директора Медицинского центра МГУ имени М.В. Ломоносова Симона Мацкеплишвили, коронавирус не напрямую поражает головной мозг. В большинстве случаев повреждения обусловлены сосудистыми нарушениями.

– Можно вспомнить большое количество других вирусных заболеваний, которые имеют такие же проявления, как на коже, так и в нервной системе, например, корь или краснуха. Вызываются они совершенно другими вирусами, отличными от SARS-CoV-2, но принцип действия у них схож. Они, как и новый коронавирус, приводят к поражению кровеносных сосудов.

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