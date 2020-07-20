«Нам нужны будут поддержка и помощь от США»: Лукашенко назначил посла, которого не было 12 лет

Новые послы появились в белорусских диппредставительствах шести стран. Пожалуй, самое значительное назначение получил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко - он отправляется в США.

Белорусского посла в США не было с 2008, когда в Минск был отозван Михаил Хвостов, а в обратном направлении проследовала американский посол Карен Стюарт. В прошлом году президент вспоминал эти события:

- Вы знаете, почему посол Америки от нас убыл в 2008 году? За вмешательство в выборы в Беларуси.

О том, что ситуация изменится, стало понятно 1 февраля 2020 года, когда в Беларусь приехал Госсекретарь США Майк Помпео.

- Очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну, - сказал во время встречи американскому гостю президент.

Майкл Помпео пообещал, что США вскоре назначат посла в Беларуси. Он отметил, что официальный Вашингтон не ставит перед нашим государством выбора, с кем сотрудничать. Но госсекретарь США выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека в Беларуси и надежду на ее улучшение.

Спустя два дня после визита Помпео появилась информация, что послом США в Минске станет Джули Фишер - заместитель помощника госсекретаря США.

Тем временем, 17 июля Временная поверенная в делах США в Беларуси Дженифер Мур покинула Беларусь - ее дипломатическая миссия в нашей стране завершилась.

Олег Кравченко хорошо знаком с нюансами белорусско-американских отношений. В 2007 году он был назначен советником посольства в США, с 2008 года около шести лет был в должности Временного поверенного, т. е. руководителя диппредставительства, а с 2014-го, до получения поста замминистра (в 2017-м) возглавлял американский отдел в МИДе.

Президент сказал Олегу Кравченко, что в Америке придется начинать все сначала. В Вашингтон посол отбудет в августе.

- Очень многое будет зависеть от твоей работы. Это мы еще детально потом обсудим, через министра я передам некоторые вещи. Нам нужны будут поддержка и помощь от Соединенных Штатов Америки, особенно в этот период в финансовой сфере в связи с коронавирусом, - заявил президент. - Там у нас неплохие перспективы.

Владимир Макей, рекомендуя нового посла президенту, отметил, что у Олега Кравченко большой круг связей в различных государственных органах США.

- Среди областей, в которых наши интересы совпадают, в первую очередь взаимодействие в сфере привлечения финансовых ресурсов, экономический и энергетический диалог, международная безопасность, сотрудничество правоохранительных органов, - сказал Олег Кравченко БелТА после назначения. - То, что мы принадлежим к различным военно-политическим блокам, не исключает, а, скорее, определяет необходимость контактов между военными.

Цель своей работы он обозначил так:

- Мне хотелось бы, чтобы мы достигли такого уровня нормализации наших отношений, которые можно было бы оценить как устойчивые.

«Нам надо Казахстан подтянуть к Беларуси»

Получили назначения послами и другие замы главы МИД: Андрей Евдоченко - в Нидерланды, а Андрей Дапкюнас - в Австрию. Кроме того, Андрей Дапкюнас по совместительству займет должность посла в Словении и станет постоянным представителем Беларуси при международных организациях в Вене и при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

На дипломатическую работу также направлены два экс-министра.

Бывший министр промышленности Павел Утюпин отправляется послом в Казахстан.

- Я президенту (Казахстана. - Ред.) поклялся, что приедет очень толковый и порядочный человек, - сказал Александр Лукашенко, обращаясь к Павлу Утюпину. - Для нас очень важна промышленность там. Поэтому не думай, что ты уезжаешь для отдыха. Нам надо Казахстан подтянуть к Беларуси. У нас развито сельхозмашиностроение, компетенции у нас приличные - то, чего нет у них. Я очень надеюсь, что твой опыт работы в промышленном секторе поможет нам справиться с решением задач по расширению товарооборота с Казахстаном. Страна интересная, люди интересные, очень большой объем работы.

Экс-министр финансов Максим Ермолович вручит верительные грамоты Елизавете II - он будет продвигать интересы страны в Великобритании.

Напомним, в июне президент сообщил, что Ермолович перейдет в МИД:

- Я не могу препятствовать. Хочет человек себя попробовать в новой должности - пускай, он неплохо работал.

«Меры за то, что выбрасывают людей на улицу, будут самые жесткие»

Во время назначения руководителей в правление Нацбанка у президента состоялся разговор о работе банковского сектора и в целом о развитии экономики.

- Нужно найти, выхватить каждый шанс, любую возможность для движения вперед. От Нацбанка я также жду более активного участия в данном процессе. Это не мечтания. Мы просто не можем себе позволить катиться вниз, потому что оттуда будет очень тяжело подниматься. Насколько это возможно, мы должны удержаться при всех проблемах в этом году, - сказал Александр Лукашенко.

Он напомнил, что на совещании 19 июня образно выразился, что с того момента помощником правительства по заработной плате и обеспечению поддержки работы предприятий стал председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, сообщает пресс-служба президента.

О предприятиях, которым нужная помощь, президент сказал так:

- Вы мою позицию знаете: кто сложил руки или, не дай бог, людей начал увольнять, на поддержку государства пусть не рассчитывает. Притом меры за то, что выбрасывают людей на улицу, будут самые жесткие. Но тем, у кого есть «живые» экспортные контракты или кто запустил инвестиционный проект, надо помочь обязательно. Это деньги возвратные.

Президент уверен, что текущие трудности можно преодолеть, а с 2021 года прирастать среднемировыми темпами.

- Вы помните, что я просил задать устойчивый тренд на смягчение финансовой политики и постоянный рост кредитования экономики. При этом, конечно, будем сдерживать инфляцию. Буквально в течение нескольких дней у нас состоится разговор и с правительством. Посмотрим, как они этим занимаются. Как можно так заниматься, контролировать ценообразование, а в то же время цены на некоторые товары (уже в СМИ проскальзывает) поднялись почти в два раза? - задался вопросом Александр Лукашенко.

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