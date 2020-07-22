Байкеры устроили благотворительный заезд ради 8-месячной девочки

Чтобы помочь маленькой Софии Жагунь, байкеры из разных городов устроили благотворительный заезд на фест "Соминская уха" в Ивацевичский район. Организатор этого мероприятия - мотоклуб "Западный регион".

Байкеры не смогли пройти мимо чужой беды и устроили благотворительный мотозаезд.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Изюминка феста - конкурс на лучшее приготовление ухи.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фест начался с конкурса по ловле рыбы «Ловись, рыбка, большая и маленькая». Главной же изюминкой феста стал конкурс на лучшее приготовление ухи.

Напомним, о маленькой Софии Жагунь из Ляховичей "Комсомолка" писала этой весной. У 8-месячной малышки тяжелое редкое генетическое заболевание - спинальная мышечная атрофия (СМА) 1 типа. При этом заболевании постепенно слабеют мышцы всего тела, в том числе и те, которые отвечают за глотание и дыхание. Был открыт благотворительный сбор на покупку очень дорогостоящего препарата "Золгенсма", который продолжается до сих пор. Сумма же сбора - 2 миллиона 520 тысяч долларов.

У маленькой Софии тяжелое заболевание и ей нужна помощь.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Как сообщила мама девочки на странице в "Инстаграме", на 20 июля было собрано только 14,16% необходимой суммы. В данный момент она с доченькой находится в Польше, куда приехали на консультацию к профессору. Родные Софии также надеются, что девочка сможет получать в Польше бесплатно такой препарат, как "Спинраза". До этого в Израиле малышка получала его платно.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг №117 Беларусбанка - г. Ляховичи, ул. Советская, 5; УНП: 200369858; МФО: AKBBBY21802.

Белорусские рубли: транзитный счёт BY05AKBB38193821096561300000 на благотворительный счёт BY96AKBB31340000147641320117 в центре банковских услуг 117/Операционная служба.

Доллары: транзитный счёт BY74AKBB38193821125421300000 на благотворительный счёт BY81AKBB31340000147651320117 в центре банковских услуг 117/Операционная служба.

Евро: транзитный счёт BY74AKBB38193821125421300000 на благотворительный счёт BY66AKBB31340000147661320117 в центре банковских услуг 117/Операционная служба.

Российские рубли: транзитный счёт BY74AKBB38193821125421300000 на благотворительный счёт BY51AKBB31340000147671320117 в центре банковских услуг 117/Операционная служба.

Назначение платежа: сбор средств на приобретение дорогостоящего лекарства ZOLGENSMA для лечения дочери Жагунь Софии Евгеньевны. Благотворительные счета открыты на Жагунь Юлию Павловну.

Перевод на карту Беларусбанк:

6711 7700 1842 9519. Срок действия: до 01/23

Получатель: ZHAHUN YULIYA

Перевод на карту МТБанка: 5351 0410 7159 2016. Срок: до 07/22.

Получатель: ZHAHUN YULIYA

PayPal:

DIMITRI.SCHARAVIN89@mail.ru

(доверенное лицо Юлии Жагунь)

Яндекс-деньги:

4100 1116 0404 7338

Номер телефона МТС для пополнения баланса: (+375 29) 735-43-43