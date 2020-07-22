Политолог: «Вокруг Тихановской сосредоточены все усилия и все взгляды протестного электората»

14 июля ЦИК на своем заседании выдал пять удостоверений кандидатам в президенты. Если Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Сергей Черечень и Андрей Дмитриев пришли за ними лично, то удостоверение Александра Лукашенко получил за него руководитель инициативной группы действующего президента и снова кандидата, глава Федерации профсоюзов Михаил Орда.

Но началось заседание с нерегистрации двух заметных участников этой президентской гонки - экс-руководителя «Белгазпромбанка», который сейчас находится в СИЗО КГБ, и дипломата, экс-руководителя ПВТ Валерия Цепкало.

Напомним, за Виктора Бабарико было собрано больше 400 тысяч подписей, не все удалось сдать из-за задержания самого потенциального кандидата, его сына Эдуарда и координаторов в регионах. Тем не менее, на проверку в комиссии поступило больше 367 тысяч подписей, из которых 165 744 были признаны действительными. К декларации о доходах и другим документам, которые сдавали уже адвокаты задержанного банкира, вопросов тоже не было.

- В декларации о доходах Бабарико есть всего лишь три несоответствия, где-то он уменьшил доход на 65 долларов, где-то - на 95 евро, - рассказала Лидия Ермошина, руководитель ЦИК. По ее словам, все это незначительная ошибка с «учетом его годового дохода». Но Бабарико отказали в регистрации на основании письма из Комитета госконтроля, которое зачитала Ермошина. В письме речь шла о том, что Бабарико руководил организованной преступной группой, а в декларации отражены не все материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от подконтрольных структур. Говорилось также о помощи в кампании Бабарико сотрудников банка, который он в этом году покинул. ЦИК посчитал это вмешательством в его предвыборную кампанию иностранной организации.

Лидия Ермошина позже пояснила, что считает несостоятельными доводы о том, что Бабарико, находящемуся под следствием по обвинению в экономических преступлениях, нельзя было отказать в регистрации кандидатом в президенты на основании еще не доказанных судом сведений.

- Он (Бабарико. - Ред.) признается фигурантом по нескольким уголовным делам, связанным с коррупционными преступлениями, - рассказала она. - Мы отказали ему в регистрации не по поводу обвинений. А в связи с тем, что он не задекларировал имущество, и оно установлено. Поэтому тут решение и приговор суда не требуется.

Валерий Цепкало, за которого было сдано 160 тысяч подписей, но после проверки признано действительными только 75 тысяч, получил отказ в регистрации из-за недостаточного количества подписей и из-за ошибок в декаларации жены. Выяснилось, что Вероника Цепкало не указала, что у нее в собственности есть акции «Приорбанк», которые она давно получила в наследство от матери.

В день нерегистрации Бабарико и Цепкало на улицы Минска и других городов вышло несколько тысяч человек, которых разгоняли силовики. Были и задержанные, а за события в Минске завели уголовное дело за сопротивление правоохранителям.

В штабе Виктора Бабарико рассказали, что предпринимают все действия для обжалования принятого решения и обеспечения честных выборов. 15 июля в ЦИК выстроилась очередь из сотен желающих подать жалобу на решение об отказе в регистрации. Как только закончился рабочий день комиссии, людей из очереди призывали разойтись и задерживали. Как рассказала Лидия Ермошина БелаПАН, с начала кампании организаторам выборов пришло больше 10 тысяч жалоб.

- Те, которые уже поступают в мешках, просто складываются, вскрываются - и мы смотрим, нет ли там других жалоб, с другим содержанием. По всем остальным будут просто составляться акты, потому что их нужно зарегистрировать, - рассказала она. На уточняющий вопрос, сколько поступило жалоб в последние дни в связи с решением ЦИК отказать в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, Ермошина сказала «В последние дни это не подлежит подсчету. У нас привлечены даже работники других организаций, чтобы конверты вскрывать. Общий ответ на эти жалобы уже дан, никакого другого не будет».

Анна Канопацкая.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дмитриев проводит кампанию солидарности, у Лукашенко программа «абсолютно неизменна»

Второй женщиной-кандидатом в президенты в белорусской истории (после участвовавшей в 2015 году Татьяны Короткевич) стала бывшая депутат парламента Анна Канопацкая. Она родилась 29 октября 1976 года в Минске. Окончила БГУ по специальности «Правоведение», работала юристом, была членом ОГП (Объединенной гражданской партии. - Ред.).

- Очень надеюсь, что выборы будут честными и открытыми и пройдут в соответствии со стандартами ОБСЕ, - сказала Анна Канопацкая членам ЦИК. К слову, за эту неделю она отказалась от участия в теледебатах, стало известно, что от нее пока нет и заявок на проведение пикетов. Кроме того, уже точно впервые к нам не приедут наблюдатели от ОБСЕ.

Андрей Дмитриев - опытный участник выборов (в кампаниях в 2010 году он руководил избирательным штабом Владимира Некляева, а в 2015-м - Татьяны Короткевич). Политик родился 12 мая 1979 года в Минске, окончил ЕГУ, он бакалавр политических наук. Сейчас он сопредседатель Общественного объединения «Говори правду».

Андрей Дмитриев.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Получив удостоверение кандидата, Дмитриев выступил с речью, в которой пообещал сразу провести новые выборы в случае своей победы и призвал к солидарности.

- Сегодня ни у кого из кандидатов нет большинства голосов избирателей. Но абсолютное большинство белорусов хочет выбрать нового президента, - сказал он. - Это больше не кампания за кандидата Дмитриева, а кампания солидарности за всех тех, кто считает, что Беларуси нужен новый президент, и против всего, что унижает сегодня белорусов и не дает сделать им свой выбор. Я считаю, что имеют полное право быть кандидатами и Виктор Бабарико, и Валерий Цепкало, и Сергей Тихановский.

Андрей Дмитриев призвал отпустить политзаключенных (напомним, сейчас правозащитники признают таковыми 25 человек. - Ред.). А лично Лидию Ермошину попросил забрать заявление на блогера Сергея Тихановского.

Самый молодой кандидат в президенты - 35-летний председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень. Он родился в городе Кричев Могилевской области, окончил БГУИР.

Сергей Черечень.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На регистрации мы узнали, с чем идет в шестую для себя кампанию Александр Лукашенко. Напомним, в первый раз Александр Лукашенко выиграл выборы 26 лет назад - в 1994 году. Он родился 31 августа 1954 года в г.п. Копысь Оршанского района Витебской области. Окончил Могилевский государственный пединститут и Белорусскую сельскохозяйственную академию.

- Главные постулаты и основные тезисы программы Лукашенко остаются абсолютно неизменными. Это социальное, суверенное, безопасное, справедливое государство, государство для человека, - рассказал председатель ФПБ Михаил Орда.

Из декларации президента мы узнали, что в 2019 году доход Александра Лукашенко, как следует из официального документа ЦИК, составил 117 068 рублей. Источник - исключительно заработная плата. Выходит, в среднем в месяц он получает 9755 рублей. У него нет никакого недвижимого имущества, на него не зарегистрировано ни одного транспортного средства. По официальным данным, действующий президент женат. Супруга президента Галина Родионовна Лукашенко имеет годовой доход в сумме 5560 рублей. У нее в собственности есть дом Шклове и полдома в деревне Б. Межник Шкловского района Могилевской области.

Вероника Цепкало, Светлана Тихановская, Мария Ковалевская.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тихановская призналась в любви к мужу и пообещала новые выборы

С регистрацией Светланы Тихановской возникла заминка. Лидия Ермошина сообщила, что проверяющие органы обнаружили не зарегистрированный в декларации дом в Гомельской области. Как рассказала Светлана, статус этого здания оспаривается, а нужные документы получить ко времени подачи декларации не удалось из-за того, что супруг, он же руководитель инициативной группы Сергей Тихановский задержан и находится в СИЗО.

- Не хотелось бы уменьшать количество кандидатов, с учетом того, что ее поддержали более ста тысяч человек, - высказалась Лидия Ермошина. Светлану Тихановскую зарегистрировали.

Третья в истории женщина-кандидат родилась в Микашевичах 11 сентября 1982 года, она окончила Мозырский государственный педуниверситет по специальности «Преподаватель английского и немецкого языков». Работала переводчиком, секретарем, была в декрете. У Светланы и Сергея Тихановских двое детей - 4-летняя дочь и 10-летний сын.

- Сережа, я тебя очень сильно люблю. Я это делаю только ради тебя и людей, которые за тобой пошли, в тебя поверили, - сказала на крыльце ЦИК Светлана, только получив свидетельство о регистрации кандидатом.

Сергей Тихановский этого послания не увидел, а услышал в пересказе адвоката через несколько дней: блогер отбывал наказание в карцере.

Светлана Тихановская - человек без политического опыта, заметного избирательного фонда и внушительной команды. 16 июля ее поддержали избирательные команды Цепкало и Бабарико. СМИ и соцсети опубликовали фото трех объявивших о солидарности молодых женщин - главы избирательного штаба Бабарико Марии Колесниковой, Светланы Тихановской и супруги Валерия Цепкало Вероники.

Сейчас Тихановская участвует в кампании с призывом идти на выборы, освободить политзаключенных, провести повторные честные выборы после 9 августа. На пресс-конференции Светлана, Мария и Вероника заявили, что хотят доказать: «белорусская Конституция написана и под женщину тоже».

- Я люблю Беларусь и белорусов. Я люблю своих детей. И я хочу, чтобы они росли в свободной стране, чтобы нашим детям не закрывали рты, как нам. Чтобы они не сидели в тюрьмах без вины, - рассказала Светлана Тихановская.

На днях стало известно, что детей Тихановских удалось вывезти из страны. Как сообщает БелаПАН, такие меры безопасности были приняты после того, как при начале сбора подписей Светлане поступили угрозы.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИТОЛОГА

- На ваш взгляд, почему не зарегистрировали самых популярных альтернативных кандидатов? - спросила «КП» у политолога Валерия Карбалевича.

- Кроме Бабарико и Цепкало, напомню, еще на самом старте кампании устранили Сергея Тихановского – тоже популярного возможного кандидата. По понятной причине – потому что они являются опасными конкурентами действующей власти. Такого раньше никогда не было. Никогда не было и того, что потенциальный кандидат, который собрал 100 тысяч подписей, не был зарегистрирован. Это значит, что нынешняя кампания особая. В том числе и потому, что действующий президент готов пожертвовать образом сильного политика, пользующегося народной поддержкой, чтобы удержать власть.

- Женская коалиция вокруг Светланы Тихановской - это тоже особенность этой кампании?

- Это неожиданно, такого действительно не было. Только в 2001 году, когда единым кандидатом от оппозиции был избран Гончарик. Тогда объединились штабы нескольких кандидатов, которые шли отдельно. Но в чем проблема объединения возле Тихановской? Объеденить штабы - это полдела. Важно объеденить электорат. Электорат у этих кандидатов достаточно разный. Если электорат Тихановских – Сергея и Светланы – это электорат, который руководствуется принципом «кто угодно, только не Лукашенко». То электорат Цепкало и Бабарико, поддерживая своих претендентов, делали рациональный выбор. Они хотели вместо Лукашенко получить на посту президента эффективного менеджера. Для них принцип «кто угодно, только не он» не совсем пригоден. Эта проблема есть. Насколько мне кажется, ее попытались решить, объявив, что Светлана Тихановская идет на выборы не для того, чтобы исполнять обязанности президента, а для того, чтобы осводить политзаключенных и провести новые выборы. Все. На этом ее функция заканчивается. Это означает, что именно сейчас на Тихановскую сосредоточены все усилия и все взгляды протестного электората. А оставшиеся альтернативные кандидаты оказываются вне игры, они теряются. Сейчас получается, что это голосование не в поддержку Тихановской, а голосование против Лукашенко. Это хороший технологический прием. Проблема ради которой и начался процесс объединения может получить поддержку со стороны общества.

- Насколько реально снятие других альтернативных кандидатов?

- Скорее нет, чем да. Канопацкая с самого начала сказала, что такого разговора даже не может поднимать. Дмитриев и Черечень говорили, что готовы разговаривать, обсуждать. Но сниматься в пользу Тихановской - это вряд ли на теперешний момент.