2020-07-22T12:38:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Связали скотчем, угрожали электрошокером: за налет на супругов в Мозыре будут судить рецидивистов

Оказалось, за несколько дней до разбоя обвиняемый вынес из частного дома в Гомеле десять бриллиантов
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В квартире провели проверку показаний обвиняемого. Фото: СКВ квартире провели проверку показаний обвиняемого. Фото: СК
Изменить размер текста:

Дерзкий налет на супружескую пару в Мозыре расследовал СК. Стало известно о подробностях резонансного преступления, которое инсценировали под спецоперацию милиции.

Это случилось в начале года. 36-летний рецидивист из Наровли рассказал 27-летнему гомельчанину о том, что в квартире мозырян лежит много денег и зарегистрированного оружия. Гомельчанин, тоже не раз судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления, принял информацию к сведению и поделился ей с еще одним бывшим уголовником - 47-летним приятелем. Двое мужчин решили напасть на супругов.

Соучастники тщательно готовились к разбойному нападению: продумали маршрут из Гомеля до Мозыря, составили сценарий налета, распределили роли, приготовили одежду.

- Мужчины подъехали к дому, зашли в подъезд и на последнем этаже переоделись в одежду, похожую на форму сотрудников спецподразделения милиции, - рассказывает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. - На голову надели маски с прорезями для глаз. Под предлогом проведения спецоперации по поиску вооруженного преступника злоумышленники проникли в квартиру и заперли дверь изнутри.

Из квартиры в Мозыре вынесли деньги в разной валюте. Фото: СК

Из квартиры в Мозыре вынесли деньги в разной валюте. Фото: СК

Налетчики не отступали от плана: потребовали предъявить им якобы для проверки оружие, спрятанное в сейфе, под угрозой пистолета и электрошокера. Супругов связали скотчем и затолкали в разные комнаты. Потом нападавшие обыскали квартиру и забрали деньги в разной валюте на общую сумму больше 5,4 тыс. рублей. Хозяев квартиры заперли и уехали.

После успешной «спецоперации» уголовники отправились в Наровлю - там в городской лесополосе сожгли одежду, обувь, маски и перчатки. Тем временем супруги вызвали милицию, на место прибыли настоящие правоохранители.

Следователи больше двух месяцев вместе с милиционерами и экспертами собирали и анализировали доказательства. В итоге вышли на подозреваемых и задержали их. Оказалось, что за несколько дней до разбоя в Мозыре 27-летний обвиняемый вместе со своим осведомителем вынесли из частного дома в Гомеле десять бриллиантов с сертификатами на общую сумму почти 2 тыс. рублей. Их изъяли и вернули владельцам.

Соучастников скоро будут судить по нескольким уголовным статьям.

Еще больше материалов по теме: «Гомель: криминальные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Вирусная пневмония актуальна временно, а бактериальная – постоянно»: аспирантка из Витебска получила премию за новый метод диагностики пневмонии
Методика, которую разработала Виктория Земко и ее команда, позволяет определить микроорганизм, который стал причиной заболевания, за сутки – в два-три раза быстрее, чем ранее
Любимчики «Славянского базара»: Лолита в Витебске закупилась колбасой с хреном и рассказала, как и для кого худела
А еще призналась, что раньше возила с собой на гастроли шерсть любимой собаки, которая умерла. Теперь эта шерсть лежит в тумбочке у кровати дома [фото]
Новости 24
Ирландец выиграл в лотерею около €50 млн
Верховный суд подтвердил получение жалобы от Виктора Бабарико: ее отправили по спецсвязи КГБ
Вот это подарок: с 2021 года отключать воду летом в Минске будут на один день меньше
Грузия не откроет границы до конца августа: рейсы из Минска в Батуми отменяются
Италия сообщила о победе над коронавирусом, а в Черногории, наоборот, объявили ЧС из-за роста заболеваемости COVID-19
«Понимаю, что это будет непопулярное решение». ЦИК уменьшил количество наблюдателей на выборах
Следователи назвали причину обрушения стены на заводе «Интеграл», где погибли двое сотрудников
Семью россиян, которые везли из Чехии наркотики и травмат с патронами, задержали в Бресте: им грозит до 10 лет тюрьмы
Противники аккумуляторного завода подали заявки на проведение 4 митингов в Бресте
В какие города с агитациями поедет Тихановская? Стал известен график митингов кандидата в президенты
В Бресте заработал плавающий фонтан
В Глубоком водитель Honda сбил 7-летнюю девочку: она в больнице в тяжелом состоянии
Тихановская и Колесникова с Цепкало из объединенного штаба собираются ехать в регионы Беларуси