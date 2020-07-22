Связали скотчем, угрожали электрошокером: за налет на супругов в Мозыре будут судить рецидивистов

Дерзкий налет на супружескую пару в Мозыре расследовал СК. Стало известно о подробностях резонансного преступления, которое инсценировали под спецоперацию милиции.

Это случилось в начале года. 36-летний рецидивист из Наровли рассказал 27-летнему гомельчанину о том, что в квартире мозырян лежит много денег и зарегистрированного оружия. Гомельчанин, тоже не раз судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления, принял информацию к сведению и поделился ей с еще одним бывшим уголовником - 47-летним приятелем. Двое мужчин решили напасть на супругов.

Соучастники тщательно готовились к разбойному нападению: продумали маршрут из Гомеля до Мозыря, составили сценарий налета, распределили роли, приготовили одежду.

- Мужчины подъехали к дому, зашли в подъезд и на последнем этаже переоделись в одежду, похожую на форму сотрудников спецподразделения милиции, - рассказывает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. - На голову надели маски с прорезями для глаз. Под предлогом проведения спецоперации по поиску вооруженного преступника злоумышленники проникли в квартиру и заперли дверь изнутри.

Из квартиры в Мозыре вынесли деньги в разной валюте. Фото: СК

Налетчики не отступали от плана: потребовали предъявить им якобы для проверки оружие, спрятанное в сейфе, под угрозой пистолета и электрошокера. Супругов связали скотчем и затолкали в разные комнаты. Потом нападавшие обыскали квартиру и забрали деньги в разной валюте на общую сумму больше 5,4 тыс. рублей. Хозяев квартиры заперли и уехали.

После успешной «спецоперации» уголовники отправились в Наровлю - там в городской лесополосе сожгли одежду, обувь, маски и перчатки. Тем временем супруги вызвали милицию, на место прибыли настоящие правоохранители.

Следователи больше двух месяцев вместе с милиционерами и экспертами собирали и анализировали доказательства. В итоге вышли на подозреваемых и задержали их. Оказалось, что за несколько дней до разбоя в Мозыре 27-летний обвиняемый вместе со своим осведомителем вынесли из частного дома в Гомеле десять бриллиантов с сертификатами на общую сумму почти 2 тыс. рублей. Их изъяли и вернули владельцам.

Соучастников скоро будут судить по нескольким уголовным статьям.