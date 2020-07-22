Пять тысяч долларов к Новому году и смартфон на день рождения: в Минске за взятки судят бывших работников «Беларуськалия»

Представителей «Беларуськалия» задержали еще в 2018 году. Тогда в следственный изолятор попал заместитель генерального директора по строительству Иван Жданович, начальник отдела управления инвестициями и сопровождения строительства Лариса Акинчиц и директор фирмы «Желдорремстрой», с которой «Белкалий» заключил не один договор на строительство – Владимир Чечет.

В отношении представителей «Беларуськалия» возбудили уголовные дела за получение взяток в крупном размере, Ларису Акинчиц обвиняют еще и в подделке документов. Владимира Чечета обвиняют в даче взятки повторно или в крупном размере. Суд по этому делу начался 22 июля.

Все трое обвиняемых сидят на первой скамейке, они не под стражей. Иван Жданович после задержания в декабре 2018 почти год находился под стражей – меру пресечения ему изменили только в декабре 2019. Мужчине 52 года, у него трое детей, двое несовершеннолетних. Сейчас он курирует строительство в одной из частных фирм.

По версии обвинения, взятки Жданович получал под видом подарков к праздникам.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ждановича обвиняют в том, что за два года он получил около 20 тысяч долларов взяток от директора «Желдорремстрой». Чечет был заинтересован в лояльности Ждановича и в продолжении сотрудничества с «Беларуськалием».

По версии обвинения, взятки Жданович получал под видом подарков к праздникам. В 2016 году перед Новым годом он получил 5 тысяч долларов, в ноябре 2017, перед своим днем рождения – «айфон» Х, 29 декабря – еще 5 тысяч долларов. Еще через год он получил 10 тысяч долларов якобы на покупку машины. Всего Жданович получил 20 тысяч долларов.

Конкретные действия, которые замдиректора должен был сделать за взятку, не оговаривались. Но в результате именно организация, которой руководил Чечет, получала право на строительство на «Беларуськалии».

Свою вину обвиняемый признал частично:

- Эпизод с телефоном признаю полностью. Автомобиль купил за свои деньги, заработанные мной и супругой.

10 тысяч долларов на строительство дома, еще столько же – на покупку BMW X5

Лариса Акинчиц на момент задержания занимала должность начальника отдела управления инвестициями и сопровождения строительства. Около восьми месяцев она провела под стражей, сейчас женщина работает ведущим специалистом в другой организации.

Около часа прокурор зачитывает обвинение. Женщина создавала преимущество этой фирмы перед другими подрядчиками, сообщала Чечету о планах по строительству на предприятии, хотя это коммерческая тайна.

За два года она приняла от Чечета 22,5 тысяч долларов, еще 2500 не успела получить из-за задержания. В процессе участвовал и зять Ларисы Акинчиц, который работал в «Желдорремстрое».

Возможное наказание за дачу взятки в крупном размере - ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 7 лет.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Женщина получила 10 тысяч долларов под предлогом займа на строительство дома для дочери. Но ни сроки возврата денег, ни другие условия не оговаривались. Сторона обвинения считает, что таким образом Лариса Акинчиц «продемонстрировала своей умысел на получение взятки».

В декабре 2016 женщина получила еще одну взятку от Чечета - 2500 долларов к Новому году.1500 передала зятю, остальные потратила сама. Еще 10 тысяч она получила как займ на покупку машины BMW X5.

Свою вину в подделке документов женщина не отрицает. Но считает, что обвинение в получении взятки стоит переквалифицировать по более мягкой, 2 части (сейчас ее, как и Ждановича, обвиняют по ч.3 ст. 430 – за это наказывают лишением свободы на срок от 5 до 15 лет).

Владимир Чечет тоже частично признал свою вину:

- Телефон был в качестве подарка Ждановичу на юбилей, это не взятка. Остальное признаю полностью.

Возможное наказание за дачу взятки в крупном размере - ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 7 лет.

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