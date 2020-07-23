«Увидели, что мы не одни хотим перемен». Как проходила агитация за Тихановскую в Буда-Кошелево

Первый в Гомельской области агитационный пикет за кандидата в президенты Светлану Тихановскую прошел в маленьком райцентре Буда-Кошелево 22 июля. Встречу назначили на 21.00 - более раннего времени в тот вечер не нашлось. Либо поздний вечер, либо ранее утро - по словам доверенных лиц Светланы, только такое время предлагают местные власти. Объясняют это тем, что остальное время уже занято под другие пикеты и разные мероприятия.

Во время пикета мальчишки на поле играли в футболФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Буда-Кошелево пикет проходил на городском стадионе. Обычно по вечерам здесь играют в футбол мальчишки, несколько взрослых бегают вокруг поля. За двадцать минут до начала пикета перед входом на стадион стояли двое молодых мужчин с мячиком. Спрашиваем, они пришли в футбол поиграть или на пикет.

- И туда, и сюда, - уклончиво отвечают мужики. - Информации о пикете нигде не было, буквально недавно прочитали в интернете. Большинство жителей так и не узнали о встрече. Еще дали время такое позднее! Боятся, чтобы люди собирались?

Организаторы разместились на трибуне, поставили фигуру Светланы, а рядом на асфальте красовалось сердечко - какие-то местные девочки нарисовали себя и подписали: Маша и Вероника. Символично, что их зовут так же, как Марию Колесникову и Веронику Цепкало, с которыми объединилась Светлана.

Фигура Светланы оказалась рядом с сердечком Маши и ВероникиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Организаторы признались, что ожидают на встрече человек десять - из-за неудобного времени и отсутствия информации о пикете. Но в итоге собралось больше ста. Правда, некоторые приехали из соседнего Жлобина. Гомельчане выступили перед жителями райцентров, призвали объединяться, не бояться, отстаивать свои голоса - народ имеет на это законное право.

Жители райцентра слушали гомельчан и делились наболевшимФото: Павел МИЦКЕВИЧ

А затем предложили высказаться в микрофон всем желающим. Одной из них оказалась студентка Яна:

- При этой власти я родилась, окончила в школу, поступила в вуз и сейчас его заканчиваю. Уже хочется перемен. Грустно видеть, что наша страна несвободная. Если выйдешь и скажешь, что думаешь, тебя заберут в милицию, и это отразится на твоих близких. Обидно до слез!

Парни - одни из тех немногих, кто узнал о встречеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Другие рассказывали о том, что в районе нет работы, поэтому многим приходится ездить на заработки в Россию, жаловались на бюрократию.

Жителей райцентра призвали объединятьсяФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Заканчивалась встреча уже в потемках. Фонари горели только возле трибун. Среди расходившихся участников пикета мы заметили двух женщин среднего возраста, которые бегали вокруг поля. Оказалось, что неслучайно:

- Мы узнали о пикете всего за час до его начала. Очень рады, что попали на встречу - она нас вдохновила. Увидели, что мы не одни, кто хочет перемен.

Некоторые пришли на встречу семьямиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Следующий агитационный пикет за Тихановскую запланирован в Добруше. А дата проведения встречи в Гомеле пока не известна - об удобном времени с властями договориться не удается.

Пикет завершался уже впотьмахФото: Павел МИЦКЕВИЧ

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