2020-07-23T23:15:00+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси за половину 2020 года осудили 17,5 тысяч человек, оправдали - 56. Это 0,3% от всех приговоров

Почти 3 тысячи человек осудили за уклонение от содержания детей или возмещения государству расходов на их содержание. Больше людей осудили только за кражу
Алеся ДОБЫШ
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В Верховном суде озвучили статистику за первые полгодаВ Верховном суде озвучили статистику за первые полгодаФото: Святослав ЗОРКИЙ
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За первые полгода белорусские суды рассмотрели больше 16 тысяч дел - на 2 тысячи больше, чем за 6 месяцев прошлого года. Статистика опубликована на официальном сайте Верховного суда. Всего осудили 17,5 тысяч человек - разница между количеством приговоров и осужденных объясняется тем, что в одном деле может быть несколько обвиняемых.

Почти 3 тысячи человек осудили за уклонение от содержания детей или возмещения государству расходов на их содержание. Больше людей осудили только за кражу - 4400 человек. Около тысячи приговоров вынесли за преступления, связанные с наркотиками. Почти столько же - за хулиганство.

За убийства осудили 150 человек, в прошлом году таких приговоров было на 9 меньше.

24 человека понесли наказание за изнасилование, еще 40 - за насильственные действия сексуального характера.

Какие наказания назначали обвиняемым?

Чаще всего людей, которых признавали виновными в преступлениях, лишали свободы - за решетку отправились почти 4 тысячи человек. Еще 3,5 человек отправили на «химию» или «домашнюю химию». Если речь идет о последней - осужденный обязательно должен работать, а по вечерам находиться дома, к нему в любой момент может прийти с проверкой милиция. Запрещено выходить из дома в выходные и праздники, ходить в гости, пить спиртное. Те люди, которых приговорили к «химии» или к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, живут в специальном общежитии, ходят на работу, все их передвижения контролирует охрана.

3500 человек наказаны арестом. Это строгая изоляция осужденного на срок от одного до трех месяцев. Человека направляют в арестный дом, который может находиться на территории СИЗО, колонии.

По 2 тысячи человек наказаны общественными работами и штрафами.

К пожизненному заключению приговорили одного человека - это 45-летний Сергей Девкша. Его обвинили в убийстве милиционера, которое произошло еще в 2001 году.

В прошлом году председатель Верховного суда Валентин Сукало рассказывал в эфире «Беларусь 1», что пожизненное заключение в Беларуси отбывают 160 человек. Заключение такие осужденные отбывают в исправительной колонии в Глубоком и в тюрьме в Жодино. Это наказание в Беларуси назначают с 1997 года.

Трех человек приговорили к смертной казни - это братья Костевы из Черикова, которых обвинили в убийстве учительницы. И Виктор Скрундик из Слуцкого района - его приговорили к высшей мере за убийство двух пенсионеров и покушение на убийство женщины. Но Верховный суд отменил смертный приговор Скрундику и отправил дело на новое рассмотрение.

56 человек оправдали. Выходит, что количество оправдательных приговоров - 0,34% от общего числа вынесенных решений. За первые полгода 2019-го оправдали 50 человек.

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