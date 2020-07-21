«55 миллионов рублей - это мизер»: разбираемся, как государство помогает белорусскому бизнесу во время пандемии

Почему в экономике проблемы, ведь карантина не было?

Карантина у нас не было, но он был во всех остальных странах, у которых мы покупаем (и которым продаем) товары и услуги. А значит, он затронул и Беларусь. Работникам урезали зарплаты, их увольняли, и люди уже не могли покупать столько же, сколько до пандемии. Ну а дальше все посыпалось по эффекту домино. В итоге на начало июня в Беларуси практически все сферы просели, исключение – разве что сельское хозяйство и IT-технологии. Дебиторская задолженность предприятий на 1 июня оставила 18,8 млрд долларов, из них 19,1% - просроченная задолженность. Кредиторская задолженность - 23,5 млрд долларов, в том числе просроченная - 14,5%. ВВП к 1 июня упал на 1,7%, а к концу году может откатиться к худшему показателю за последние 25 лет - минус 6%. Хотя производство не останавливалось, продавать было некому, и продадим ли мы это в будущем - большой вопрос.

Согласно опросам исследовательского центра Beroc, проблем у бизнеса в конце мая было немало. Сократился спрос на внутреннем рынке у 68% компаний, а на внешнем - у 22%, долги выросли у 31%, 26% предприятиям не уменьшили арендные платежи. Почти треть владельцев бизнесов отправили сотрудников в отпуск без сохранения заработной платы, а четверть - сократили зарплаты.

Но ведь государство помогает бизнесу деньгами!

Глядя на статистику, можно подумать, что никакой поддержки и не было, но она была. Замминистра экономики Елена Перминова 16 июля сообщила, что на фоне пандемии коронавируса бизнес получил поддержку на сумму более 55 миллионов согласно указу № 143 «О поддержке экономики». По ее словам, налоговыми льготами уже смогли воспользоваться 1266 субъектов хозяйствования (из них 73% - частники) на сумму 22,9 миллиона рублей. Льготы по госаренде на сумму 23,8 миллиона рублей получили 3562 арендатора (88% суммы получили частники). А 34,4 тысячи ипэшников получили снижение ставок единого налога на второй и третий квартал на сумму 8,3 миллиона рублей.

Правда, принятые меры поддержки по указу не подразумевают каких-то выплат пострадавшим отраслям, как в других странах. Бизнесу предоставили лишь налоговые каникулы (на землю и недвижимость), ввели мораторий на увеличение базовой арендной величины (впрочем, ее повысили до принятия мер поддержки), а также рекомендации по снижению арендной платы для арендодателей (которого многие предприятия так и не смогли добиться).

- Из 356 тысяч субъектов хозяйствования помощь по указу получили всего около 5 тысяч, - объясняет председатель высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимателей Владимир Карягин. - На это есть несколько причин. Во-первых, порядка 70% предприятий вообще не знают о мерах поддержки, потому что не состоят ни в каких союзах и вряд ли смогут найти информацию об этом на сайтах министерств. Во-вторых, субсидии государство предоставляет не всем, а только самым пострадавшим от пандемии областям, и только при условии, что предприятие вписывается в указанные параметры. Для многих предприятий (например, с низкими зарплатами по 300 - 400 рублей) такая помощь оказывается недоступной. Да, налог на землю и недвижимость снизили - это небольшая, но помощь. Единый налог для предпринимателей тоже снизили примерно в 2 раза. Однако самый большой налог для работодателя - 34% в ФСЗН - так и оставили, хотя в России на время пандемии его снизили до 15%. Во Франции малые и средние предприятия освободили от уплаты электроэнергии. И это при том, что для юрлиц коммуналка там выходит дешевле, чем для физлиц, а у нас все наоборот. Некоторым европейским предприятиям власти выплатили сумму поддержки напрямую, для сотрудников. Эти деньги люди потратят в магазинах или больницах, и они вернутся в бюджет. В Беларуси о таком и речи не было. Вся предоставленная помощь - это просто отложенный долг, который нужно будет как-то отработать.

Напомним, принятие мер по поддержке бизнеса во время пандемии в Беларуси откладывали до последнего и ввели, когда 90% предприятий турбизнеса и общепита уже «умерли», остальным же пришлось оплатить налоги за I квартал при отсутствии прибыли. Президент в начале июля объяснил в эфире телеканалу ОНТ, что специально медлил: «Я специально сдерживал этот процесс и ждал, когда вы (бизнесмены. - Ред.) свои деньги достанете из кармана и вложите, если вы хотите бизнесом заниматься».

55 миллионов - это много или мало?

Все познается в сравнении. В июне этого года правительство решило простить свинокоплексу «Негновичи» в Борисовском районе общий долг на сумму 32,1 миллиона рублей. А в июле власти решили выделить из республиканского бюджета 46 миллионов на завершение строительства и реконструкцию молочно-товарных ферм.

- Частные предприятия обеспечивают более трети поступлений в бюджет страны, только в виде налогов - около 9 миллиарда долларов в год. Вот и сравните, как помогает государство бизнесу, а как - бизнес государству, - комментирует Владимир Карягин. - Выданные 55 миллионов рублей помощи - это просто мизер. С приходом пандемии в республиканский бюджет в мае поступило на 42% меньше денег, чем в прошлом году, а в региональные бюджеты - на 20 - 26 % меньше. Это катастрофа!

КСТАТИ

20 июля Александр Лукашенко подписал кадровые перестановки в Нацбанке и приказал правительству и Нацбанку Беларуси не допустить падения экономики в 2020 году.

- Это не мечтания. Мы просто не можем себе позволить катиться вниз, потому что оттуда будет очень тяжело подниматься. Насколько это возможно, мы должны удержаться при всех проблемах в этом году, - цитирует президента БелТА.

Также президент вспомнил о госпомощи для предприятий. По словам Лукашенко, на поддержку властей могут не рассчитывать те, «кто сложил руки или, не дай бог, людей начал увольнять». Но компании с живыми экспортными контрактами и инвестпроектами получат помощь обязательно. Такую господдержку Лукашенко назвал возвратными деньгами.