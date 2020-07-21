«Подумал, что без них будет лучше»: в Бресте за убийство бабушки и покушение на дядю и маму судят 20-летнего парня

Брестский областной суд начал рассматривать дело об убийстве 68-летней пенсионерки с особой жестокостью и покушении на убийство матери и дяди. Преступление произошло в феврале 2020 в Бресте. Согласно версии следствия, 20-летний брестчанин заманил в подвал бабушку, там задушил ее и нанес несколько ударов ножом в область сердца. Потом поднялся в квартиру и попросил дядю помочь бабушке перенести закатки, а когда родственник спустился в подвал, напал на него с топором. Мужчине удалось увернуться. Позже выяснилось, что жертвой должна была стать и родная мать парня.

– Как ты так с бабушкой? Она все для тебя, пельмени, сосиски... Ладно ты меня завалил (хотел убить - ред.) и сестру, но почему бабушку? – обращается к обвиняемому Игнату его родной дядя, которого парень не смог убить.

– Я был в озлобленном состоянии, какая-то жестокость во мне была, - объясняет Игнат.

Парень ушел из родного дома в 18 лет. Жил на съемной квартире вместе с друзьями, обеспечивал себя сам - ходил по квартирам и продавал посуду. О том, что случилось в тот день, парень говорит спокойно и уверенно. Эмоции на его лице скрывает марлевая повязка, но видны покрасневшие уши.

– Чем вызвана злость, на которую вы ссылаетесь? - уточняет судья Брестского областного суда Андрей Василюк.

– У меня был беспокойный сон до этого, я озлобленный проснулся. Я начал думать о своих родственниках, а потом подумал, что лучше будет без них. Дальше начал разрабатывать план, как их убью, - говорит Игнат.

Потерпевшими по делу признаны мама и дядя. Они сидят на первой скамейке. Женщина почти все время плачет, когда речь идет о подробностях убийства бабушки, закрывает уши руками.

«ЧТОБЫ МНЕ ДОСТАЛАСЬ КВАРТИРА»

Согласно материалам дела, на преступление Игната толкнули финансовые проблемы. По его словам, за продажу посуды в месяц он получал 1000-1500 рублей, и этой суммы ему не хватало. Деньги давал в долг друзьям, содержал своих соседей.

– У меня не было денег, и пришлось бы возвращаться к матери и дяде, а я этого не хотел, - оглашает в суде показания обвиняемого во время следствия гособвинитель Елена Лещенко. – Убить я их хотел, чтобы мне досталась квартира, так как у меня не было денег. В содеянном не раскаиваюсь, вину признаю полностью.

В зале суда Игнат отказался от этих слов - мол, историю про квартиру из него выманили во время следствия.

– Мне было без разницы, что говорить, я не хотел себя защищать. Я просто говорил то, что они хотели услышать. Причину убийства я придумал, когда у меня спрашивали, какой был мотив, - так он объясняет противоречия в своих показаниях.

Также в зале суда стало известно, что незадолго до преступления Игнат «гуглил», можно ли в Беларуси в аптеке купить яд или серную кислоту. Когда понял, что нет, разработал другой план - по очереди выманить родственников в подвал и убить тем, что попадет под руку.

«ЧТОБЫ НЕ МУЧИЛАСЬ»

Игната обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Он попросил бабушку спуститься в подвал многоэтажки, чтобы помогла ему забрать там кое-какие свои вещи. В подвале он накинул пенсионерке на шею провод и начал душить. Когда бабушка упала на пол и внук подумал, что она мертва, женщина дернула ногой.

– Чтобы она не мучилась, я нанес ей 5 или 6 ударов ножом в область сердца. Я не знал, где находится сердце, поэтому ударил несколько раз, - спокойно говорит Игнат.

После этого поднялся в квартиру и позвал в подвал дядю.

– Я позвал дядю под предлогом помочь бабушке банки перенести в квартиру. Мы спустились, я вошел в подвал и увидел за дверью топор. Я взял его, совершил замах, и у него получилось увернуться, - восстанавливает события того дня обвиняемый.

Противостояние с дядей парень проиграл, хотя и не сразу. Дядя получил ранение топором сзади в ногу, потом сумел выхватить инструмент, но Игнат еще приставил его к стене и несколько раз ударил головой в лицо. В итоге дядя сумел убежать. «Ему просто повезло», так характеризует спасение родственника Игнат.

Из-за неудачной попытки убить дядю, племянник отказался от идеи убить еще и мать. Он уехал на съемную квартиру, там его и задержали.

– Как вы относитесь к содеянному? - уточняет прокурор.

– Я признаю вину и раскаиваюсь.

Игнат признал вину в убийстве, но отказывается от того, что оно было совершено с особой жестокостью и из корыстных побуждений. Также он признается, что хотел убить не только бабушку, но еще и дядю и мать.

«ДОМА БЫЛИ ССОРЫ, ДРАКИ, НАРКОТИКИ»

Отца Игнат не знал. Младшего сводного брата изъяли из семьи - он живет с бабушкой по отцовской линии.

– С дядей и матерью я не общался, с бабушкой у меня были хорошие отношения, - рассказывает в суде о своей семье Игнат.

– С матерью не общались? - уточняет гособвинитель Елена Лещенко.

– Нет.

– По какой причине?

– Она пила, была зависима от наркотиков, постоянные скандалы были дома.

– С бабушкой?

– У меня были с ней хорошие отношения.

– С дядей?

– Тоже с ним не общался, он пил.

– Конфликты были?

– Да. Часто, потому что они были в неадекватном состоянии, пьяные. Ссоры, иногда драки были.

– Обращались в органы внутренних дел?

– Я - нет. Бабушка иногда вызывала милицию, но ничего не менялось.

– Как часто?

– Редко, раз в 5-6 месяцев.

– Меры воздействия принимались?

– Нет.

– Почему не жили с мамой и бабушкой?

– Там пьянки постоянно были, меня это не устраивало. Посторонние приходили выпить вместе.

Судебное разбирательство продолжается. По статье «Убийство» Уголовный кодекс предусматривает наказание от 8 до 25 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения и исключительной меры наказания.