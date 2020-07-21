«Вирусная пневмония актуальна временно, а бактериальная – постоянно»: аспирантка из Витебска получила премию за новый метод диагностики пневмонии

Премию Витебского облисполкома за исследование в области диагностики пневмоний получила аспирантка кафедры анестезиологии и реаниматологии ВГМУ Виктория Земко. Новый подход к диагностике бактериальных пневмоний, который вместе со своей командой разработала девушка, позволяет идентифицировать микроорганизм, который стал причиной заболевания, уже в течение первых суток. Ранее на это требовалось два-три дня.

- Пневмония – это очень актуальная тема, особенно бактериальная. Актуальность вирусных пневмоний определяется временем. Сейчас вирус есть, и тема актуальна. Но эпидемия рано или поздно уйдет. Бактериальные же пневмонии присутствуют всегда. Если пациент долго находится в стационаре, риск, что у них разовьется бактериальная пневмония, очень высок. Она серьезно осложняет течение основного заболевания, и ее сложно лечить, ведь микроорганизмы, которые их вызывают, отличаются высокой резистентностью. Проще говоря, они устойчивы к препаратам, которые применяются для лечения и быстро мутируют. Быстрее, чем изобретают новые препараты. Из-за трудностей в лечении этой патологии летальность от бактериальных пневмоний высокая, - рассказывает Виктория.

Методика диагностики, разработанная Викторией, уже применяется на практике не только в витебских медучреждениях, но и в других городах, в частности, в столице.

- Теперь мы можем уже в первые сутки идентифицировать патоген, оценить его предрасположенность к резистентности и назначить терапию, которая будет действовать именно на этот патоген. Чем раньше начать правильное лечение, тем оно будет эффективнее, тем больше будет у пациента шансов выжить, тем меньше он будет находиться в реанимации. А ведь каждый день в реанимации дорого обходится и государству, и пациенту, - объясняет Виктория.

Новая методика диагностики поможет и в лечении вирусных пневмоний, в частности, в борьбе с коронавирусом.

- При вирусной пневмонии бактериальные патогены тоже могут присоединиться и осложнить ее течение. Чем дольше пациент в стационаре, тем больше вероятность, что они присоединятся. Как правило, это происходит уже через несколько дней. Много зависит и от самого пациента – если он старше 60 лет, у него сахарный диабет или другие иммунодефицитные состояния, риск присоединения бактериальной флоры очень высок, необходима своевременная диагностика и комплексное лечение, - рассказывает Виктория.

Сейчас Виктория Земко и ее команда работают над повышением эффективности лечения бактериальных пневмоний.