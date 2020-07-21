2020-07-21T16:21:39+03:00
Общество
КП Беларусь

«Вирусная пневмония актуальна временно, а бактериальная – постоянно»: аспирантка из Витебска получила премию за новый метод диагностики пневмонии

Методика, которую разработала Виктория Земко и ее команда, позволяет определить микроорганизм, который стал причиной заболевания, за сутки – в два-три раза быстрее, чем ранее
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Виктория Земко получила премию витебского облисполкома за исследования в области диагностики пневмонии. Фото: Наталья РЫЖКОВА.Виктория Земко получила премию витебского облисполкома за исследования в области диагностики пневмонии. Фото: Наталья РЫЖКОВА.
Изменить размер текста:

Премию Витебского облисполкома за исследование в области диагностики пневмоний получила аспирантка кафедры анестезиологии и реаниматологии ВГМУ Виктория Земко. Новый подход к диагностике бактериальных пневмоний, который вместе со своей командой разработала девушка, позволяет идентифицировать микроорганизм, который стал причиной заболевания, уже в течение первых суток. Ранее на это требовалось два-три дня.

- Пневмония – это очень актуальная тема, особенно бактериальная. Актуальность вирусных пневмоний определяется временем. Сейчас вирус есть, и тема актуальна. Но эпидемия рано или поздно уйдет. Бактериальные же пневмонии присутствуют всегда. Если пациент долго находится в стационаре, риск, что у них разовьется бактериальная пневмония, очень высок. Она серьезно осложняет течение основного заболевания, и ее сложно лечить, ведь микроорганизмы, которые их вызывают, отличаются высокой резистентностью. Проще говоря, они устойчивы к препаратам, которые применяются для лечения и быстро мутируют. Быстрее, чем изобретают новые препараты. Из-за трудностей в лечении этой патологии летальность от бактериальных пневмоний высокая, - рассказывает Виктория.

Методика диагностики, разработанная Викторией, уже применяется на практике не только в витебских медучреждениях, но и в других городах, в частности, в столице.

- Теперь мы можем уже в первые сутки идентифицировать патоген, оценить его предрасположенность к резистентности и назначить терапию, которая будет действовать именно на этот патоген. Чем раньше начать правильное лечение, тем оно будет эффективнее, тем больше будет у пациента шансов выжить, тем меньше он будет находиться в реанимации. А ведь каждый день в реанимации дорого обходится и государству, и пациенту, - объясняет Виктория.

Новая методика диагностики поможет и в лечении вирусных пневмоний, в частности, в борьбе с коронавирусом.

- При вирусной пневмонии бактериальные патогены тоже могут присоединиться и осложнить ее течение. Чем дольше пациент в стационаре, тем больше вероятность, что они присоединятся. Как правило, это происходит уже через несколько дней. Много зависит и от самого пациента – если он старше 60 лет, у него сахарный диабет или другие иммунодефицитные состояния, риск присоединения бактериальной флоры очень высок, необходима своевременная диагностика и комплексное лечение, - рассказывает Виктория.

Сейчас Виктория Земко и ее команда работают над повышением эффективности лечения бактериальных пневмоний.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Вирусная пневмония актуальна временно, а бактериальная – постоянно»: аспирантка из Витебска получила премию за новый метод диагностики пневмонии
Методика, которую разработала Виктория Земко и ее команда, позволяет определить микроорганизм, который стал причиной заболевания, за сутки – в два-три раза быстрее, чем ранее
Любимчики «Славянского базара»: Лолита в Витебске закупилась колбасой с хреном и рассказала, как и для кого худела
А еще призналась, что раньше возила с собой на гастроли шерсть любимой собаки, которая умерла. Теперь эта шерсть лежит в тумбочке у кровати дома [фото]
Новости 24
Два несчастных случая на железной дороге за сутки. У мужчины ушиб головы. Женщине отрезало руку
Лукашенко: «Этот клочок земли мы должны сохранить и никому не отдавать»
Видеофакт! У станции метро «Минская» в Киеве прогремел взрыв
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 июля 2020 года: 135 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки
Главврач минской инфекционки: «А будет ли когда-нибудь последний пациент с коронавирусом? Не думаю»
Для борьбы с коронавирусом турецкие бизнесмены передали Беларуси гуманитарную помощь
В колониях с 1 августа возобновят краткосрочные свидания
Бабарико потребовал от Белтелерадиокомпании опровержения
Лукашенко о белорусах: «Небогато живут люди»
Переоделся участковым, чтобы завладеть мобильным телефоном
Караник: «В Минске все центральные поликлиники будут иметь компьютерные томографы»
Лукашенко о белорусах: «Наши люди умеют делать все. Надо какое-то время и побольше дисциплины и ответственности»
В Украине вооруженный террорист захватил автобус с 20 заложниками - звучат выстрелы
Фотофакт. В лобовом ДТП под Новогрудком фуры и Renault погибла 69-летняя женщина
Лукашенко вспомнил, как возрождали Полесье: «Мы были босые, без штанов, голодные»
Лукашенко встречается с активом Гомельской области
21 июля по «Беларусь 1» покажут 30-минутные выступления кандидатов в президенты. Один отказался от эфира
Эта милейшая семья сов поселилась возле химзавода в Новополоцке: птенцы на фото как игрушечные!
Лукашенко отправил поздравление королю Бельгии
Готова первая российская вакцина от коронавируса, заявили в Минобороны РФ