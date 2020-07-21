2020-07-21T14:56:37+03:00
Общество
КП Беларусь

В Могилеве приятель украл у женщины постельное белье и пропил, а там была заначка в 500 долларов

Мужчина успел вынести белье и продать случайному прохожему, пока дама выпивала у него в гостях
Наталья ПАРТОЛИНА
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Парень украл и продал по дешевке постельное белье, а там была спрятана заначка - 500 долларов.Парень украл и продал по дешевке постельное белье, а там была спрятана заначка - 500 долларов.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Курьезный случай произошел в Могилеве. 23-летний мужчина обокрал приятельницу. Он стащил у женщины два комплекта постельного белья и продал. Незадачливый воришка не знал, что в одном из комплектов женщина спрятала крупную сумму – 500 долларов.

-Женщина купила себе постельное белье и зашла в гости к своему знакомому, который живет в одном из домов по улице Вокзальной. У них не было романтических отношений, 29-летняя женщина и 23-летний мужчина просто по-дружески общались, часто вместе распивали спиртное. В тот день они тоже решили выпить, - рассказала официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова. – Сумку с покупками женщина оставила в коридоре.

Пока гостья сидела в комнате, хозяин квартиры улучил момент и незаметно выскользнул из дома, вытащив из оставленной в коридоре сумки два комплекта белья. Вышел на улицу и продал белье случайному прохожему. Незнакомец заплатил за постельное немного – около двадцати рублей. Реальная стоимость двух комплектов – около ста рублей. На вырученные деньги мужчина позже купил алкоголь.

Когда женщина обнаружила пропажу и обратилась в милицию, она рассказала, что у нее с собой была крупная сумма- 500 долларов. Деньги она не решилась положить ни в кошелек, ни в карман – боялась, что их украдут или сама нечаянно потеряет. Поэтому, надорвав упаковку одного из комплектов постельного, засунула их в пододеяльник. Так что реальная сумма ущерба от кражи оказалась значительно больше.

Незнакомца, которому 23-летний неработающий продал украденное белье, пока не нашли. А мужчине придется ответить за кражу, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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