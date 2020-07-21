Андрей Дмитриев - предвыборная программа кандидата в президенты Беларуси в 2020 году

Кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев Фото: Павел МАРТИНЧИК

До президентских выборов 2020 года в Беларуси осталось около трех недель, но кандидаты не спешат заявлять свои программы. Сопредседатель гражданской кампании «Говори правду», кандидат в президенты Андрей Дмитриев рассказал, что его предвыборная программа (точнее выжимка из нее - кандидаты ограничены в количестве знаков) уже передана в соответствующие государственные СМИ, однако по каким-то причинам она, равно как и программы других кандидатов, пока не опубликована.

Андрей Дмитриев предоставил «Комсомолке» краткий текст своей предвыборной программы, обратив внимание на то, что расширенная ее версия и полный текст уже в самое ближайшее время будут опубликованы на его сайте.

Итак, с чем идет на выборы Андрей Дмитриев - вот первые десять шагов потенциального нового президента Беларуси.

1. Сформировать переходное правительство вместе с альтернативными кандидатами в президенты и провести президентские и парламентские выборы с новым составом центральной и участковых избирательных комиссий.

2. Ограничить пребывание на посту президента двумя сроками; обеспечить разделение властей и выборность гражданами глав городов и районов.

3. Отменить унизительную контрактную систему при найме на работу.

4. Установить среднюю пенсию в размере не менее 60 процентов от средней заработной платы по стране.

5. Реформировать промышленные предприятия. Хронически убыточные - приватизировать. Сокращенным работникам выплачивать пособие не менее 2/3 оклада сроком до 6 месяцев и обеспечить переобучение.

6. Поддержать бизнес в малых и средних городах, реализовать «Национальную платформу бизнеса».

7. Сократить количество чиновников и контролеров. Провести публичные проверки на предмет кумовства в органах власти и связей власти и бизнеса.

8. Продать большинство резиденций сегодняшнего президента, деньги вернуть в бюджет.

9. Улучшить материально-техническую базу учреждений здравоохранения. Оборудование МРТ, КТ, УЗИ для максимального числа поликлиник, программа «Жилье для молодых медиков».

10. Избавить учителей от нагрузки, не связанной с обучением и воспитанием детей. Запретить поборы в детских садах и школах. Ввести в вузах распределение по желанию.

Ограничение сроков президентства и конституционная реформа

Если Андрей Дмитриев станет президентом, то Беларусь ожидают сразу несколько реформ. Во-первых, конституционная: страна должна быть парламентско-президентской республикой. Будет введена норма, согласно которой одно и то же лицо не должно занимать пост президента более двух сроков. Полномочия президента также будут сокращены.

Во-вторых, реформа системы местного самоуправления. Будет подписана Европейская Хартия местного самоуправления, а также введены прямые выборы местных руководителей. Это позволит сделать их зависимыми от граждан, а не от чиновников из Минска.

Госаппарат также ждут преобразования: Дмитриев планирует оптимизировать количество чиновников, повысив им зарплаты. Идеологическая вертикаль будет вовсе ликвидирована, а единой формой найма на государственные должности станет открытый конкурс.

В стране будет организовано электронное правительство. В интернете будут публиковаться бюджеты всех уровней, зарплаты чиновников, решения судов, информацию о тендерах, конкурсах на государственные посты. Дмитриев обещает, что в новой Беларуси предприниматели смогут регистрировать бизнес через интернет, каждый гражданин будет получать паспорт и другие документы за 15 минут.

Распределять после вузов по желанию, пенсионный возраст - не повышать, «закон о тунеядцах» - отменить

Социальная политика при Дмитриеве-президенте тоже изменится. Вот что предлагает кандидат в этой части своей программы.

Медицина. Будет обеспечен доступ всех граждан к бесплатному качественному медицинскому обслуживанию в государственных медицинских учреждениях при параллельном развитии системы страховой и частной медицины. Также примут закон о защите прав пациента.

Образование. Дмитриев считает необходимым увеличить объем инвестиций в образование. Деньги будут направлены на увеличение зарплат преподавателей и обновление материально-технической базы школ и университетов. Учителей обещают освободить от лишней административной и идеологической нагрузки. Распределение должно быть по желанию. Отменить плату за учебу в государственных учебных заведениях как противоречащую Конституции.

Пенсионное обеспечение. В стране реализуют пенсионную реформу без повышения пенсионного возраста. Также будет разработана и внедрена система накопительных пенсий, дополнительного пенсионного страхования, дополнительный импульс получат частные пенсионные фонды, которые будут работать наряду с государственными.

Вся социальная помощь будет носить адресный характер. Денежные выплаты будут предоставлены только определенным категориям граждан: многодетным семьям, безработным, гражданам с ограниченными возможностями. Запланирована поддержка строительства жилья в регионах для молодых семей и молодых специалистов. Будут поддерживать строительство индивидуальных жилых домов на собственных земельных участках граждан.

Планируется реформа трудовых взаимоотношений. Дмитриев считает необходимым пересмотреть контрактную систему найма на работу, отменить «декрет о тунеядцах». Также государство будет оказывать помощь в приобретении новой специальности и в открытии собственного дела.

Партнерство государства и бизнеса. Разработать систему поддержки социально ответственного бизнеса, стимулировать инвестиции работодателя в систему социальной защиты работников своего предприятия. Ввести налоговые льготы за спонсорскую поддержку социальных проектов.

Экономическое обновление: нежизнеспособные предприятия будут приватизировать, а тем, кто попал под сокращение, гарантируют получение новой профессии

Как отмечается в программе Андрея Дмитриева, основой повышения уровня и качества жизни граждан может стать только эффективная экономика, развивающаяся на основе принципов и подходов, уже реализованных в успешных странах. Вот что намерен сделать Андрей Дмитриев.

Государственные финансы. Укрепить самостоятельность Национального банка, добиться стабильности валюты и защиты вкладов, обуздать рост цен, сделать более доступными банковские кредиты для реального сектора экономки, прекратить растрату государственных средств по запросам отраслевых лоббистов.

Привлечение инвестиций и развитие бизнес-среды. Обеспечить стабильность, прозрачность системы налогообложения, расширять применение упрощенного налогообложения. Принять Инвестиционный кодекс. Отменить конфискационные меры в отношении бизнеса, провести декриминализацию экономических преступлений.

Модернизация заводов и предприятий. Создать антикризисные программы для проблемных заводов, привлечь под них инвестиции. Приватизировать нежизнеспособные предприятия. Гарантировать тем, кто попал под сокращение, получение новой профессии, обеспечение льготным кредитом для открытия своего дела или социальной поддержкой в размере 2/3 от заработка в течение шести месяцев.

Развитие инновационных секторов экономики. Дмитриев планирует создать среду для развития конкурентоспособных отраслей - информационных технологий, экологического туризма, транзита и логистики, военно-промышленного комплекса, альтернативной энергетики, инжиниринга, банковских услуг.

Создание рабочих мест в регионах: утверждение системы налоговых и административных преференций для открытия и ведения бизнеса в малых и средних городах.

Будет развиваться и энергетический сектор. Планируется внедрить энергосберегающие технологии, развивать использование возобновляемых источников энергии, произвести модернизацию существующих энергетических мощностей.

Сельское хозяйство будет реформировано «на основе многоукладности, свободного развития всех форм собственности и создания рынка земли». Кандидат в президенты считает необходимым поддержать развитие фермерских хозяйств.

Отдельный вектор - развитие науки. Прежде всего планируется восстановить утерянные позиции через стимулирование вовлеченности в мировую научную кооперацию и оказывать целевую государственную поддержку эффективным разработкам, также к поддержке исследований будут привлечены заинтересованные частные структуры.

Беларуси необходим свободный финансовый рынок: Дмитриев обещает выпустить в свободное обращение акции, а также создать новые возможности сбережений, кредитования, инвестиций для граждан и предприятий, способствовать снижению кредитной процентной ставки.

Развитие малых и средних городов будет осуществляться посредством стимулирования создания новых заводов и предприятий в регионах. В программе также содержится следующий тезис: «повышение уровня доходов и развитие ипотеки должны позволить семьям приобретать собственное жилье в среднем за пять-шесть лет».

Внешнеполитический нейтралитет: Беларусь не будет входить ни в один военный блок и добиваться безвиза с большинством стран

Во внешней политики Дмитриев планирует исходить из того, что Беларусь должна строить равноправные и взаимовыгодные отношения как со своими соседями, так и с остальными странами мира.

Страна должна реализовывать подлинный нейтралитет: Беларусь не будет входить ни в какие военные блоки, которые могут втянуть ее в вооруженный конфликт. Страна должна содействовать миру и безопасности в регионе. Укрепление и модернизация вооруженных сил также является одним из приоритетов этой части программы Дмитриева.

Республика будет выстраивать добрые и взаимовыгодные отношения как с Западом, так и с Востоком, неукоснительно выполняя взятые на себя международные обязательства и требуя этого от наших партнеров. Белорусские дипломаты будут добиваться безвизового режима с большинством стран мира.

Региональная безопасность.

Возрождение национальной культуры: чиновник, депутат, глава государства будут обязаны владеть двумя государственными языками.

В программе Дмитриева подчеркивается: Беларусь не станет стабильным государством, если не будет опираться на исторические и культурные традиции белорусского народа. Важно возрождать белорусскую культуру и укреплять национальное самосознание.

Для этого команда Дмитриева считает необходимым установить налоговые льготы и создать условия для свободной реализации инициатив гражданского общества и бизнеса, направленных на развитие белорусской культуры, языка и национальных ценностей.

Будет принят Закон о государственной поддержке белорусского языка, открыт Национальный университет, а в каждом райцентре - школа либо гимназия с преподаванием всех предметов на белорусском языке.

Базовые свободы также будут гарантированы: Дмитриев обещает снять существующие барьеры для создания свободной деятельности СМИ и журналистов., обеспечить свободу равноправие для всех конфессий и национально-культурных меньшинств.