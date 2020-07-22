2020-07-22T15:50:56+03:00
Политика
КП Беларусь

«Подписи собрал у подъезда за 40 минут»: минчанина не взяли в избирательную комиссию, но теперь он идет в наблюдатели

Чтобы стать наблюдателем на выборах, нужно собрать минимум 10 подписей от соседей
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Чтобы стать наблюдателем на выборах, нужно собрать 10 подписей от тех, кто голосует на вашем участкеЧтобы стать наблюдателем на выборах, нужно собрать 10 подписей от тех, кто голосует на вашем участкеФото: Виктор ДРАЧЕВ
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Пару недель назад минчанин Вадим собирал подписи, чтобы попасть в избирательную комиссию на своем участке. На подсчет голосов там претендовало 14 человек. 13 из них одобрили - всех, кроме Вадима. Как и многих, выдвигающихся не от организаций.

Сейчас Вадим решил пойти в наблюдатели. Это люди, которые не влияют на процесс подсчета голосов, но следят, чтобы на участке не было нарушений. Чтобы получить такой статус, достаточно снова собрать 10 подписей от людей, которые прописаны в домах с нужного участка.

«Как было раньше, уже не будет»

В начале восьмого вечера буднего дня Вадим сидит около своего подъезда на улице Бурдейного. Около него - пару человек. Протягивают паспорта, чтобы не называть по буквам фамилию, а потом оставляют подпись.

- А ручкой вашей или своей лучше? А с датой вопросов не будет? - такие вопросы задают многие, намекая на то, по какой причине часть голосов за Валерия Цепкало признавалась на местах недействительными.

Утром Вадим написал в чат дома, что хочет пойти в наблюдатели. А для этого нужно собрать подписи. Если кто-то желает - вот время и место.

- Не соберу подписи так - пройдусь по соседям. Для меня это тоже эксперимент: интересно посмотреть на активность народа, - говорит потенциальный наблюдатель. - Некоторые из тех, кто подписывается сейчас, оставляли подпись и за то, чтобы я попал в избирательную комиссию.

За 15 минут в подписном листе у Вадима четыре подписи. А в вайбер-чат дома в это время приходят сообщения: сейчас выйду - подпишусь.

- За все время правления теперешнего президента я ни разу за него не голосовал, в моем окружении и все родственники такие же, - рассказывает один из соседей, который вышел оставить свою подпись. - Хочется перемен.

В основном люди благодарят, что Вадим решил пойти в наблюдатели, а он в ответ - за то, что пришли оставить подпись.

- Добрый вечер. Хватает у вас подписей? - проходит одна из соседок. - Я пока не подписываюсь, потому что сама хочу пойти в наблюдатели. Но вот мои контакты. Если не будет хватать - пишите.

- Я ходила на выборы только первый раз, в 1994 году. После этого никогда не ходила: знала, что все уже ясно. В этом году надежды тоже мало, если честно. Но не могу быть в стороне, - объясняет мотивацию женщина. - Хочется выразить свою гражданскую позицию хотя бы как-то. И я вижу и чувствую, что народ вокруг тоже просыпается. Так, как было раньше, уже никогда не будет. Даже если выберут опять Лукашенко.

Каждый человек может подписаться только за одного наблюдателя, можно и за себя. Это значит, что, кроме своей подписи, останется собрать девять. Но в том случае, если ни за кого не подписывался.

«На выборы не ходила с 1994-го»

На часах около половины восьмого. Некоторые соседи интересуются, что происходит. Не все могут подписаться, потому что не зарегистрированы по тому адресу, где живут. Кто-то спрашивает у Вадима, чем закончилась история с его (не)попаданием в участковую избирательную комиссию.

- Нас было 14 желающих, 13 прошло, - рассказывает Вадим и протягивает распечатку со списком всех, кто будет считать голоса на участке.

- Вот весь список. Выдвигались от Партии труда и справедливости, от Белорусской аграрной партии, от партии ветеранов, от спортивной, Союза офицеров, - Вадим перечисляет организации, ни одна из них не повторяется.

Но когда Вадим посмотрел места работы, оказалось, что все 13 человек из комиссии работают в Центре технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района «Зорка».

- Когда мою кандидатуру отклонили, на следующий день у жены подтвердился положительный тест на коронавирус, мне пришлось уйти на самоизоляцию. Не получилось подать лично жалобу в суд, - говорит Вадим.

Подписаться подходит еще одна соседка.

- На прошлых выборах я не подписывалась ни за кого из наблюдателей, - говорит женщина. - Вообще после 1994 года на выборы не ходила. Но в этот раз моя подпись за наблюдателей или чуть раньше за членов комиссий - тот минимум, который стоит сделать. Людям, которые сами идут в наблюдатели - мой личный поклон.

В 19.47 в подписном листе у Вадима 8 подписей. Осталось место для его личной и подписи жены.

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