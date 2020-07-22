«Подписи собрал у подъезда за 40 минут»: минчанина не взяли в избирательную комиссию, но теперь он идет в наблюдатели

Пару недель назад минчанин Вадим собирал подписи, чтобы попасть в избирательную комиссию на своем участке. На подсчет голосов там претендовало 14 человек. 13 из них одобрили - всех, кроме Вадима. Как и многих, выдвигающихся не от организаций.

Сейчас Вадим решил пойти в наблюдатели. Это люди, которые не влияют на процесс подсчета голосов, но следят, чтобы на участке не было нарушений. Чтобы получить такой статус, достаточно снова собрать 10 подписей от людей, которые прописаны в домах с нужного участка.

«Как было раньше, уже не будет»

В начале восьмого вечера буднего дня Вадим сидит около своего подъезда на улице Бурдейного. Около него - пару человек. Протягивают паспорта, чтобы не называть по буквам фамилию, а потом оставляют подпись.

- А ручкой вашей или своей лучше? А с датой вопросов не будет? - такие вопросы задают многие, намекая на то, по какой причине часть голосов за Валерия Цепкало признавалась на местах недействительными.

Утром Вадим написал в чат дома, что хочет пойти в наблюдатели. А для этого нужно собрать подписи. Если кто-то желает - вот время и место.

- Не соберу подписи так - пройдусь по соседям. Для меня это тоже эксперимент: интересно посмотреть на активность народа, - говорит потенциальный наблюдатель. - Некоторые из тех, кто подписывается сейчас, оставляли подпись и за то, чтобы я попал в избирательную комиссию.

За 15 минут в подписном листе у Вадима четыре подписи. А в вайбер-чат дома в это время приходят сообщения: сейчас выйду - подпишусь.

- За все время правления теперешнего президента я ни разу за него не голосовал, в моем окружении и все родственники такие же, - рассказывает один из соседей, который вышел оставить свою подпись. - Хочется перемен.

В основном люди благодарят, что Вадим решил пойти в наблюдатели, а он в ответ - за то, что пришли оставить подпись.

- Добрый вечер. Хватает у вас подписей? - проходит одна из соседок. - Я пока не подписываюсь, потому что сама хочу пойти в наблюдатели. Но вот мои контакты. Если не будет хватать - пишите.

- Я ходила на выборы только первый раз, в 1994 году. После этого никогда не ходила: знала, что все уже ясно. В этом году надежды тоже мало, если честно. Но не могу быть в стороне, - объясняет мотивацию женщина. - Хочется выразить свою гражданскую позицию хотя бы как-то. И я вижу и чувствую, что народ вокруг тоже просыпается. Так, как было раньше, уже никогда не будет. Даже если выберут опять Лукашенко.

Каждый человек может подписаться только за одного наблюдателя, можно и за себя. Это значит, что, кроме своей подписи, останется собрать девять. Но в том случае, если ни за кого не подписывался.

«На выборы не ходила с 1994-го»

На часах около половины восьмого. Некоторые соседи интересуются, что происходит. Не все могут подписаться, потому что не зарегистрированы по тому адресу, где живут. Кто-то спрашивает у Вадима, чем закончилась история с его (не)попаданием в участковую избирательную комиссию.

- Нас было 14 желающих, 13 прошло, - рассказывает Вадим и протягивает распечатку со списком всех, кто будет считать голоса на участке.

- Вот весь список. Выдвигались от Партии труда и справедливости, от Белорусской аграрной партии, от партии ветеранов, от спортивной, Союза офицеров, - Вадим перечисляет организации, ни одна из них не повторяется.

Но когда Вадим посмотрел места работы, оказалось, что все 13 человек из комиссии работают в Центре технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района «Зорка».

- Когда мою кандидатуру отклонили, на следующий день у жены подтвердился положительный тест на коронавирус, мне пришлось уйти на самоизоляцию. Не получилось подать лично жалобу в суд, - говорит Вадим.

Подписаться подходит еще одна соседка.

- На прошлых выборах я не подписывалась ни за кого из наблюдателей, - говорит женщина. - Вообще после 1994 года на выборы не ходила. Но в этот раз моя подпись за наблюдателей или чуть раньше за членов комиссий - тот минимум, который стоит сделать. Людям, которые сами идут в наблюдатели - мой личный поклон.

В 19.47 в подписном листе у Вадима 8 подписей. Осталось место для его личной и подписи жены.

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