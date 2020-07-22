Коронавирус в Беларуси, последние новости на 22 июля 2020 года: стоит ли сейчас ехать море и первая российская вакцина от COVID-19

Ситуация в мире

Число заразившихся коронавирусом продолжает увеличиваться. По данным ресурса worldometers.info, в 213 странах мира зарегистрировано свыше 14,8 миллионов случаев COVID-19. Из этого числа выздоровели 8,9 млн, а умерли - 614 тысяч. Больше всего инфицированных приходится на США (более 4 млн), Бразилию (2,1 млн) и Индию (свыше 1,1 млн).

Ситуация в Беларуси

Пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси ежедневно публикует актуальные цифры по республике. По последним официальным данным, в Беларуси выявлено 66 348 подтвержденных случаев COVID-19 (+135 за сутки). Выздоровели 58 592 человека. Победить недуг удалось не всем: число умерших выросло до 507 (+ 4 за сутки). В ведомстве подчеркивают, что у всех умерших белорусов был не только коронавирус, но и ряд хронических заболеваний.

Главврач минской инфекционки: “Я думаю, мы еще долго будем встречаться с вирусом”

Главный врач инфекционной больницы Минска Николай Юровский рассказал, что в больницу продолжают поступать пациенты с тяжелой формой коронавируса. По словам доктора, хоть солнце и летнее тепло сказываются на вирулентности COVID-19, он все равно приспосабливается и находит новые жертвы.

- А будет ли когда-нибудь последний пациент? Не думаю. Мне кажется, из пандемического вирус превратится в сезонный, и мы еще долгое время будем с ним встречаться. Но подвижки, безусловно, есть. Например, с прошлого четверга мы освободили от коронавирусных пациентов 4-й лечебный корпус. Три его отделения теперь принимают больных с ВИЧ, кишечными инфекциями, менингитами, энцефалитами. Остальные 130 коек в больнице продолжают работать как ковидные, из них занято 70, - сообщил Николай Юровский. Также он поделился собственным мнением о том, стоит ли сейчас уезжать на море. Доктор считает, что перед поездкой нужно изучить регион: если там низкая заболеваемость коронавирусом, то почему бы и нет? Хотя небезопасен даже не сам отдых: а перелет. Да и мало приятного в том, чтобы сидеть на пляже в масках.

- Поэтому в этом году лучше не рисковать и остаться дома - лично я бы так и сделал, - резюмировал Николай Юровский.

Российская вакцина от коронавируса первой в мире пойдет в массовое производство

Первую в мире вакцину от COVID-19 разработали российские специалисты-военные и ученые Национального исследовательского центра имени Гамалеи. Препарат испытали на 38 добровольцах, которые к моменту выписки приобрели иммунитет и чувствовали себя нормально.

- Таким образом, первая российская вакцина от коронавируса готова, - заявил первый замминистра обороны России Руслан Цаликов.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, вполне вероятно, что вакцина будет одобрена к производству Минздравом РФ уже в августе 2020 года. Что касается других стран, то предполагается, что они вынесут положительный вердикт в сентябре - то есть на несколько недель позже.

Ну а пока Россия готовится приступить к следующей стадии клинических тестов. К этой фазе подключатся ОАЭ, Турция и некоторые страны Африки, где препарат получат около 100 человек.

Подробнее о вакцине и сроках, когда объем производства препарата достигнет 200 миллионов доз, мы рассказываем здесь.

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