Сергей Черечень - предвыборная программа кандидата в президенты Беларуси в 2020 году

Предвыборная программа кандидата в президенты Беларуси Сергея Черечня была опубликована на его сайте в середине июля. «Комсомолка» собрала основные тезисы, которые определил потенциальный президент.

Как считает Сергей Черечень, роль государства должна быть минимизирована во всех сферах. Чиновники должны не ограничивать бизнес, а содействовать его развитию и создавать условия для предпринимательской инициативы. В целом государство должно заниматься только инфраструктурными проектами.

Черечень планирует создать Министерство поддержки малого и среднего бизнеса, а также разработать и ввести ряд законов, направленных на упрощение ведения бизнеса. В плане оптимизации налоговой нагрузки кандидат считает необходимым перенять опыт Парка высоких технологий. В сельском хозяйстве неэффективные колхозы должны быть заменены успешными фермерскими хозяйствами. При этом законодательно будет закреплена возможность работникам аграрных предприятий участвовать в их приватизации и создавать собственные частные фермерские хозяйства на максимально простых условиях.

Сергей Черечень обещает провести честную и прозрачную приватизацию: малые и средние госпредприятия должны быть приватизированы по понятным правилам, с размещением информации в открытых источниках. Их работники также будут иметь право принимать участие в приватизации предприятий.

Отменить обязательное распределение, службу в армии и «закон о тунеядцах»

В программе Сергея Черечня отмечено, что «тунеядский декрет» должен быть полностью отменен в любом виде. «Заставлять людей платить за то, что они потеряли работу, - абсурд», - говорится на сайте кандидата. В случае своей победы Черечень планирует отменить обязательное распределение, поскольку «это экономически неэффективный пережиток, который только вредит десяткам тысяч молодых специалистов». Будет ликвидирована обязательная служба в армии. Вместо призыва - профессиональная армия. «Контрактники, добровольно поступившие на военную службу, должны получать достойное вознаграждение и хорошие условия, позволяющие им эффективно защищать Родину. Отмена обязательного призыва сэкономит государственные ресурсы и годы жизни молодых людей», - убежден кандидат.

Помимо этого, будет введен и мораторий на смертную казнь. Государство не должно лишать своих граждан жизни - это негуманно и делает судебную ошибку неисправимой. Если Сергей Черечень станет президентом, то обещает ввести суд присяжных. Дела будут рассматриваться более открыто. «Приговоры будут более справедливыми, если вместе с судьей решать вопрос о виновности будет и группа обычных людей».

Частная собственность на землю и прозрачные тарифы на ЖКУ

Черечень предлагает запустить механизм передачи земли во владение и пользование тем, кто на ней работает. При этом, чтобы не допустить несправедливой скупки, при продаже земли в частную собственности будет установлен переходный период: земля выделяется при условии ее обработки, а продавать ее можно не ранее чем через 5 лет. Кандидат обещает обеспечить на уровне законодательства и исполнительной власти нерушимость частной собственности. Частный дом на пути застройщика или частный бизнес на пути госкомпании - каждый должен быть уверен, что результат его труда, вложенных сил и времени не смогут отобрать

Еще один аспект - необходимость остановить рост тарифов на ЖКУ. Ценообразование здесь должно быть прозрачным, а ЖЭСы будут конкурировать с частными обслуживающими компаниями.

Достойные зарплаты и бесплатное переобучение тем, кто потерял работу

Государство, как считает Черечень, должно помогать оставшимся без работы. Каждый житель Беларуси должен быть уверен: если остался без работы, то может рассчитывать на достойное пособие и бесплатное переобучение на востребованные специальности.

Особое внимание - заработкам врачей и учителей. Труд медиков должен высоко оплачиваться, без работы на 1,5 - 2 ставки. Это остановит отток их за рубеж и привлечет в поликлиники и больницы профессионалов. Достойными должны быть зарплаты и условия труда учителей. Черечень обещает радикальное сокращение бумажной работы педагогов. При этом зарплаты преподавателей будут выше средних по стране. Иначе будут считать общий рабочий стаж: Черечень обещает, что в него будут засчитывать срок службы в ВС, время учебы и декретный отпуск. К слову, команда Черечня планирует, что в случае его победы заслуженные пенсии будут выплачиваться полностью. Независимо от того, продолжает ли пенсионер работать, он получит пенсию в полном объеме.