Кандидат в президенты Сергей Черечень на телевидении: "Хотим сделать государство обслуживающим сервисом для граждан"

35-летний Сергей Черечень говорил чуть более 20 минут, призывая белорусов голосовать за его программу эволюции власти.

Первым делом Черечень сделал акцент на свое простое происхождение, подчеркнув, что он такой же белорус, как и тысячи других людей в этой стране:

- Занимаюсь бизнесом и общественной деятельностью, вместе с любимой женой воспитываю 5-летнюю дочь. Родился в простой семье в Кричеве, самостоятельно добился всего в жизни, стал антикризисным консультантом, разрабатываю и успешно внедряю стратегии развития для предприятий…

Со слов кандидата в президенты, его решение об участии в президентских выборах было не спонтанным.

- Вместе с командой долго готовились к этому и прорабатывали комплексную программу перемен.

Дальше Сергей Черечень говорил о наиболее проблемных моментах белорусского общества, которые он готов менять у случае избрания его президентом Беларуси.

Об бизнесе и экономике

По мнению Черечня, в экономике государство должно заниматься только инфраструктурными проектами. А на всех предприятиях должны действовать компетентные независимые советы директоров.

- Беларуси нужна экосистема для развития предпринимательства - бизнес-инкубаторы и фонды поддержки бизнеса с привлечением профильных международных институтов. Бизнесу нужно помогать, а не душить проверками и бессмысленной бюрократией.

После тщательного аудита нужно убрать все сугубо формальные лицензии и процедуры, мешающие бизнесу работать. Сократить полномочия проверяющих и сократить лишних. Необходимо обеспечить нерушимость частной собственности. Будь-то частный дом на пути застройщика, либо бизнес на пути госкомпании.

Нужно создать условия для создания успешных фермерских хозяйств на доступных условиях.

Первым делом Черечень сделал акцент на свое простое происхождение, подчеркнув, что он –такой же белорус, как и тысячи других людей в этой стране.Фото: Павел МАРТИНЧИК

О поддержке населения:

- Мы вернем белорусам поддержку и защиту государства, - предложил Сергей Черечень. - В случае потери работы каждый человек должен рассчитывать на достойное пособие по безработице и бесплатное переобучение на востребованные специальности. Налог на тунеядство нужно отменить в любом виде. Абсурдно и бесчеловечно заставлять людей платить за то, что они потеряли работу.

Трудовой стаж Сергей Черечень предложил начать считать честно, включая службу в армии, учебу и декретный отпуск.

На здоровье граждан кандидат в президенты предложил не экономить, пообещав обеспечить белорусов бесплатной и качественной медициной.

- Главными в вопросах должны быть врачи, а не чиновники. Принимать решения о действиях в случае эпидемии должны специалисты-медики, а не Администрация президента, - подчеркнул Черечень, предложив также признать европейские сертификаты на лекарства и не допускать навязывания людям белорусских аналогов. В благодарность за труд медики и учителя должны получать достойные зарплаты, а не заполнять никому не нужные отчеты и бумаги.

Декретное пособие Сергей Черечень предлагает увеличить до уровня, позволяющего достойно растить детей, а материнский капитал, по его словам, должен стать доступным с момента рождения.

О системе образования

- Наш приоритет - образование европейского уровня. Затраты на него окупятся высоким качеством специалистов. От детского сада и до университета в системе образования надо ориентироваться на лучшие мировые практики. Студентам должны быть доступны академические обмены с зарубежными университетами как минимум на один семестр. Я выступаю за отмену обязательного распределения учеников. Распределение - экономически неэффективный пережиток прошлого, который только вредит десяткам тысячам молодых специалистов.

- Детские сады должны быть без очереди. Также нужно стремиться к созданию достойного частного образования: убрать барьеры для развития частных школ и университетов.

О жилищной политике

- В Беларуси должно быть доступное жилье. Вместо ненадежного долевого строительства надо развивать ипотечную систему. Для первой квартиры - под сниженный процент, - заявил Черечень.

Ценообразование в ЖКХ предложил сделать прозрачным. Необоснованный рост тарифов надо остановить, для этого ЖЭСы должны конкурировать с частными обслуживающими компаниями. От этой конкуренции люди получат выгоду - качественную услугу по нормальной цене.

О демократии и институте власти

Нынешняя конституция, по мнению Черечня, генерирует всю власть в руках президента. Кандидат в президенты предложил уйти от суперпрезидентской республики к усилению роли парламента вплоть до перехода к парламентской республике. Вернуть ограничения в два президентских срока для одного человека, а вопросы изменения в Конституцию выносить на референдум.

- Необходимо обеспечить демократию и законность. Нам нужны свободные прозрачные честные выборы, - призывает Сергей Черечечень. - И речь не только о выборах президента и парламента. Руководить городами должны тоже избираемые людьми мэры. А не назначаемые сверху председатели райисполкомов. Каждый регион должен иметь возможность самостоятельно распоряжаться своим бюджетом. Часть бюджета нужно расходовать по результатам прямого голосования людей.

В Беларуси должно быть настоящее верховенство права. Закон един для всех. Решения судов должны приниматься без волокиты и исполняться в срок. Особенно это касается решений хозяйственных судов по контрактам.

Стране нужен ремонт государственного аппарата. Государство надо сделать обслуживающим сервисом для граждан. Нужна прозрачная системы оценки работы госучреждений. Зарплата чиновника должны зависеть от эффективности его работы.

О национальной идентичности и безопасности белорусов

- Для меня очень важной является поддержка национальной идентичности, - сказал кандидат в президенты. - Считаю, что в языковой политике нам надо придерживаться следующего принципа. Учим английский, поддерживаем белорусский, используем русский. Хорошее владение английским языком необходимо для развития науки, бизнеса и инноваций.

Для всех желающих должно быть доступно образование на белорусском языке. Я выступаю за возвращение исторических флага и герба. Бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» - важные символы, под которыми Беларусь боролась за свою независимость и обрела ее.

Вопрос о государственных символах должен решаться народом - в честном референдуме.

Также Черечень предлагает ввести мораторий на смертную казнь, не вступать в военные блоки, такие как НАТО и ОДКБ, высказался против кулуарных решений об интеграционных процессах, а также нахождения на территории страны иностранных военных баз. Безопасность страны предложил обеспечивать профессиональной армии на контактной основе. Обязательную службу в армии по призыву предложил отменить.

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