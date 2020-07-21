«Старый президент 26 лет предлагает одно - потерпеть». Кандидат в президенты Андрей Дмитриев резко выступил на телевидении

21 июля кандидаты в президенты выступили перед белорусами на Беларусь-1. Возможностью не воспользовался только Александр Лукашенко.

- Пришло время нам избрать нового президента. После встречи с вами в десятках городов я знаю, что так думает большинство, - обратился к белорусам кандидат в президенты Андрей Дмитриев. - Мы имеем на это право: право на нового президента, развитие экономики, надежду для нас и наших детей, право проголосовать за нового президента и отстоять свой выбор, право на нашу страну - Беларусь.

По мнению Дмитриева, "старый президент этого предложить не может".

- Он, как и все 26 лет до этого, предлагает одно - потерпеть. Оправдание тоже не меняется. Опять в стране и мире сложный момент. Снова нам не до благополучной жизни, снова тяжелый год. В Минске ко мне на пикет пришел мужчина, который возмущенно рассказывал, что за годы терпения белорусов стало меньше почти на 800 тысяч человек. Не вытерпели!

Чтобы это больше не повторилось, говорит Дмитриев, новый президент будет у власти не больше двух сроков.

- Так мы запишем в Конституции и никому не дадим это изменить.

Дмитриев обещает, что новый президент повернет власть лицом к людям.

- Чтобы сохранить стабильность и порядок в Беларуси, сформирует переходное правительство из альтернативных кандидатов и уважаемых чиновников. В течение года проведет полностью обновленным составом ЦИК честные выборы, на которых вы изберете президента, парламент, глав городов, которые будут подчиняться вам.

Кандидат в президенты затронул тему коронавируса в Беларуси.

- Мы дотерпелись до того, когда до нашей страны дошла беда - коронавирус - старый президент и все люди, которые ему служат, не захотели думать о нас, белорусах. Они якобы думали об экономике и с циничной откровенностью объясняли: ну, не люди ж главные, не их здоровье, а какая-то экономика - сама по себе, без людей - бюджет, наши налоги. Это им важно. А наше состояние и жизнь - нет. Пейте молоко, идите в баню, не портите картинку. Для нового президента экономика будет не про стены и станки, а про людей.

Андрей Дмитриев говорил и о безработице в регионах и убыточных предприятиях.

- Сколько показухи ни устраивай, даже по официальной статистике большинство предприятий хронически убыточные. И если бы не наши с вами налоги, они бы просто умерли. От малых и средних городов скоро вообще останутся одни названия.

Дмитриев признался, что побывал в сорока городах и интересовался у людей зарплатами.

- Получилось в среднем 500 рублей. Это разве не кризис? В Лиде медсестра сказала, что получает 350 рублей и каждый месяц выбирает: продукты или коммунальные?! Новый президент приведет к росту доходов. Я не буду обещать вам вечные "по 500", но скажу точно: брать унизительные кредиты к 1 сентября, чтобы собрать детей в школу, больше никогда не придется.

Кандидат в президенты Андрей Дмитриев провел параллели с соседними странами.

- За 10 лет зарплаты в Литве и Польше выросли почти в два раза. Если переводить на наши деньги, то средняя зарплата на руки - от 2100 до 2500 рублей. В России зарплата выросла с 700 долларов до 770. Даже в Украине, где война, с 280 до 430. И только у нас зарплата не меняется. Как и президент, - сказал Дмитриев. - Нас упрекают, что мы едем за границу, чтобы зарабатывать несчастную тысячу евро. Но ведь именно из-за политики старого президента большинство белорусов зарплату в тысячу рублей считают недостижимым счастьем.

Дмитриев сказал о тех, кто сейчас задержан. Назвал фамилии Сергея Тихановского и Виктора Бабарико.

- Администраторы телеграм-каналов, видеоблогеры, активисты, - продолжил кандидат в президенты. - Просто сотни людей задерживают за то, что они хотят выбрать себе нового президента. Но разве это преступление? Это мое обещание - политических заключенных мы выпустим на свободу, вернем их домой. Мы не должны никого наказывать за свое мнение.

Дмитриев обратился к учителям.

- Дорогие учителя, в новой Беларуси работать учителем будет почетно. Никто вам не станет обещать повышение зарплаты, а потом химичить с нагрузкой. Вы забудете как страшный сон походы по домам для проверки печного оборудования, уговоры родителей подписаться на газету, купить билеты на концерт, поборы и заполнение десятка ненужных бумаг.

И к врачам.

- Мы никогда больше не отправим вас сражаться с болезнью без защиты и инструментов. Не закроем вам рты в угоду статистики чиновников. Не заставим вас стыдливо просить пациентов приносить в больницу все недостающее. Мы обеспечим молодых медиков жильем в регионах, а поликлиники - аппаратурой.

К рабочим заводов и фабрик.

- Неужели вы всерьез можете думать, что с новым президентом будет еще хуже? Да куда хуже-то? Почему у рабочих во всем мире есть права, минимальная почасовая оплата, профсоюзы, которые правда защищают их интересы, а у вас вдруг не будет? Новый президент уволит излишнюю администрацию, освободит предприятия от обузы в виде колхозов и других трат, даст свободу принятия решений компетентным директорам и будет привлекать инвестиции, чтобы предприятий становилось в Беларуси больше. Так что бросайте бояться, - сказал кандидат в президенты.

Пенсионерам Дмитриев пообещал, что пенсия будет не меньше 60% от средней зарплаты, студентам - что распределение будет помогать в поиске работы, сотрудникам исполкомов - новые рабочие места, военным - что их не будут "использовать на улицу городов".