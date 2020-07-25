«Ожидали плохую Турцию, а получили хорошую, старую, добрую Европу». Алесь Мухин рассказал об отдыхе в Албании и мерах безопасности в связи с коронавирусом

- Алесь, первыми в Албанию поехали те, кто решил вырваться к морю, невзирая на многочисленные минусы. А интернет пестрит критическими отзывами: нищая страна, много бункеров и строек, грязная вода и кучи мусора, плохой сервис…

- Мы ехали по принципу «хоть куда-нибудь отдохнуть к морю». У дочки следующий класс выпускной, и немножко хотелось ее перед этим оздоровить. Плюс наш 2-летний Вася тоже нуждается в солнечном тепле.

Мы размышляли, куда ехать, но я ни секунды не пожалел, что мы съездили в Албанию. Всегда здорово, когда после критических отзывов из интернета уровень ожиданий занижен, а в реальности оказывается все хорошо. Это вдохновляет.

На самом деле все, что написано в интернете, наверное, правда. Но нам на отдыхе нужен пляж, экскурсии - их в Албании достаточно, там есть что посмотреть, там очень красивые горы. Море абсолютно разное: есть галечный пляж с прозрачной водой, а есть море песчаное - я люблю именно песок - и, конечно, оно будет мутноватое. Но, если отойти подальше, там все хорошо.

16-летняя Даша Мухина перешла в выпускной класс. Фото: семейный архив.

- Знаю, что вы любите порядок, чистоту, удобства. А тут Албания, которая не всем кажется комфортной страной.

- Да, мы ехали с опаской. Но у Албании сейчас переходный период: то, что принадлежит частному бизнесу, развито очень неплохо. Да, это не Италия, не Швейцария. Но в Албании очень добрые люди, создающие атмосферу всеобщего позитива. Все равно мы на отдыхе останавливаемся в частных гостиницах и кушаем в частных кафешках, мы же не ездим в госсанатории.

Да, у них есть проблемы с коммунальными службами, поэтому многие жалуются на мусор. Все, что коммунальное, - не очень, но там, где частный бизнес - все отлично.

Основные дороги там нормальные, например Дуррес - Тирана - по две полосы в каждую сторону. Если вы едете не за пляжным отдыхом, то Албании хватит на неделю, на каждый город достаточно по 2 - 4 часа.

Туризм в стране только зарождается, есть интересные римские, византийские развалины и так далее. И бункеры хотя бы раз в жизни интересно посмотреть.

Даша Мухина у пресловутого албанского бункера. Фото: семейный архив.

Мы очень довольны отдыхом: там прекрасная здоровая еда, мне там было максимально комфортно, потому что там очень рады туристам, не надо никого уговаривать тебя обслужить.

Плюс Европа туда по-прежнему едет с неохотой, потому что потом придется находиться две недели в карантине. Поэтому в Албании пока полупустые отели и пляжи - изоляция там даже лучше, чем в Минске.

- У Албании сейчас переходный период: то, что принадлежит частному бизнесу, развито очень неплохо. Да, это не Италия, не Швейцария. Но в Албании очень добрые люди. Фото: личный архив.

«Албания напомнила мне Грецию 15-летней давности»

- В Албании очень отзывчивые люди - от таксиста до владельца магазина, куда ты зашел в первый и последний раз в жизни. И абсолютная веротерпимость - нет никакого религиозного фактора.

- Притом что на 65% Албания мусульманская страна…

- Они не выпячивают свою веру, это точно не является там госполитикой. Еще из плюсов - низкие цены на все, средняя албанская зарплата - около 250 евро. Мне это напомнило Грецию 15-летней давности. Могут возникнуть какие-то вопросы по сервису в самой гостинице - уборкой номеров там занимаются жители отдаленных районов, не знающие английского.

Но это мелочи, нужно понимать, что такое может возникнуть и в пятизвездочных гостиницах тоже. Понятие 4 или 5 звезд там примерно равноценно, поэтому нужно выбирать то, что важно вам.

- Что было важно вашей семье, как выбирали отель?

- Мы искали апартаменты, мы их нашли. Второе - территория, нам очень повезло. Там не так много отелей с собственной зеленой территорией, мы оказались в таком. И третье - так как мы были с малышом, нам было важно, чтобы отель находился недалеко от аэропорта. Пляжная зона около Дурреса - идеальное место, 40 минут от аэропорта - и ты на месте. А те, кто критикует Албанию, скорее всего, были в ее южной части - там и дороги, и сервис похуже, турбизнес там только зарождается. Поэтому пока лучше ехать в северную часть страны.

- Какие были меры безопасности в связи с коронавирусом?

- Нужна была маска в аэропорту и в торговом центре. Так как туристов пока немного, социальное дистанцирование там есть по определению. Лежаки расставлены через два метра, а маски там особо никто и не носит. Самолеты летят полные, стюардессы один раз за полет напоминают, что по возможности нужно находиться в маске. Это по пути туда, а по пути обратно нам по этому поводу никто и слова не сказал.

В Албании есть что посмотреть, города красивые. Мы оползали весь Дуррес, за 60 евро на целый день на такси ездили в Тирану. Таксист нас ждал весь день, пока мы гуляли по столице, а вечером отвез обратно. К слову, про мусульманство: он сам мусульманин, его старший сын - католик, а младший - православный.

Важно и то, что нам там было очень комфортно с маленьким ребенком. Как все южные люди, албанцы очень любят детей: ты приходишь в кафе, особенно если уже не первый раз, и официант бросает всех обслуживать и занимается твоим ребенком, чтобы ты спокойно поел.

Жена Алеся Мухина Татьяна. Фото: личный архив.

У нас в голове Албания - восточная южная страна, но на самом деле - это Европа. Люди очень культурно себя ведут, там нет приставучих товарищей ни на улицах, ни в лавках. Для меня это было важно: я этого не люблю, мне этого и в обычной жизни хватает (улыбается).

- Нас прозвали рекордсменами по ходьбе – за день в Тиране с коляской мы прошли 16 километров. Фото: личный архив.

- Что привезли из Албании?

- Инжир, фрукты, овощи. Там это почти бесплатно, и очень хотелось порадовать белорусскую часть семьи этими вкусностями. Там много уличных торговцев серебром - колечки, сережки, кулончики со всякими завитушками. Возможно, это не 925-я проба, но там оно и стоит копейки. Много всевозможных безделушек.

«Люди создают положительную атмосферу для твоего отдыха - это сейчас редкость»

- Нас там назвали рекордсменами по ходьбе, потому что мы умудрились в Тиране с коляской за день пройти 16 километров. Обошли весь исторический центр - вдоль, поперек и по диагонали. Таксист даже с нами сфотографировался: я ему показал шагомер на телефоне, он снял его, чтобы потом всем клиентам рассказывать.

- Как на все это реагировал Вася?

- Вася - отлично: он - то в колясочке, то пешком, то поспал, то проснулся.

Васе Мухину в сентябре исполнится 3 года. Фото: семейный архив.

- А чем питался?

- У них очень здоровая еда. В последний день перед самолетом мы вдруг вспомнили, что в том кафе, где мы обычно кушали, мы ни разу не съели кебаб. И Вася в тот день съел целый кебаб - а это говорит о хорошем качестве местной еды.

Главный показатель - могу поделиться своим впечатлением от отдыха совершенно искренне: я хочу вернуться в Албанию. Там комфортно: люди создают положительную атмосферу для твоего отдыха. Это сейчас редкость - почти не осталось такого в Таиланде, давно уже нет в Египте, мало в Турции. Грецию и Италию я люблю именно за это - там комфортно, тебе люди не мешают жить и отдыхать. В Албании в этом смысле то же самое, только дешевле.

Если в начале путешествия мы с женой не понимали, куда едем, переживали, то в итоге остались абсолютно довольны отдыхом. Ожидали плохую Турцию, а получили хорошую, старую, добрую Европу.

Алесь радуется, что морепродуктов можно поесть дешевле, чем в Италии, что в 150 километрах от Албании. Фото: семейный архив.

ЧТО ПОЧЕМ

Двухнедельный тур на четверых человек в 4-хзвездочном отеле с завтраками, зеленой территорией - около 2,5 тысячи долларов (просторный номер на 60 квадратов). Двухместный стандартный номер с завтраками в том же отеле стоил 45 евро на двоих в сутки. И это первая линия с выходом на пляж, зонты и лежаки - бесплатно.

Ужин в хорошем ресторане, где вкусно кормят - с вином, фрешами, морепродуктами, семье из четырех человек обойдется в 30 долларов. Экономужин на семью из трех человек стоит 8 долларов. Это две большие пиццы (одному съесть целую пиццу невозможно) - их испекут прямо при вас в дровяной печи. Плюс по бокалу вина или пива.

Дюжина устриц - 18 долларов. Лобстеры - 30 долларов штука (в Таиланде такие же - 35 долларов, а в Италии, которая в 150 километрах от Албании, лобстер стоит уже 50 евро). Мороженое, кофе - доллар-полтора. Машина напрокат - 200 евро (10 - 14 дней, в зависимости от того, механика или автомат).

Белорусы могут сэкономить на визе - нам в Албанию она не нужна.

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