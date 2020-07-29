2020-07-24T10:34:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Сертификация как способ продвижения по карьерной лестнице ИТ-специалиста

Путь к успеху от сертифицированного Red Hat инструктора и обладателя профессиональных и экспертных сертификатов разных ИТ-вендоров: Red Hat, Cisco, Huawei, Juniper, CheckPoint, ITIL
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Бобров Андрей - обладатель топового уровня сертификации Red Hat в Европе, совмещает работу на проектах, консультации ведущих мировых компаний и преподавание.

Достижение успеха в сертификации. Как все начиналось

«Я начал усердно заниматься сертификацией с 2010 года, был одним из первопроходцев и обладателем редких сертификатов Cisco. В то время таких специалистов было мало, а сертификация была одной из самых ценных. Cisco закрывала все потребности предприятий: коммутация, маршрутизация, безопасность, беспроводные сети, голосовые и видеорешения.

Работая на международных проектах с крупными мировыми компаниями - известными брендами, познакомился с сертификацией ITIL. ITIL описывает лучшие из применяемых на практике способов организации работы подразделений или компаний, занимающихся предоставлением услуг в области информационных технологий. Это здорово помогало мне находить общий язык с нашими партнерами, так как в начале десятых годов на Западе было популярно выстраивать процессы, работать по регламентам и оценивать работу по различным метрикам.

Архитектор должен знать продукты конкурентов на рынке, поэтому я продолжил изучение продуктов других вендоров Huawei, Juniper, CheckPoint. Постоянное расширение кругозора архитекторов и инженеров дает преимущество компаниям, возможность быть вендоронезависимыми. Сравнивая преимущества и недостатки продуктов, я сохранил сотни тысяч долларов своим работодателям на закупках оборудования.

С 2015 года я занимаюсь сертификацией Red Hat и опенсорсными продуктами на основе Linux (виртуализация: KVM, Openstack, Nutanix; контейнеризация с Kubernetes и Openshift, автоматизация задач через Puppet и Ansible, различные дата-сервисы: БД, брокеры сообщений и т. д.). Текущая тенденция на рынке такова, что мир опенсорс может решить все глобальные требования в дата-центрах, провайдерах связи и энтерпрайзе, продукты должны быть открытыми и понятными для потребителей, легко автоматизироваться и масштабироваться.

Фото: личный архив

Фото: личный архив

Что такое сертификация Red Hat и почему она так востребована?

Сертификация Red Hat уникальна и заслуженно является востребованной и оцененной в наше время, этому способствует наличие флагманских продуктов: операционная система RHEL - Red Hat Enterprise Linux, OpenShift - PAAS платформа оркестрации контейнеров, Ansible - система управления конфигурациями и автоматизация развертывания приложений. Сертификация Red Hat - это знак качества, как престижная профессиональная награда, подтверждает международное признание вашей экспертности среди компаний и других специалистов в индустрии.

Для получения статуса RHCA - Red Hat Certified Architect - нужно сдать 5 сложных экзаменов уровня архитектора, затем каждый новый экзамен дает повышение уровня. Все экзамены практические, кандидат должен прийти и продемонстрировать свои знания в реальной лабораторной среде. Такой подход к экзаменации сложнее в реализации, чем стандартное тестирование, но ценится гораздо выше на рынке.

Изучая Red Hat продукты и работая с ними на различных проектах, я достиг статуса Red Hat Architect Level XI (170-101-620), получив подтверждение знаний в большинстве популярных сфер: автоматизация, кластеризация, виртуализация и создание распределенных хранилищ, контейнеризация приложений. Я являюсь топовым специалистом по продуктам Red Hat в Европе и одним из десяти, получивших такой уровень сертификации, в мире. Я достиг этого уровня только благодаря постоянной работе над собой и рад быть в числе лучших.

Огромные усилия требуются, чтоб достичь не только успеха, но и востребованности

Сертифицированных архитекторов, специалистов с подобной экспертизой ищут крупнейшие мировые компании, лидеры своих отраслей, приглашают на интервью и предлагают участие в масштабных проектах, не имеющих аналогов в России.

Чтобы достичь такого уровня, нужно посвящать все свое свободное время постоянному обучению и практической работе, приходится отказываться от компьютерных игр, тусовок и других развлечений, но такие усилия дают удивительный результат и повышают уровень жизни.

Достигая высочайших уровней сертификации, вы попадаете в некий виртуальный элитный клуб, с вами начинают общаться такие же эксперты, делиться знаниями, приглашать вас на различные митапы, тренинги, ивенты.

Постоянное обучение для достижения новых целей и мотивация на победу

Для меня каждый новый экзамен создает новый вызов, который можно оценить качественно и количественно. Достижение новых целей дает уверенность, что границ для роста не существует, все границы только в головах у людей, усердный труд обязательно даст результат.

Мой доход удвоился, когда я стал Red Hat архитектором, это открыло возможности вкладываться больше в обучение и иметь непосредственную отдачу от приложенных сил.

Я постоянно получаю предложения участвовать совместно в конкурсах или консультировать и вести проекты по внедрению комплексных опенсорсных систем от крупнейших компаний с мировым именем из разных сфер: вендоров и интеграторов, операторов связи, банков.

Фото: личный архив

Фото: личный архив

Наличие архитекторских сертификатов также дало мне возможность сертифицироваться на инструктора, получить статус RHCI (Red Hat Certified Instructor) и самому вести официальные курсы и распространять ценные знания как в специализированных тренинговых центрах, так и на публичных вебинарах. Обучение и подготовка квалифицированных специалистов помогают мне вносить свой вклад в развитие отрасли. Я являюсь наставником и тренером для нескольких сотен профессионалов своей отрасли.

В 2017 году меня пригласили посетить штаб-квартиру Red Hat, центральный офис и сердце опенсорсных разработок. Здесь я посещал тренинги, встречался с разработчиками софта и продуктовыми менеджерами, можно было напрямую обсудить важные вопросы по развитию и роадмапам, дать свою инженерную оценку текущему состоянию.

Что важнее для инженера в ИТ - высшее образование или сертификация?

Наличие высшего образования - серьезный показатель для компаний, это означает что инженер умеет постоянно учиться и справляться со сложностями. Собеседуя сотрудников на работу к себе в команду, я всегда обращаю на это внимание. Я получил два высших образования в России. Наличие двух инженерных дипломов - бакалавра в ИТ и технолога на химическом производстве - убеждает моих работодателей в моем умении достигать целей. Поэтому, считаю наличие высшего образования обязательным условием.

Планы и новые вызовы на ближайшее будущее

Я был тимлидером на крупных проектах, как международных, так и масштаба страны, где руководил работой десятков инженеров и нескольких команд. Для закрепления этого опыта, а также разговорного английского собираюсь закончить MBA-курс по направлению менеджмент в ИТ в одном из международных университетов США или Великобритании.

В 2020 году я планирую сдать десяток оставшихся Red Hat экзаменов и войти в тop-5 мира по этой сертификации, сейчас я вхожу в тop-10 мира и тop-1 в Европе.

В завершение хотел бы пожелать читателям никогда не останавливаться на достигнутом, ставить себе высокие цели, постоянно повышать планку личных достижений, учить английский язык, заниматься сертификацией и собственным образованием. Регулярное вложение времени, сил и средств в свое образование обязательно даст ожидаемый результат, которым вы будете гордиться!»

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