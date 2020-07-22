100-летняя полешучка Надежда Хлебовец: «Ныкого не слухайтэ! В этой жизни трэ быць шчасливыми»

1 июля в агрогородке Дубой на Столинщине отпраздновали, кажется, самый необычный за последние годы день рождения местной жительницы: Надежде Хлебовец исполнилось ровно 100 лет! Мы не удержались - и отправились к ней в гости, чтобы поздравить с праздником, расспросить о жизни, а заодно узнать секреты долголетия. Когда еще встретишь человека, который родился в 1920-м году, прожил сознательную жизнь в двух веках, жил в одном месте, но под разными флагами, был белорусом по рождению, но говорил на разных языках, пережил войну, тяжко работал и остался оптимистом по жизни…

Надежда Степановна живет в белорусском Дубае.Фото: Павел МАРТИНЧИК

У зеленых ворот в агрогородок - церковь.Фото: Павел МАРТИНЧИК

1 июля в агрогородке Дубой на Столинщине отпраздновали, кажется, самый необычный, за последние годы день рождения. Красивой бабушке Надежде Хлебовец исполнилось аж 100 лет.Фото: Павел МАРТИНЧИК

К 100-летнему юбилею родные подарили Надежде Степановне новый наряд - вышиванку. А местные власти торжественно вручили паспорт до 2045 года!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Была 15-м ребенком в семье

Надежда Степановна - самая настоящая полешучка. 100 лет - а у нее до сих пор мало морщин, нас она встречает в нарядной вышиванке, праздничной хустке, постоянно улыбается, а на все вопросы, которые плохо расслышала (слух бабушку все-таки уже подводит) отвечает с изумительным полесским говором: «И вы живите сто лят!» Мы в ответ смеемся и садимся вместе пить чай с конфетами. Рассказать о жизни нашей Надежды Степановны помогает ее дочь - Нина Григорьевна.

На все вопросы, которые Надежда Степановна плохо расслышала (слух бабушку уже очень подводит), она выдает изумительным полесским говором: «И вы живите 100 лят!»Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вместе с дочерью - Ниной Григорьевной.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Отметили 100 лят и забрала маму до сэбэ, - рассказывает нам Нина Григорьевна. - До того мама жила в доме цераз дорогу. Сама до последнего все робила. Шчэ и мэнэ ругала - нэ так полю, не так роблю… То мне ж самой вжэ восьмой дэсяток. А она мэне шчэ вучычь. Она в нас боевая! 100 лет, а давленне 120/80, но тяжко ходыты. Тому зараз вже будэмо разом житы. Утром просыпаемоса и смыымся - хто первой помрэ?

- Був в мэнэ юбилей. Прыихалы внуки, поздровлялы! И так красиво було! Платье подоровалы. А влады мисцовые паспорт новы выписали - до 2045 года! Буду жыты, - шутит Надежда Степановна.

Вековой юбилей бабушка Надежда Степановна отметила красиво и в окружении близких. Фото: семейный архив героя публикации.

За сто лет жизни у Надежды Степановны родилось 5 детей, 10 внуков, 18 правнуков и 7 праправнуков. Фото: семейный архив героя публикации.

Несмотря на возраст, своих внуков и правнков Надежда Степановна помнит и узнает. Всех была рада видеть на своем 100-летнем убилее. Фото: семейный архив героя публикации

- Может, подскажете, как дожить до 100 лет? - интересуемся у улыбчивой долгожительницы.

- Просто трэ жыты и вметь радувацца тому, што у вас е. Утром трэ воды чистой попиты, умыться ею. Я если воды не попью - помру! Шчэ улыбаюсь. Не жалюсь на жизнь. А коли хвороба - в мэне е колючы куст. От всих хвороб допомогае, - оказывается, это Надежда Степановна говорит о своем алоэ в горшочке. Его сок она и в случае насморка, и при больном горле использует вместо лекарства. А в больнице, как мы выяснили, женщина лежала всего один раз в жизни! - Шчэ когда мала была с батюшкой ходыла по хатах, носыла икону Божай Матэры. Родытэлы так хотэли, чтоб верыла в Бога. Я и зараз, пока не помолюса, спать не лягу. Ну как лягу… Сижу - и засну. А потом думаю - чого ж не высыпаюса? Сидя ж не дужа вдобна! Раньше спала дужэ мало. Родилась в Боричэвичах, деревня рядом тут. В семьи в нас було 16 дитэй. Я була 15-й. Дуже тяжко приходылоса. Папа в 50 с чым-то помер. Рыбак был, заболел на воспаленне. Мама до 80 пожила. Мы бедные буллы. Почти в 16 лят мэне замуж отдали. Мой муж был одынец в семьи. А мэнэ отдали - тому что взялы. Кому ж я трэба, колы голая галына?! Пошла. В 16,5 лет родыла старшу свою дочку. А потом шчэ 4 дитя…

После празднования 100-летия Надежда Степановна переехала к дочери - Нине Григорьевне.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Замуж в 16 лет? И наверняка без любви…

- Нэ. Нэ любыла йго ныколи. Но и сэбэ обижать не давала. Он малэньки був, некрасивы. А я высока. Коли руку на мэне подыме - и я тож! Одного разу выбила йму зуб. Не давала сэбе в обыду. Шо тут робиты... Колы денег не було - вси тогда так жылы. Но вы так нэ жывытэ! Зароз можно и любыты, и робиты, шо хочаш. У вас вже есць шчасце. Не отдавайце! Ныкого не слухайтэ! В этой жизни трэ быць шчасливыми. И учыццо. Я нэ могла. Два класа було тольки. То й там ховаласа под партою, колы крычалы. Крыху навчыласа чытацы, и все… А потом страшно працовала. Вставала в 4, детям еду готовала, печь топыла и вбегала. Полеводом работала. Лен сушила, трэпала, тэрла йго. Целыми днями. Надо ж было заробляты. Дэты дома булы. Есты хотэлы. Старша дочка сама печ увечары затопляла, вечарыну гатувала. В войну с детями ховалася в лесе. Груддзю кормыла 5 год - ничэго не було есты. З еды дзецям робыла куклу. Троху хлыба макала в мед, обворочувала тканем и давала сосаты. Куклу в рот - и сыдым. Не було даже бумаги, печь керосином розжигала.

Эта женщина прожила очень непростую жизнь. Но за нынешнее поколение Надежда Степановна рада. Говорит: "Вже для вас все можно".Фото: Павел МАРТИНЧИК

На этой фотографии молодая Надежда Степановна вместе с мужем.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На этой фотографии Надежде Степановне 20 с хвостиком.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Страшно було пры войнах»

- Вы и войну пережили, и с разной властью жили…

При упоминании войны Надежда Степановна сразу начинает волноваться и со слезами на глазах рассказывает историю, которую знают все родные.

При упоминании о войне, Надежда Степановна сразу начинает волноваться, и со слезами на глазах с надрывом рассказывает историю, которую знают все родные.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Еврэйчыка я у сэбэ ховала. Шапиро був - фамилия йго. Дуже хороший був тот мальчик. Он мне говорил: коли выживу, хозяйка, и доеду до своего Лодзя (город в Польше. - Ред.), я вас отблагодарю. Одного дня он пошел помогаты кому-то в силе, а два мальчыки-близняты с деревни крикнули: «То ж габрэй!» Немцы до йго и побегли. Схопили. Я корову тогда доила. Как услышала - ведро обронила, бегу… А оны надели ему чыгун на голову и ведут в конэц деривны. Убили цого мальчика…Ему 18 лят было. Свои же и отдалы немцам… А он таки хорошы був.

Надежда Степановна немного помолчала, вытерла слезы…

- Ой, всэго перажыла…И нэмцы наступалы, и поляки булы… Страшно було пры войнах. Мы одын одного спасали. Немцы до мэне приходыли. Я прыгожа була. Ховаласа, каб не троголы! И соседка мэне спасала. Штобы хоць што заробыты, продувалы хлиб. Був час, коли в мэне на квартэры жылы поляки. Доктор и йго мама.

А я ж молода! Ёны повисяць свою рубаху товстую, а я бягу здымаю. Мо хто падумае, што мая. А мая ж прыгожая была, тоненька! Не могла дозволыты соби, каб людзи чого плохого подумали про мэни. До 1954 года жулы в Боричевичах, потом прыихолы в Дубой. В 1956-м побудовалы дом.

-Ой, всэго перажыла…И нэмцы наступалы, и поляки булы… Страшно було пры войнах.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А какое самое радостное событие было в жизни?

- Два раза в Москву на выставку сельскохозяйственну отпровлялы. А я працовала, и праздник був - Воздвижэнне. К нам люды в госты прыходылы. Не поехала! Церков убирала, помогала там. Потом была только в Корталах (Челябинская область. - Ред). Дочка там жыла. Болей нидэ и не була. Ковры сама била, хлеб пекла, на свадьбах готовала, работала… То все мое шчасце. Одежы дуже нэ було. Самы шыли. Потым штапель зъявився. Вже дачка моя шыла плацци з штапелю. Золой белили. З жэншынами збыралыса на вячэрах. Прали, про жызнь говорили. То був наш отдых. Бедно, но годно. Нихто не думав про косметыку. Мы ж замужам булы. Не трэ вже красицца. Волосы мыли яйцами, ромашкою промывалы, крапивою… Стирали токсамо в золе. Тяжко було зовседы!

Хто ж знав, шо я до 100 лят доживу, - смеется. - В 95 шчэ в городэ сама копаласа. Зараз вжэ сижу. Два годы. Муж помер в 71 год. Засталаса одна. З дочкою.

В этом доме Надежда Степановна прожила целую жизнь. Сначала с мужем, а после его смерти - одна...Фото: Павел МАРТИНЧИК

Нина Григорьевна показала нам родительский дом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Нина Григорьевна, ну хотя бы вам мама замуж по любви выйти разрешила? - спрашиваем у дочери, Надежды Степановны.

- Нэ. Мы ж бедныя булы. А трэ було, как у дзевчыны было прыданае. В тыя часы сама хорошае прыданае - шкаф був. То мы и купылы шкаф, шоб я могла замуж пойты. А хлопец, шо мнэ подобався, прычапивса: «Шкаф е, а коровы нэма»! А в моей соседки був! И корова, и свинни, и пшэныца. Отэц яе робив кладовшчыком - богаты оны булы. Так он и выбрав тую Зосю! Перад вечарам тым он мни казав: «Пойдэш со мною ноччу - возьму тоби в жоны». То я не пошла! Гола колына, але добра людына я була. Пойты ноччу з хлопцам до свадьбы - позор. Пошла замуж за того, хто до мэне ходив, але того я нэ любыла. А той построил хату побач з намы. Ох поплакала я! Но потом вже супокоиласа. Зося йго рано помэрла, так он жо прышов до мойго мужа и кажа: «Отдай мыны Нину, яна все ровно мэне любыла, будэм жыци з ею». Погнали яго! Мож и добро, што так получылася в молодости. Мой муж хорошы був, 5 лет тому помэр. А той ходыв по жэншынам. На сели было всяко. То не правду говораць, што не изменяли. Просто дэватыся нема куды було. А зараз можно. Але ж только на любовы далеко не въедэш. Трэ, каб був хорошы чоловик.

Такими узорами украшен дом Надежды Степановны.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Икона в опустевшем доме Надежды Степановны.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В последнее время Надежда Степановна все чаще сидит, хотя еще несколько лет назад и грядки полола, и в церковь ходила.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Надежда Степановна, вы жили при разной власти. Когда проще было? И что про нашу нынешнюю жизнь думаете?

- Колы ты простой чоловик, было дужэ тяжко. Нэ можэш ничэго рэшаты. Мы прожылы тяжкую жизнь. Нихто нэ рублем не помогав. Все самы. Люды боялыса одын одного. Нэ можно было ничэво и никого выбираты. Забраты моглы и виноватых, и нэ виноватых. Все силою! Зарэ лучшэ. Можно учыцца, процоваты, ехаты куда хочэш. Зараз можно пожыты и если ты просто чоловик! Вбырайтэ и робытэ то, як вам лучшэ.