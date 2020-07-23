Искусство ставить на спорт

Открывает ликбез Букмекерская контора «Леон» - платформа для удобных ставок на спорт.

«БК Леон» появилась в Беларуси только год назад, но сразу стала заметна благодаря сотрудничеству с классными проектами в белорусском спорте, поддержке национальной культуры и спортивных инициатив. Так, амбассадором компании в Беларуси стал народный чемпион Виталий Гурков, молодой гандбольный клуб «Витязь» при поддержке БК Леон вышел в этом году в Высшую лигу, а футбольный квиз «Футбольные войны» собирает знатоков футбола по всей стране.

***

Первое, что необходимо сделать после того, как вы перешли на сайт любой букмекерской конторы (БК), - пройти регистрацию.

Если букмекерская контора легальная, вас также попросят предоставить данные паспорта и фото. Это необходимо, чтобы подтвердить вашу личность, ведь белорусский закон запрещает, например, игру лицам младше 21 года. После подтверждения вашей личности вы можете сделать первую ставку.

Какими бывают ставки

Есть два основных типа ставок.

Одиночная ставка, или ординар, - пари на единичное событие. Выигрыш вычисляется путем умножения ставки на установленный букмекером коэффициент.

Экспресс-ставка - пари на несколько независимых исходов. Чтобы выиграть по экспрессу, все исходы входящих в него событий должны быть верными. Проигрыш хотя бы по одному событию приводит к поражению всего экспресса. Выигрыш рассчитывается путем умножения ставки на коэффициенты всех событий, входящих в экспресс. Соответственно из ставок с маленьким призом в сумме получается значительная.

Выиграть первое пари

После того как мы активировали аккаунт и внесли первый депозит, мы ищем на линии букмекера событие, интересное для ставки. Оценивать варианты нужно по нескольким критериям:

1. Насколько я вовлечен в тему события и могу его предугадать (футбольный матч, боксерский поединок и так далее).

2. Насколько мне подходит предложенный коэффициент и тип ставки (чем выше значение умножителя, тем выше риск потерять вложенные деньги).

3. Есть ли дополнительная опция, способная увеличить мои шансы на победу. Например, если это футбольный матч, то вы можете сделать ставку в пользу команды по итогам одного конкретного тайма, поставить на количество угловых или желтых карточек или даже выбрать отдельного футболиста и событие, которое с ним должно произойти.

Почему букмекерам стоит доверять

Букмекерские компании легализированы. Они предоставляют возможность заработать на знаниях, чутье, интеллекте, а не на фарте. Доход БК состоит из оборота средств. Если котировки на события выставлены правильно, букмекеру все равно, какое вы оформите пари. Дело в том, что букмекерская компания закладывает маржу в свои коэффициенты, которая и обеспечивает прибыль при прочих равных.

Главное не деньги, а эмоции

Сегодня политика БК «Леон» и многих других легальных букмекеров строится не на том, чтобы завлечь новых игроков, не посулами больших выигрышей, а увеличением эмоций. Для большинства играющих ставка - не сомнительный шанс обогатиться, а на порядок увеличить свои эмоции при просмотре матчей. Это именно хобби и вид скрашивания досуга. Но есть и способ выиграть в любом случае: при игре на результат всегда ставьте на противника команды, за которую вы болеете. Выиграет противник - получите премиальные, выиграют ваши любимцы - получите позитивные эмоции.

ГЛОССАРИЙ «ШКОЛЫ СТАВОК»

Событие - матч, бой, спортивное, киберспортивное или даже социальное событие с неопределенным исходом, на которое букмекер принимает ставки до его начала и во время проведения.

Линия - список событий и ставок на них с определенными коэффициентами, которые предоставляют букмекеры для игроков. Именно из этого списка мы выберем интересное нам.

Роспись - список дополнительных вариантов ставок к основным. Например, стандартный тотал футбольного матча равен 2,5, а в росписи букмекер предлагает тоталы 1,5, 3,5, 4,5. Каждая букмекерская компания предлагает свою роспись. Роспись может включать более тысячи вариантов ставок на одно событие.

Ставка - сумма, которую игрок готов вложить на определенный исход события, имея возможность приумножить ее, вернуть ее или потерять.

Обозначения:

П1 - ставка на победу первой команды;

П2 - ставка на победу второй команды;

Х - ставка на ничью;

1Х - ставка на ничью или победу первой команды;

Х2 - ставка на ничью или победу второй команды;

12 - ставка на победу любой команды, исключая ничью.

Двойной шанс - пари на два результата. Ставки на двойной исход выигрывают при двух правильно угаданных исходах из трех возможных.

Коэффициент (кэф) - величина, которую устанавливает букмекер для каждого события в линии и росписи. Коэффициент дает игроку понимание того, сколько он может выиграть, сделав определенную ставку. Например, если коэффициент на событие 2,5, а мы поставили 100 рублей, то в случае положительного исхода наш приз составит 250 рублей. Чем ниже коэффициент, тем вероятнее исход этого события, и наоборот.

Маржа - разница между реальными коэффициентами на определенный исход и выставляемыми букмекером для игроков с целью гарантированной прибыли. Чем выше коэффициенты в букмекерской компании, тем ниже их маржа.

Тотал - общее количество голов, очков, угловых, нарушений, сетов, геймов, минут и прочего, что можно подсчитать в конкретном спортивном событии. Тотал больше (ТБ, верх) - ставка на то, что общее количество голов, очков или прочего будет больше определенного числа, например тотал больше 3,5 гола. Тотал меньше (ТМ, низ) - ставка на то, что общее количество голов, очков или прочего будет меньше определенного числа, например тотал меньше 2,5 гола.

Букмекерская вилка - стратегия, по которой можно получать выигрыш вне зависимости от исхода ваших ставок, после того как поставите на оба исхода одного события.

Лайв - режим ставок на события в реальном времени или во время прямой трансляции.

Фора (гандикап) - отражение преимущества одного участника события на другой, чтобы уравнять шансы на победу.

Советы профессионалов

Ставьте на то, в чем разбираетесь. Условный чемпионат ОАЭ по баскетболу - слишком рискованный вариант.

Не делайте поспешных ставок. Тем более если играете в лайве (во время события). Терпение и грамотная стратегия помогут остаться в выигрыше.

Не верьте в договорняки и беспроигрышные стратегии. Стратегии ставок на спорт, гарантирующие выигрыш, - такой же миф, как и договорные матчи у продавцов в интернете.

Не стремитесь отыграться. В покере есть понятие «тильт» - состояние игрока, вызванное сильными эмоциями от выигрышей или проигрышей, при котором он играет в не свойственном ему стиле и начинает допускать много ошибок. Не теряйте голову и в ставках.

НА СТАРТ!

Бонусы БК Леон для новых игроков:

Мы вернем первую ставку до 150 рублей, если она проиграла.

Игроку нужно зарегистрироваться на Leon.by, сделать ставку с коэффициентом не ниже 1,8 - и в случае неудачи мы вернем деньги на счет. Прочувствуй драйв игры, не рискуя деньгами.

Мы удвоим первый депозит на сумму до 300 рублей.

Новый игрок может удвоить свой первый депозит на сумму до 300 рублей. Нужно зарегистрироваться на Leon.by, внести депозит, играть и накапливать бонусные баллы за активность. Бонусные баллы будут автоматически переведены в деньги и зачислены на игровой счет.

ООО "БК Леон" УНП 193157021