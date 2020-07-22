Ермошина – членам участковых избирательных комиссий: «Прошу вас прервать общение и выходы в соцсети, пока они вас не уничтожили»

22 июля прошло заседание ЦИК. В самом начале члены Центризбиркома отказались рассматривать предложение кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской об обеспечении гласности при подсчете голосов. Его огласил член ЦИК с правом совещательного голоса Павел Дик, представляющий интересы Тихановской:

- Подсчет голосов, мы считаем, должен производиться с демонстрацией каждого избирательного бюллетеня наблюдателям таким образом, чтобы с расстояния, которое было бы возможно для наблюдения, видеть отметки, сделанные избирателями на бюллетенях.

Были и другие предложения: после окончания каждого дня досрочного голосования заклеивать прорезь для опускания бюллетеня в ящик для голосования.

- Также хотим закрепить норму, касающуюся того, чтобы наблюдателям после завершения голосования предоставлялась возможность фотовидеофиксации общего количества подписей избирателей, подтверждающих получение бюллетеня, - сказал членам ЦИК представитель Тихановской.

- Подобного характера вопросы возникают уже не первый раз, - ответил на это Вадим Ипатов, зампредседателя ЦИК, директор Национального центра законодательства и правовых исследований РБ. По его словам, принять внесенные предложения нельзя, поскольку в таком случае ЦИК «выйдет за рамки правого регулирования кодекса и фактически установит новый порядок механизма подсчета голосов».

Члены ЦИК проголосовали против рассмотрения предложений представителя Светланы Тихановской.

ТЕМ, КТО БУДЕТ СЧИТАТЬ ГОЛОСА, ЕРМОШИНА СОВЕТУЕТ УЙТИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

- Единственный вопрос, который ставят перед нами участковые комиссии, - каким образом будут защищены наши права? - сказала на заседании председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. - К сожалению, данная избирательная кампания складывается так скандально, что члены участковых избирательных комиссий не чувствуют себя защищенными ни морально, ни физически. Я прошу вас, коллеги, на это время (я имею в виду членов участковых избирательных комиссий) прервать всякое общение и выходы в социальные сети, пока они вас не уничтожили окончательно. По крайней мере, вашу самооценку. Живите, используя те ресурсы, которые дают только информацию, но которые не оценивают ваши действия. Вы обязательно должны быть свободны. Только это даст вам возможность спокойно работать в избирательной кампании.

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Лидия Ермошина вспомнила прошлые кампании и рассказала, что есть такая практика: наблюдателей больше, чем членов участковых избирательных комиссий.

- Эти наблюдатели зачастую навязывают стиль поведения и действий членам участковых избирательных комиссий. Я уже не говорю, что могут быть и угрозы физической опасности! Кстати, господин Тихановский до своего ареста говорил о гражданских арестах членов комиссий. То есть не исключено, что кто-то будет консультировать данных лиц (наблюдателей - Ред.), чтобы их (членов комиссий - Ред.) просто брали в определенное кольцо, для того чтобы они не могли выполнять свои обязанности, - заявила Ермошина.

ЧИСЛО НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ОГРАНИЧАТ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

- Эпидемиологическая ситуация в стране, слава богу, у нас улучшается с каждым днем. Тем не менее, она все еще вызывает определенную настороженность. И в Европе есть вторая волна, и многие наши сограждане уже поехали отдыхать. Не исключено, что они могут принести новую волну заболеваний COVID-19. Поэтому вопросы эпидемиологической ситуации тоже не снимаются с повестки дня, - сказала Лидия Ермошина. - На данный момент, по данным Минздрава, в стране около 41 тысячи граждан, которые являются контактами первого уровня либо находятся на карантине в связи с заболеванием. Это те граждане, которые находятся по домам. Я не говорю про больницы. Почему мы специально изучаем этот вопрос? Потому что это связано и с голосованием указанных лиц. Пока мы не будем принимать по нему решение, но, тем не менее, он есть.

Председатель ЦИК рассказала о рекомендациях, которые разработаны Минздравом, о социальной дистанции.

- К сожалению, в период досрочного голосования у нас члены участковых комиссий находятся в помещениях, которые не предоставляют даже достаточного места для того, чтобы вместить всех наблюдателей, не говоря уже о социальной дистанции, - сказала она. - Этот вопрос абсолютно не надуманный. Я предлагаю на период проведения данной избирательной кампании - прекрасно понимаю, что это будет мерой непопулярной, - уменьшить количество наблюдателей в основной день голосования до пяти человек. Если проходит досрочное голосование, то наблюдателей будет не более трех.

Правда, это касается только присутствия наблюдателей на участках. Аккредитация наблюдателей не прекращается.

- На тот момент, когда участок для голосования открывается, председатель комиссии производит отбор по дате подачи документов на аккредитацию и определяет тот количественный состав наблюдателей, который будет. Если кто-то из наблюдателей выбывает, председатель комиссии должен позвонить следующему по списку наблюдателю и пригласить его дальше к наблюдению, чтобы они пришли на избирательный участок.

В это число не входят доверенные лица кандидатов, международные наблюдатели, депутаты Палаты Представителей и члены Совета Республики, а также депутаты местных советов. Все они могут наблюдать в соответствии со своим статусом. Представители СМИ также смогут присутствовать на участках для голосования.

- Количество людей, которые будут присутствовать, и так будет большое. Уже, боюсь, эта чаша будет переполнена, - сказала Лидия Ермошина.

- В день голосования через участок проходит такое количество людей, что наличие или отсутствие там нескольких наблюдателей погоды не делает. Минздрав разработал специальные рекомендации. Есть ли смысл в этом постановлении? - задал вопрос Павел Дик.

- Проходимость какой-то массы людей и постоянное нахождение в одном помещении - это две разные вещи. И это безопасность не только членов комиссии, но и наблюдателей, которые находятся там постоянно. Да, будут проветривания по возможности, уборка. Но нельзя же остановить процесс голосования для каких-то проветриваний и уборок. Это потихоньку будет делаться, может, какая-то уборщица придет. Хочу подчеркнуть, что и эпидемиологическая обстановка, и та физическая и моральная, которая необходима членам участковых избирательных комиссий, чтобы они не ощущали морального, эмоционального и физического давления, - она им просто-напросто необходима, они в этом нуждаются, - заверила Лидия Ермошина.

Студенты смогут голосовать по месту постоянной регистрации.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Принцип отбора наблюдателей такой: кто раньше аккредитовался, тот сможет работать на участках.

Члены ЦИК единогласно проголосовали за сокращение числа наблюдателей на избирательных участках.

Кстати, по данным на 20 июля, избирательные комиссии аккредитовали 42 856 национальных наблюдателей. Более семи тысяч выдвинуты путем подачи заявлений, более двух тысяч - от трудовых коллективов. А остальные наблюдатели - от политических партий и объединений. Напомним, в Беларуси 5767 участков для голосования.

КСТАТИ

Студенты смогут голосовать по месту постоянной регистрации

- Эта ситуация сложилась только потому, что участки, образованные в общежитиях, не могли закрыться, хоть студентов и нет, на том основании, что к ним присоединены граждане, которые проживают в соседних домах, - объяснила Лидия Ермошина. - Поэтому участки должны были открыться. Туда придут люди, которые живут рядом, и проголосуют. Что же касается студентов, то им предоставляется право проголосовать по постоянному месту жительства.

По ее словам, в ЦИК поступает много вопросов о возможности голосования не по основному месту жительства.

- Очень много вопросов сейчас, которые вообще дают мне основания думать, что, может быть, будет организовываться некая избирательная карусель, - сказала она. - Может быть, правда, это связано и с отпускным периодом. Огромное количество запросов, как проголосовать не по постоянному месту жительства. Если упростить этот порядок максимально для удобства избирателей, мы просто можем получить абсолютно бесконтрольное голосование где угодно. То есть человек может посетить одновременно несколько участков, сочинив какую-нибудь версию о том, что он случайно тут проживает либо остался ночевать у девушки и ему очень удобно проголосовать здесь.

Ермошина отметила, что всем нужно будет ехать к постоянному месту регистрации.

- Я понимаю, что неудобно, но это единственная возможность предотвратить двойное голосование, которое, конечно же, бывает у нас на каждых выборах, - сказала она.

ЦИК утвердил перечень документов, на основании которых избирателю выдается бюллетень для голосования. Это паспорт, военный билет для военнослужащих срочной службы, пенсионное удостоверение и удостоверение инвалида при наличии в них фотографии, студенческий билет, удостоверение сотрудника государственного органа или организации, водительское удостоверение, а также справка органа внутренних дел установленного образца, которая выдается гражданину в случае утраты паспорта или его хищения.