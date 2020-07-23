«Теперь общаемся - прошлое есть прошлое»: родная семья узнала, что Кирилл живет в интернате для детей-инвалидов, когда увидела его по телевизору

С Кириллом Пойта мы познакомились заочно и общались пока только по телефону. В Городищенском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития сейчас карантин, как и во многих таких учреждениях. Слушая спокойный голос Кирилла, никогда не поверишь, сколько этому 17-летнему парню пришлось пережить.

- Раньше я не умел ходить. Я был лежаком. Потом стал двигаться, ходить на коленях. Научился держать равновесие. Стоять не могу, а ходить могу, - рассказывает Кирилл.

Из-за врожденного заболевания у него атрофированы руки и ноги. Зато у парня светлая голова и большая сила воли.

- Он пишет, на компьютере сам набирает тексты - берет в зубы палочку, ручку и пишет. Так и школьные задания сам выполнял, и если что-то попросят воспитатели для работы - таблицы, списки - все он делает самостоятельно. У него один палец на руке действует, так что Кирилл и телефон освоил, и планшет. И с коляской автоматической, которую ему ирландская благотворительная организация подарила, сам справляется, - рассказывает Инна Адилбекова, заместитель директора дома-интерната, где Кирилл живет с 4 лет.

Мальчик остался в роддоме, а потом родные увидели его по телевизору

Родился он вместе с братом-двойняшкой. Тот оказался совершенно здоров, а про Кирюшу в роддоме маме сказали, что с такими пороками ребенок не проживет и несколько дней. Спустя лет 10 родители увидели мальчика по телевизору в репортаже о творческом конкурсе. Не узнать его было невозможно - очень на брата похож.

Позвонили директору интерната, потому что не могли вот так с бухты-барахты нагрянуть к ребенку, который считал себя брошенным. Ведь никто и не думал, что он жив. Мальчик очень обрадовался, когда приехали и мама с папой, и бабушка с дедушкой. Начали общаться, встречаться.

Участие в творческом конкурсе обернулось для Кирилла неожиданным подарком - встречей с семьей. Фото из личного архива.

- Ко дню рождения дедушка и бабушка прислали посылку - книжки там, сладости, - поделился Кирилл.

- Читать любишь?

- Теперь да. Военную сейчас читаю, «Особо опасен для рейха». Дедушка мой любит военные книги, и меня заинтересовал. Раньше я не любил читать, а теперь мне нравится.

- Я знаю, что ты и писать еще умеешь. Ты такой молодец! Как этому можно было научиться?

- Сам этого захотел. Держу ручку зубами, руками не могу, так и пишу. Я закончил 10 классов в интернате. Хотел бы дальше учиться всему, что связано с компьютерами.

- Какая у тебя скорость набора, знаешь?

- Нет, не знаю. Быстро, говорят.

«Обиды на родных не держу. Прошлое есть прошлое…»

Из-за карантина Кирилл не то что со мной, но и с родными общается только по телефону. Благо у него он есть, и он сам может отвечать на звонки. Собственные телефоны есть не у всех воспитанников интерната. Поэтому, как рассказал Кирилл, ему совершенно не жалко дать возможность друзьям позвонить.

- Скучновато сейчас? - спрашиваю.

- Нормально. На улице гуляем, солнце светит, - не жалуется на жизнь Кирилл. - Сейчас никуда не ездим - карантин. А так выезжали и много раз. В Минске были, в цирке. В Брест ездили. Я даже в Польше выступал.

- Ты артист?!

- Когда-то был. Не знаю, есть у меня этот талант, остался ли еще… Выступал, когда малой был.

- Ну а учеба? Ты говоришь, хотел бы учиться дальше. А если найдутся люди и помогут тебе в этом?

- Я бы учился и сказал бы этому человеку спасибо большое.

- Сейчас ты хорошо общаешься со своими родными. Обиды не держишь?

- Общаюсь. С дедушкой, бабушкой, с мамой и папой. Хорошие отношения. Прошлое есть прошлое, теперешнее есть теперешнее.…

Кирилл говорит, что ему интересно было бы учиться чему- то связанному с компьютерами. Фото из личного архива.

Спокойным недрогнувшим голосом ответив на этот вопрос, Кирилл дипломатично переводит тему разговора:

- Как там в Минске?

- Людей много вокруг. Все, кажется, перестали бояться коронавируса - без масок ходят.

- Если кто-то боится заразиться, тот и будет остерегаться, а кто не боится - тому все равно…

- Но ведь рано или поздно все закончится. Какие твои планы?

- Конечно, хотелось бы больше знать. С людьми общаться. Помогать. Это мое такое желание. Я хочу двигаться, не сидеть на одном месте.

«Ребята нам жалуются: «Мы уже работать хотим. Когда все это закончится?»

Жизнь в интернате во время коронавируса изменилась. Даже во время прогулок здесь стараются выдерживать дистанцию между группами.

- На улице каждая группа гуляет возле своего корпуса. У нас большая территория, есть парк, куда все любили ходить. А теперь с 25 апреля передвижение ограничено, - рассказала Инна Адилбекова. - Но никто из воспитанников не заболел, надеемся, что и дальше так будет. Объясняем им как можем, просим - терпите, по-другому никак на сегодняшний день. Ребята нам звонят, жалуются: «Мы уже работать хотим. Все делать будем, на все согласны. Только когда все это закончится?» Старшие у нас распределены в группах по трудотерапии - девчата вышивали, грядки пололи, мальчишки строительные, хозяйственные работы какие-то выполняли. Кто-то дворникам помогал, кто-то на складах. Теперь все для них закрыто. И им тяжело без дела, и сотрудникам сложнее без помощников. А что делать? Остается телевизор, интернет, творчество. Наши воспитанники рисуют, лепят. Кто читать умеет - читают, а так в основном сидят рисуют. Ну и телефон, планшет - это их отрада, хоть так общаются с миром.

У нас была общая wi-fi-зона в административном корпусе - с диваном, креслами, где они сидели. Но теперь в связи с карантинными мерами она для них закрыта, а стены в здании толстые, сигнал далеко не распространяется. Хорошо, наши партнеры БОО «Мир без границ» нам передали модем, мы установили его в коридоре, и две группы могут им пользоваться. Они счастливы.

Конечно, сейчас очень тяжело нашим ребятам. Общение крайне ограничено, только в пределах своей группы. А друзья у них и в других группах есть. И родственники раньше могли приезжать, когда им удобно. И ночевать оставались - есть для этого комната родительская. А сейчас все закрыто. Возможность общаться есть только по телефону. У кого есть планшет, ноутбук, смартфон - в соцсетях общаются. И с нами, и друг с другом. В соцсетях мы все с ними в друзьях.

КСТАТИ

Много ребят с инвалидностью нашли новые семьи или вернулись к родителям

- Найти свою семью Кириллу помогла телевизионная трансляция концерта в рамках акции «Большое искусство руками маленьких людей», которую БОО «Мир без границ» организовала для развития творческих способностей воспитанников интернатов, - рассказала Татьяна Короткевич, сотрудник организации. - Вокальный этап акции дал Кириллу возможность еще и проявить себя в пении, кто-то смог показать свои творческие способности в других жанрах. Первый же этап акции, посвященный изобразительному искусству, вызвал большой интерес, и выставка работ детей из интернатов экспонировалась в Мирском замке, Музее Минска и на других ведущих музейных и выставочных площадках страны. Хотя, когда все начиналось, приходилось слышать от скептиков, что все равно из этих детей не получится знаменитых художников и артистов. Но есть примеры, которые вдохновляют: лауреат Нобелевской премии по экономике 1994 года Джон Форбс Нэш, у которого была параноидальная шизофрения, физик Стивен Хокинг, который был полностью парализован, но это не помешало ему заниматься научными исследованиями, и многие другие.

Наш проект - это возможность что-то сделать не только для творческого развития таких детей, но и для их социализации, обретения семьи. И уже много ребят с инвалидностью из интернатов нашли новые семьи или вернулись к своим родителям. Об этих историях мы обязательно расскажем.

СПРАВКА «КП»

С помощью объединения «Мир без границ» и при поддержке его партнеров - шведской благотворительной организации «ЭРИКС партнер по развитию» и компании А1 - появилось дополнительное оборудование для доступа в интернет и до конца года оплачен интернет-пакет в 8 домах-интернатах по всей Беларуси. Интернет во время карантина - это связь с миром, в котором, возможно, ребята смогут найти свою семью.

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