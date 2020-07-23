Коронавирус в Беларуси, последние новости на 23 июля 2020 года: умерло больше 500 человек, а на выборах из-за вируса уменьшат число наблюдателей

Ситуация в Беларуси

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Беларуси, в республике зарегистрировано 66 521 случай COVID-19. За последние сутки инфекция подтвердилась у 173 человек.

После курса лечения выздоровели и отправились домой 59 061 пациент. За время с начала вспышки в стране умерло 513 белорусов (+6 за сутки). В ведомстве отметили, что все погибшие имели многочисленные хронические заболевания и подтвержденный «ковид».

За весь период в республике провели 1 209 400 тестов на коронавирусную инфекцию.

Ситуация в мире

Число случаев коронавируса во всем мире преодолело очередной психологический рубеж. По данным ресурса worldometers.info, COVID-19 подтвержден более чем у 15,1 миллиона человек. Выздоровели 9,1 миллион пациентов, а умерли – свыше 620 тысяч.

Эпицентр «ковида» находится в США: там инфицированы более 4 млн американцев. На второй строчке рейтинга с наибольшим количеством заболевших находится Бразилия (2, 1 млн), а на третьей – Индия (1,2 млн).

Четвертое место занимает Россия (более 789 тысяч заражений), которая недавно заявила о завершении разработки первой в мире вакцины от COVID-19.

В Италии заявили о победе над коронавирусом, а власти Черногории объявили ЧС из-за резкого роста заболеваемости

Италия пока еще не находится в полной безопасности и работа в этом направлении продолжается, но глава Минздрава страны Роберто Сперанца сообщил, что пандемия преодолена.

- Мы вне шторма, даже если еще не в полной безопасности. В мире мы были первыми после Китая, куда пришла болезнь. У нас не было инструкции, мы должны были сами узнать о вирусе, - заявил глава ведомства, но подчеркнул, что говорить о полной победе над COVID-19 можно только после успешной разработки вакцины.

По последним данным, в Италии за последние сутки выявлено 128 новых случаев «ковида» и 15 смертей. За все время с начала вспышки в стране COVID-19 обнаружили у 244 752 итальянцев.

До недавних пор свободная от коронавируса Черногория возвращает карантинные меры. Причина – резкий рост заболеваемости «ковидом». Только за последние сутки коронавирус подтвердился у 98 пациентов, а на данный момент в Черногории более 1900 активных больных.

В связи с этим с 22 июля власти объявили эпидемию по всей стране и ввели режим ЧС.

Главврач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов: «Одна из лучших стратегий борьбы с коронавирусом разработана в Беларуси»

Председатель Белорусской ассоциации врачей, главврач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов заявил, что в Беларуси была разработана одна из лучших стратегий борьбы с «ковидом», и это подтверждает мировой опыт. В республике не только локализовали нулевого пациента и первых инфицированных людей, но и разделили контактов первого и второго уровней.

По словам Шевцова, наше социально-ориентированное государство взяло на себя изолирование и лечение не только пациентов с положительным тестом на коронавирус, но и контактов. Системы здравоохранения некоторых других стран этого не сделали.

- Поэтому сейчас мы видим низкую смертность населения, - резюмирует доктор.

ЦИК уменьшил количество наблюдателей на выборах

Глава ЦИК Лидия Ермошина предложила уменьшить количество наблюдателей на период электоральной компании. Такое решение вызвано тем, что ситуация с коронавирусом в Беларуси продолжает вызывать настороженность:

- Сейчас у нас около 41 тысячи граждан находятся по домам как контакты первого уровня или болеющие COVID-19 дома. Это не считая тех, кто в настоящее время в больницах.

Лидия Ермошина отметила, что эта инициатива не будет популярной:

- Но предлагаю на период этой электоральной кампании уменьшить количество наблюдателей. До пяти человек. Это в основной день голосования. В дни досрочного голосования - до трех.

Предложение было принято.

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